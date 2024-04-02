«Эксельсиор»
Турнирное положение: «Эксельсиор» в нынешнем сезоне борется за выживание в элите голландского футбола. Сейчас команда пребывает на 16 строчке турнирной таблицы.
При этом «Эксельсиор» лишь на 1 пункт отстает от спасительной 15 позиции. Да и победила команда всего 4 раза в чемпионате.
Последние матчи: в предыдущем туре чемпионата команда крупно проиграла. «Эксельсиор» не устоял перед «Гоу Эхед Иглс» (0:3).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Эксельсиор» проиграл 4 раза. В этих поединках игроки команды забили 4 мяча, пропустив в свои ворота 15.
У команды еще и крайне ненадежные тылы! В 27 матчах Эредивизии в воротах «Эксельсиора» побывало уже 60 мячей.
Не сыграют: Артур Загре — травмирован.
Состояние команды: в последних матчах команда выглядит весьма убого. Однако терять очки совершенно нельзя: далее только пропасть.
Вот только поединки против ПСВ для команды проходят непросто. 10 последних очных встреч завершились поражениями.
И уж совсем очевидно, что «Эксельсиор» постарается добыть хотя бы балл. Хозяева намерены дать бой лидеру чемпионата.
ПСВ
Турнирное положение: ПСВ уверенно мчится чемпионскому титулу. На текущий момент команда находится на 1 строчке таблицы.
Да и вообще, ПСВ на 10 очков опережает ближайшего преследователя. Да и с победами складывается на ура: 23 виктории в 27 матчах.
Последние матчи: в минувшем туре чемпионата команда потерпела первую неудачу в чемпионате. ПСВ сенсационно уступил «Неймегену» (1:3).
До того команда переиграла «Твенте» (1:0). А вот из Лиги чемпионов эйндховенцы вылетели от дортмундской «Боруссии»: 1:1 и 0:2.
Между тем, ПСВ явно постарается как можно скорее вернуться на победный путь. Да и подбор игроков у лидера подобающий.
Не сыграют: Ноа Ланг — травмирован. Андре Рамальо — дисквалифицирован.
Состояние команды: В нынешних реалиях команда вряд ли упустит чемпионство. Вот только нужно срочно что-то делать с реализацией.
В пяти своих последних матчах команда выиграла лишь дважды. Причем забить ей удалось всего 5 мячей при 7 пропущенных.
Вообще, ПСВ должен просто не замечать аутсайдера. Да и последняя коллизия явно говорит о том, что с недооценкой соперников нужно заканчивать.
И уж совсем очевидно, что гости будут действовать с позиции силы. Да и Люк Де Йонг наколотил уже 22 мяча в чемпионате.
Статистика для ставок
- «Эксельсиор» имеет девятиматчевую серию без побед
- ПСВ обыгрывал «Эксельсиор» в 10 последних матчах
- В двух своих последних выездных матчах ПСВ потерпел поражения
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: ПСВ — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.17. Ничья оценена в 8.20, а победа оппонента — в скромные 13.00.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма разными коэффициентами — 1.22 и 3.64.
- 3.90Вильярреал — Атлетико: прогноз и ставкаСегодня в 22:00
- 2.27Лестер — Норвич: прогноз и ставкаСегодня в 14:30
- 1.95Лечче — Рома: прогноз и ставкаСегодня в 19:00
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Прогноз: ПСВ в последних матчах не блистает, так что будут стремиться вернуться на победный путь.
Гости сильнее соперника, да и вообще, «Эксельсиор» в последних матчах терпит неудачу за неудачей.
Ставка: Фора ПСВ -2.5 за 2.10.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники огорчат друг друга.
Ставка: Обе не забьют за 2.06