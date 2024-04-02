В рамках 28-го тура чемпионата Нидерландов 2 апреля пройдет матч «Эксельсиор» — ПСВ. Начало — 21:00 (мск). «Эксельсиор» — ПСВ: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Эксельсиор»

Турнирное положение: «Эксельсиор» в нынешнем сезоне борется за выживание в элите голландского футбола. Сейчас команда пребывает на 16 строчке турнирной таблицы.

При этом «Эксельсиор» лишь на 1 пункт отстает от спасительной 15 позиции. Да и победила команда всего 4 раза в чемпионате.

Последние матчи: в предыдущем туре чемпионата команда крупно проиграла. «Эксельсиор» не устоял перед «Гоу Эхед Иглс» (0:3).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Эксельсиор» проиграл 4 раза. В этих поединках игроки команды забили 4 мяча, пропустив в свои ворота 15.

У команды еще и крайне ненадежные тылы! В 27 матчах Эредивизии в воротах «Эксельсиора» побывало уже 60 мячей.

Не сыграют: Артур Загре — травмирован.

Все прогнозы на футбол

Состояние команды: в последних матчах команда выглядит весьма убого. Однако терять очки совершенно нельзя: далее только пропасть.

Вот только поединки против ПСВ для команды проходят непросто. 10 последних очных встреч завершились поражениями.

И уж совсем очевидно, что «Эксельсиор» постарается добыть хотя бы балл. Хозяева намерены дать бой лидеру чемпионата.

ПСВ

Турнирное положение: ПСВ уверенно мчится чемпионскому титулу. На текущий момент команда находится на 1 строчке таблицы.

Да и вообще, ПСВ на 10 очков опережает ближайшего преследователя. Да и с победами складывается на ура: 23 виктории в 27 матчах.

Последние матчи: в минувшем туре чемпионата команда потерпела первую неудачу в чемпионате. ПСВ сенсационно уступил «Неймегену» (1:3).

До того команда переиграла «Твенте» (1:0). А вот из Лиги чемпионов эйндховенцы вылетели от дортмундской «Боруссии»: 1:1 и 0:2.

Между тем, ПСВ явно постарается как можно скорее вернуться на победный путь. Да и подбор игроков у лидера подобающий.

Не сыграют: Ноа Ланг — травмирован. Андре Рамальо — дисквалифицирован.

Состояние команды: В нынешних реалиях команда вряд ли упустит чемпионство. Вот только нужно срочно что-то делать с реализацией.

В пяти своих последних матчах команда выиграла лишь дважды. Причем забить ей удалось всего 5 мячей при 7 пропущенных.

Вообще, ПСВ должен просто не замечать аутсайдера. Да и последняя коллизия явно говорит о том, что с недооценкой соперников нужно заканчивать.

И уж совсем очевидно, что гости будут действовать с позиции силы. Да и Люк Де Йонг наколотил уже 22 мяча в чемпионате.

Статистика для ставок

«Эксельсиор» имеет девятиматчевую серию без побед

ПСВ обыгрывал «Эксельсиор» в 10 последних матчах

В двух своих последних выездных матчах ПСВ потерпел поражения

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: ПСВ — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.17. Ничья оценена в 8.20, а победа оппонента — в скромные 13.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма разными коэффициентами — 1.22 и 3.64.

Прогноз: ПСВ в последних матчах не блистает, так что будут стремиться вернуться на победный путь.

Гости сильнее соперника, да и вообще, «Эксельсиор» в последних матчах терпит неудачу за неудачей.

Ставка: Фора ПСВ -2.5 за 2.10.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники огорчат друг друга.

Ставка: Обе не забьют за 2.06