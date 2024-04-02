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    ПСВ разгромит аутсайдера

    «Эксельсиор» — ПСВ. Ставка (к. 2.10) и прогноз на футбол, Эредивизия, 2 апреля 2024 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Эредивизия Прогнозы на ПСВ
    Прогноз и ставки на «Эксельсиор» — ПСВ
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    Люк Де Йонг
    В рамках 28-го тура чемпионата Нидерландов 2 апреля пройдет матч «Эксельсиор» — ПСВ. Начало — 21:00 (мск). «Эксельсиор» — ПСВ: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Нидерланды. Эредивизия 02 Апреля 2024 года
    Эксельсиор
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    «Эксельсиор»

    Турнирное положение: «Эксельсиор» в нынешнем сезоне борется за выживание в элите голландского футбола. Сейчас команда пребывает на 16 строчке турнирной таблицы.

    При этом «Эксельсиор» лишь на 1 пункт отстает от спасительной 15 позиции. Да и победила команда всего 4 раза в чемпионате.

    Последние матчи: в предыдущем туре чемпионата команда крупно проиграла. «Эксельсиор» не устоял перед «Гоу Эхед Иглс» (0:3).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Эксельсиор» проиграл 4 раза. В этих поединках игроки команды забили 4 мяча, пропустив в свои ворота 15.

    У команды еще и крайне ненадежные тылы! В 27 матчах Эредивизии в воротах «Эксельсиора» побывало уже 60 мячей.

    Не сыграют: Артур Загре — травмирован.

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    Состояние команды: в последних матчах команда выглядит весьма убого. Однако терять очки совершенно нельзя: далее только пропасть.

    Вот только поединки против ПСВ для команды проходят непросто. 10 последних очных встреч завершились поражениями.

    И уж совсем очевидно, что «Эксельсиор» постарается добыть хотя бы балл. Хозяева намерены дать бой лидеру чемпионата.

    ПСВ

    Турнирное положение: ПСВ уверенно мчится чемпионскому титулу. На текущий момент команда находится на 1 строчке таблицы.

    Да и вообще, ПСВ на 10 очков опережает ближайшего преследователя. Да и с победами складывается на ура: 23 виктории в 27 матчах.

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  • Вчера

    • Последние матчи: в минувшем туре чемпионата команда потерпела первую неудачу в чемпионате. ПСВ сенсационно уступил «Неймегену» (1:3).

    До того команда переиграла «Твенте» (1:0). А вот из Лиги чемпионов эйндховенцы вылетели от дортмундской «Боруссии»: 1:1 и 0:2.

    Между тем, ПСВ явно постарается как можно скорее вернуться на победный путь. Да и подбор игроков у лидера подобающий.

    Не сыграют: Ноа Ланг — травмирован. Андре Рамальо — дисквалифицирован.

    Состояние команды: В нынешних реалиях команда вряд ли упустит чемпионство. Вот только нужно срочно что-то делать с реализацией.

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    В пяти своих последних матчах команда выиграла лишь дважды. Причем забить ей удалось всего 5 мячей при 7 пропущенных.

    Вообще, ПСВ должен просто не замечать аутсайдера. Да и последняя коллизия явно говорит о том, что с недооценкой соперников нужно заканчивать.

    И уж совсем очевидно, что гости будут действовать с позиции силы. Да и Люк Де Йонг наколотил уже 22 мяча в чемпионате.

    Статистика для ставок

    • «Эксельсиор» имеет девятиматчевую серию без побед

    • ПСВ обыгрывал «Эксельсиор» в 10 последних матчах

    • В двух своих последних выездных матчах ПСВ потерпел поражения

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: ПСВ — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.17. Ничья оценена в 8.20, а победа оппонента — в скромные 13.00.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма разными коэффициентами — 1.22 и 3.64.

    Прогноз: ПСВ в последних матчах не блистает, так что будут стремиться вернуться на победный путь.

    Гости сильнее соперника, да и вообще, «Эксельсиор» в последних матчах терпит неудачу за неудачей.

    Ставка: Фора ПСВ -2.5 за 2.10.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники огорчат друг друга.

    Ставка: Обе не забьют за 2.06

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    Ставка и прогноз на матч «Эксельсиор» — ПСВ с коэффициентом 2.10. Дата матча: 02.04.2024. Прогнозы на футбол. ПСВ разгромит аутсайдера
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