В рамках 27-го тура чемпионата Португалии 1 апреля пройдет матч «Портимоненсе» — «Брага». Начало — 22:15 (мск). «Портимоненсе» — «Брага»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Портимоненсе»

Турнирное положение: «Портимоненсе» в нынешнем сезоне борется за выживание в элите. На текущий момент команда находится на 16 месте турнирной таблицы.

При этом «Портимоненсе» лишь на 2 очка отстает от спасительной 15 позиции. Да и выиграла команда всего 6 раз в чемпионате.

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Последние матчи: в предыдущем туре чемпионата команда потерпела поражение. «Портимоненсе» минимально уступил «Эшторилу».

Вообще, в 5 своих последних матчах «Портимоненсе» потерпел 3 поражениях. В этих поединках игроки команды забили всего лишь 1 мяч, пропустив в свои ворота 8.

Команда не забивала в 4 своих последних поединках. Да и вообще, «Портимоненсе» не выигрывает уже 7 матчей кряду.

Не сыграют: Травмированных нет.

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Состояние команды: Команда немного все никак не может выбраться из опасной зоны. Да и проблемы с реализацией никуда не делись.

Матчи против «Браги» для команды исторически складываются неудачно. В 6 последних очных встречах «Портимоненсе» уступил.

Нет никаких сомнений, что хозяева будут рады и ничьей. «Портимоненсе» нужно срочно брать очки, да и шансы обезопасить себя от вылета пока не потеряны.

«Брага»

Турнирное положение: «Брага» в нынешнем сезоне выступает на привычном уровне. На текущий момент команда пребывает на до боли знакомом 4 месте турнирной таблицы.

Причем «Брага» весьма неплохо атакует — 55 забитых мячей. А вот проблемы в обороне никуда не делись: 34 пропущенных мяча.

Последние матчи: в минувшем туре чемпионата команда разжилась тремя баллами. «Брага» сумела одолеть «Жил Висенте» (2:1).

Причем «Брага» не проигрывала в 6 своих последних поединках. Более того, в них были добыты 5 побед при одном паритете.

Стоит отметить Симона Банзу. Конголезский форвард настрелял уже 19 мячей в нынешнем чемпионате, присовокупив к ним 4 ассиста.

Не сыграют: Рикарду Орта, Адриан Марин — травмированы.

Состояние команды: на нынешнем турнирном отрезке «Брага» выглядит весьма прилично. Команда пытается побороться за попадание в топ-3.

Имея достаточно приличный подбор игроков, команда смотрится весьма монолитно. Вот только лидер «Браги» Рикарду Орта угодил в лазарет.

А в трех последних очных поединках «Брага» отгрузила в ворота «Портимоненсе» 14 мячей. Да и вообще, ни разу не уступала скромному оппоненту.

Наверняка гости будут активно атаковать. «Брага» на две головы сильнее одного из аутсайдеров Примейра-Лиги.

Статистика для ставок

«Портимоненсе» не побеждал в 4 своих последних матчах

«Брага» не проигрывала в 6 своих последних матчах

«Брага» еще ни разу в истории не проигрывала «Портимоненсе»

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Брага» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.47. Ничья оценена в 4.65, а победа оппонента — в скромные 6.40.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма разными коэффициентами — 1.61 и 2.33.

Прогноз: Гости нынче выглядят мощно, так что явно будут стремиться преуспеть в плане реализации.

«Брага» явно сильнее аутсайдера, и явно постарается уверенно расправиться с хозяевами.

Ставка: Фора «Браги» -1.5 за 2.18.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке забьет лишь один из оппонентов.

Ставка: Обе не забьют за 2.03