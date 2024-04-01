ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Ламин Ямаль и Ферин ЛопесМолодая шпана. Ямаль, Кубарси и другие юные таланты, удерживающие «Барсу» в борьбе за трофеи Фрагмент матча «Спартак» — «Урал»Судьи снова против «Спартака». Команда Абаскаля вновь не забила и не смогла обыграть «Урал» «Крылья Советов» Холодный душ на 30-й секунде. «Зенит» не смог оторваться от конкурентов
  • 07:07
    • «Интер Майами» сыграл вничью с «Нью-Йорк Сити»
  • 01:06
    • «Барселона» в большинстве минимально выиграла у «Лас-Пальмаса»
  • 01:02
    • «Брентфорд» и «Манчестер Юнайтед» обменялись голами в компенсированное время
  • 00:20
    • Рыбакина проиграла Коллинз в финале турнира в Майами
  • 00:16
    • Хет-трик Криштиану Роналду помог «Аль-Насру» разгромить «Аль-Таи»
  • 22:28
    • «Бавария» дома проиграла дортмундской «Боруссии»
    Все новости спорта

    «Брага» не заметит аутсайдера

    «Портимоненсе» — «Брага». Ставка (к. 2.18) и прогноз на футбол, Примейра-Лига, 1 апреля 2024 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Португалия Прогнозы на Брагу
    Прогноз и ставки на «Портимоненсе» — «Брага»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Рикарду Орта
    В рамках 27-го тура чемпионата Португалии 1 апреля пройдет матч «Портимоненсе» — «Брага». Начало — 22:15 (мск). «Портимоненсе» — «Брага»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
    ×
    Футбол. Португалия. Примера 01 Апреля 2024 года
    Портимоненсе
  • Портиман
    •  Портимоненсе 22:15 Брага Брага
  • Брага
    •

    «Портимоненсе»

    Турнирное положение: «Портимоненсе» в нынешнем сезоне борется за выживание в элите. На текущий момент команда находится на 16 месте турнирной таблицы.

    При этом «Портимоненсе» лишь на 2 очка отстает от спасительной 15 позиции. Да и выиграла команда всего 6 раз в чемпионате.

    Портимоненсе — Брага: коэффициенты букмекеров

    1X2Новым игрокам
  • 7.104.601.45Бонус$9500
    •

    Последние матчи: в предыдущем туре чемпионата команда потерпела поражение. «Портимоненсе» минимально уступил «Эшторилу».

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Портимоненсе» потерпел 3 поражениях. В этих поединках игроки команды забили всего лишь 1 мяч, пропустив в свои ворота 8.

    Команда не забивала в 4 своих последних поединках. Да и вообще, «Портимоненсе» не выигрывает уже 7 матчей кряду.

    Не сыграют: Травмированных нет.

    Все прогнозы на футбол

    Состояние команды: Команда немного все никак не может выбраться из опасной зоны. Да и проблемы с реализацией никуда не делись.

    Матчи против «Браги» для команды исторически складываются неудачно. В 6 последних очных встречах «Портимоненсе» уступил.

    Нет никаких сомнений, что хозяева будут рады и ничьей. «Портимоненсе» нужно срочно брать очки, да и шансы обезопасить себя от вылета пока не потеряны.

    «Брага»

    Турнирное положение: «Брага» в нынешнем сезоне выступает на привычном уровне. На текущий момент команда пребывает на до боли знакомом 4 месте турнирной таблицы.

    Причем «Брага» весьма неплохо атакует — 55 забитых мячей. А вот проблемы в обороне никуда не делись: 34 пропущенных мяча.

  • Одиннадцать верных. Игроки, которые не бросили свои вылетевшие из «вышки» клубы
  • Вспоминаем игроков, которые остались в своих клубах несмотря на внезапное и позорное понижение в классе
  • 27/03/2024

    • Последние матчи: в минувшем туре чемпионата команда разжилась тремя баллами. «Брага» сумела одолеть «Жил Висенте» (2:1).

    Причем «Брага» не проигрывала в 6 своих последних поединках. Более того, в них были добыты 5 побед при одном паритете.

    Стоит отметить Симона Банзу. Конголезский форвард настрелял уже 19 мячей в нынешнем чемпионате, присовокупив к ним 4 ассиста.

    Не сыграют: Рикарду Орта, Адриан Марин — травмированы.

    Состояние команды: на нынешнем турнирном отрезке «Брага» выглядит весьма прилично. Команда пытается побороться за попадание в топ-3.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis

    Имея достаточно приличный подбор игроков, команда смотрится весьма монолитно. Вот только лидер «Браги» Рикарду Орта угодил в лазарет.

    А в трех последних очных поединках «Брага» отгрузила в ворота «Портимоненсе» 14 мячей. Да и вообще, ни разу не уступала скромному оппоненту.

    Наверняка гости будут активно атаковать. «Брага» на две головы сильнее одного из аутсайдеров Примейра-Лиги.

    Статистика для ставок

    • «Портимоненсе» не побеждал в 4 своих последних матчах

    • «Брага» не проигрывала в 6 своих последних матчах

    • «Брага» еще ни разу в истории не проигрывала «Портимоненсе»

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Брага» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.47. Ничья оценена в 4.65, а победа оппонента — в скромные 6.40.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма разными коэффициентами — 1.61 и 2.33.

    Прогноз: Гости нынче выглядят мощно, так что явно будут стремиться преуспеть в плане реализации.

    «Брага» явно сильнее аутсайдера, и явно постарается уверенно расправиться с хозяевами.

    Ставка: Фора «Браги» -1.5 за 2.18.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке забьет лишь один из оппонентов.

    Ставка: Обе не забьют за 2.03

    Ещё прогнозы на спорт
    1.50
  • Прогноз на матч Фундора — Цзю
  • Бои
  • Сегодня в 06:30
    •  1.82
  • Прогноз на матч Вайдман — Силва
  • Бои
  • Сегодня в 06:40
    •  2.00
  • Прогноз на матч Люке — Бакли
  • Бои
  • Сегодня в 07:10
    •  3.45
  • Прогноз на матч Ромеро — Круз
  • Бои
  • Сегодня в 07:30
    •  1.60
  • Прогноз на матч Бланчфилд — Фиро
  • Бои
  • Сегодня в 07:40
    •  2.04
  • Прогноз на матч Лорьян — Брест
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Факел — Оренбург
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Сельта — Райо Вальекано
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Брайтон
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.35
  • Прогноз на матч Ницца — Нант
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Гавр — Монпелье
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Клермон — Тулуза
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  3.25
  • Прогноз на матч Рубин — Ахмат
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.12
  • Прогноз на матч Аугсбург — Кельн
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Ставка и прогноз на матч «Портимоненсе» — «Брага» с коэффициентом 2.18. Дата матча: 01.04.2024. Прогнозы на футбол. «Брага» не заметит аутсайдера
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры