«Торино»
Турнирное положение: «Быки» в нынешнем сезоне бьются за выход в еврокубки. Сейчас команда находится на 11 месте турнирной таблицы.
При этом «Торино» весьма скромно выглядит в плане реализации. В 29 матчах чемпионата игроки команды настреляли всего 28 мячей в ворота соперников.
Торино — Монца: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: в предыдущем туре чемпионата команда взяла три важных очка. «Торино» переиграл «Удинезе» (2:0).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Торино» выиграл лишь 1 раз. В этих поединках игроки команды забили 5 мячей, пропустив в свои ворота 6.
Более того, туринцы не проигрывали в 3 своих последних поединках. Причем команда не дала себя обыграть «Наполи» (1:1).
Не сыграют: Коффи Джиджи, Иван Илич, Перр Схюрс, Адриен Тамез — травмированы.
Состояние команды: на нынешнем турнирном отрезке «Торино» выглядит довольно уверенно. Команда лишь на 6 очков отстает от зоны еврокубков.
Матчи против «Монцы» для команды исторически складываются удачно. В 5 последних очных поединках «Торино» добыл 3 виктории при 2 ничьих.
При этом «Торино» еще ни разу не проигрывали «Монце». Да и состав «быков» выглядит довольно симпатично.
«Монца»
Турнирное положение: «Монца» в нынешнем сезоне пытается бороться за выход в еврокубки. На текущий момент команда пребывает на 10 строчке таблицы.
Причем «Монца» имеет явные сложности с реализацией. В 29 поединках Серии А игроки команды настреляли всего 32 мяча.
Последние матчи: в минувшем туре чемпионата команда взяла трудовые три очка. «Монца» дома переиграла «Кальяри» (1:0).
До того команда нанесла поражение еще и «Дженоа» (3:2). Причем в этих поединках по разу отличился Даниэль Мальдини.
Вообще, сейчас «Монца» находится в приличных кондициях. Да и перспективный Мальдини набрал отличную форму.
Не сыграют: Уоррен Бондо — дисквалифицирован.
Состояние команды: ныне «Монца» выглядит весьма симпатично. Впрочем, до 6 места не хватает 5 зачетных баллов.
Вот только без срывов у команды не выходит. Например, дома «Монца» разгромно уступила «Роме» со счетом 1:4.
Причем до той коллизии команда выиграла в 2 матчах кряду. Более того, одной из жертв стал «Милан» (4:2).
И уж совсем очевидно, что гости будут стремиться добыть три очка. «Монца» является довольно стабильной командой, да и последние матчи провела успешно.
Статистика для ставок
- Туринцы еще ни разу не проигрывали «Монцу»
- «Монца» выиграла в 2 своих последних матчах
- В 5 своих последних матчах «Монца» добыла 4 виктории
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Торино» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.93. Ничья оценена в 3.56, а победа оппонента — в скромные 4.66.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с достаточно похожими коэффициентами — 2.39 и 1.68.
- 1.85Динамо — Ростов: прогноз и ставкаСегодня в 19:30
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Прогноз: «Монца» сейчас на ходу, но и туринцы способны выдать яркий поединок.
Гости проводят весьма продуктивный цикл, да и «Торино» в трех последних матчах не проигрывал.
Ставка: Ничья за 3.56.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих забьют более 2 мячей.
Ставка: ТБ 2.5 за 2.39