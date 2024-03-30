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    «Торино» и «Монца» подпишут мировую

    «Торино» — «Монца». Ставка (к. 3.56) и прогноз на футбол, Серия А, 30 марта 2024 года

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    «Монца»
    В рамках 30-го тура чемпионата Италии 30 марта пройдет матч «Торино» — «Монца». Начало — 17:00 (мск). «Торино» — «Монца»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 30 Марта 2024 года
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    «Торино»

    Турнирное положение: «Быки» в нынешнем сезоне бьются за выход в еврокубки. Сейчас команда находится на 11 месте турнирной таблицы.

    При этом «Торино» весьма скромно выглядит в плане реализации. В 29 матчах чемпионата игроки команды настреляли всего 28 мячей в ворота соперников.

    Торино — Монца: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: в предыдущем туре чемпионата команда взяла три важных очка. «Торино» переиграл «Удинезе» (2:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Торино» выиграл лишь 1 раз. В этих поединках игроки команды забили 5 мячей, пропустив в свои ворота 6.

    Более того, туринцы не проигрывали в 3 своих последних поединках. Причем команда не дала себя обыграть «Наполи» (1:1).

    Не сыграют: Коффи Джиджи, Иван Илич, Перр Схюрс, Адриен Тамез — травмированы.

    Все прогнозы на Серию А

    Состояние команды: на нынешнем турнирном отрезке «Торино» выглядит довольно уверенно. Команда лишь на 6 очков отстает от зоны еврокубков.

    Матчи против «Монцы» для команды исторически складываются удачно. В 5 последних очных поединках «Торино» добыл 3 виктории при 2 ничьих.

    При этом «Торино» еще ни разу не проигрывали «Монце». Да и состав «быков» выглядит довольно симпатично.

    «Монца»

    Турнирное положение: «Монца» в нынешнем сезоне пытается бороться за выход в еврокубки. На текущий момент команда пребывает на 10 строчке таблицы.

    Причем «Монца» имеет явные сложности с реализацией. В 29 поединках Серии А игроки команды настреляли всего 32 мяча.

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    • Последние матчи: в минувшем туре чемпионата команда взяла трудовые три очка. «Монца» дома переиграла «Кальяри» (1:0).

    До того команда нанесла поражение еще и «Дженоа» (3:2). Причем в этих поединках по разу отличился Даниэль Мальдини.

    Вообще, сейчас «Монца» находится в приличных кондициях. Да и перспективный Мальдини набрал отличную форму.

    Не сыграют: Уоррен Бондо — дисквалифицирован.

    Состояние команды: ныне «Монца» выглядит весьма симпатично. Впрочем, до 6 места не хватает 5 зачетных баллов.

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    Вот только без срывов у команды не выходит. Например, дома «Монца» разгромно уступила «Роме» со счетом 1:4.

    Причем до той коллизии команда выиграла в 2 матчах кряду. Более того, одной из жертв стал «Милан» (4:2).

    И уж совсем очевидно, что гости будут стремиться добыть три очка. «Монца» является довольно стабильной командой, да и последние матчи провела успешно.

    Статистика для ставок

    • Туринцы еще ни разу не проигрывали «Монцу»

    • «Монца» выиграла в 2 своих последних матчах

    • В 5 своих последних матчах «Монца» добыла 4 виктории

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Торино» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.93. Ничья оценена в 3.56, а победа оппонента — в скромные 4.66.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с достаточно похожими коэффициентами — 2.39 и 1.68.

    Прогноз: «Монца» сейчас на ходу, но и туринцы способны выдать яркий поединок.

    Гости проводят весьма продуктивный цикл, да и «Торино» в трех последних матчах не проигрывал.

    Ставка: Ничья за 3.56.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих забьют более 2 мячей.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.39

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    Ставка и прогноз на матч «Торино» — «Монца» с коэффициентом 3.56. Дата матча: 30.03.2024. Прогнозы на футбол. «Торино» и «Монца» подпишут мировую
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