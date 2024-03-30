«Лейпциг» на своем поле сыграет против «Майнца» в 27-м туре первой немецкой Бундеслиги. Матч пройдет 30 марта и начнется в 17:30 по мск. «Лейпциг» — «Майнц»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Лейпциг»

Турнирное положение: В таблице немецкого чемпионата подопечные Марко Розе с 49 баллами идут пятыми, но от четвертой лигачемпиновской строки отстают всего на пункт.

«Лейпциг» отпраздновал в данном первенстве 15 викторий, семь раз уступал и четыре поединка завершил миром, забил 60 мяча при 32 пропущенных.

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Последние матчи: В прошлом туре первенства «быки» в гостях смогли разгромить «Кельн» со счетом 5:1, игровым днем ранее дома одолели 2:0 «Дармштадт», а перед этим в ответном поединке 1/8 финала Лиги чемпионов сыграли вничью 1:1 в Мадриде против «Реала», но вылетели из турнира, так как дома уступили 0:1.

Не сыграют: Амаду Хайдара будет отбывать дисквалификацию.

Календарь и таблица Бундеслиги

Состояние команды: «РБ Лейпциг» выиграл свои три последние игры чемпионата Германии, забив за этот период в ворота соперников 11 мячей при всего двух пропущенных. А проиграла команда в рамках Бундеслиги только раз за прошедшие семь поединков и пять раз побеждала. Не забил же «Лейпциг» только в одном матче из десяти послдених.

«Майнц»

Турнирное положение: Подопечные Яна Зиверта идут в зоне стыков. Сейчас они третьи с конца с 19 очками. И от всего на пункт опережают прямой вылет.

«Майнц» за всю дистанцию выиграл всего три поединка из 26 проведенных, десять раз сыграл вничью и потерпел 13 фиаско, разница мячей — 22:46.

Последние матчи: В минувшем туре «карнавальщики» на своем поле смогли нанести поражение «Бохуму» со счетом 2:0, а игровым днем ранее они были уничтожены в Мюнхене «Баварией», проиграв ей со счетом 1:8.

Не сыграют: Максим Ляйтш, Доминик Кор и Нельсон Вайпер из-за травм пропустят данный поединок.

Состояние команды: У «Майнца» в последних пяти поединках первенства две победы. И это в два раза больше, чем за предыдущие 21 встреч. Правда, эти виктории были добыты на своем поле и над командами из низов турнирки. Также стоит отметить, что коллектив неизменно забивал на протяжении предыдущих семи поединков.

Статистика для ставок

«РБ Лейпциг» дома в чемпионате выиграл семь встреч из девяти предыдущих при двух фиаско

«Майнц» в данном чемпионате в гостях еще не выигрывал

«Лейпциг» на своем поле обыграл «Майнц» в четырех из пяти последних очных противостояниях и раз уступил

Прогноз и ставки

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «РБ Лейпциг» — 1.42, победа «Майнца» — 8.10, ничья — 5.34.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.56 и 2.50 соответственно.

Прогноз: «Быки» после вылета из Лиги чемпионов полностью сконцентрировались на чемпионате и пока идут после этого без потерь. Наверняка и в этой игре они возьмут уверенно очередные три очка.

Рекомендуемая ставка: победа «РБ Лейпциг» с форой (-1,5) за 2.09.

Прогноз: И также еще здесь ставим на верховой исход и обмен забитыми мячами, ведь в своих предыдущих поединках эти клубы без гола с поля не уходили.

Ставка: ТБ 2,5 + обе забьют за 2.11.