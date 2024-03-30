«Астон Вилла» — «Вулверхэмптон». Матч пройдет в рамках 30-го тура английской Премьер-лиги 30 марта, начало — 20:30 (мск) «Астон Вилла» — «Вулверхэмптон»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Астон Вилла»

Турнирное положение: подопечные Унаи Эмери продолжают находиться на четвертом месте в таблице АПЛ с 56 очками и ведут борьбу за попадание в зону Лиги чемпионов. Выход туда станет огромным достижением для бирмингемцев.

Последние матчи: в предыдущей игре «Астон Вилла» сыграла на выезде вничью 1:1 с «Вест Хэмом». Соперник первым открыл счет в середине первого тайма и вел до 78-й минуты, но итальянец Дзаньоло смог спасти свою команду от поражения.

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Ранее «Астон Вилла» потерпела разгромное поражение дома от «Тоттенхэма» (0:4) и обыграла «Лутон». Также команда вышла в четвертьфинал Лиги конференций.

Все прогнозы на АПЛ

Не сыграют: дисквалифицирован капитан Макгинн, травмированы Мингс, Камара, Буэндия, под вопросом участие Кэша и Рэмси. Почти все они игроки основы.

Состояние команды: на протяжении всего сезона «Астон Вилла» демонстрирует стабильный и интересный футбол, только в последнее время у нее появились проблемы с результатами из-за большого числа травмированных.

«Вулверхэмптон»

Турнирное положение: сейчас команда Гари О’Нила идет на девятом месте в таблице АПЛ с 41 очками. Это очень высокий показатель для скромных «волков». Команда еще имеет возможность вклиниться за еврокубковые места в случае нескольких удачных игр.

Последние матчи: игра предыдущего тура «Вулверхэмптона» была перенесена из-за Кубка Англии.

До этого «волки» обыграли на своем поле «Фулхэм» (2:1) и потерпели разгромное поражение на выезде от «Ньюкасла» (0:3).

Не сыграют: травмированы основные нападающие Кунья, Хванг, ключевой полузащитник Педру Нето, под вопросом участие Беллагарда.

Состояние команды: на протяжении всего сезона «Вулверхэмптон» показывает яркий, сбалансированный и атакующий футбол, а Гари О’Нил снова демонстрирует, что он очень талантливый специалист.

Статистика для ставок

В первом круге была зафиксирована ничья со счетом 1:1

В прошлом сезоне «Вулверхэмптон» победил дома 1:0, а на выезде сыграл вничью 1:1

Разница мячей у «Астон Виллы» — 60:42, а у «волков» — 42:44

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Астон Виллы» дают 1,65, а на «Вулверхэмптон» — 5,0. На ничью букмекеры предлагают коэффициент 4,60.

Тотал меньше 2,5 идет за 2,46, а тотал больше 2,5 идет за 1,59.

Прогноз: оба клуба имеют серьезные потери в атакующей и средней линии, к тому же был перерыв на матчи сборных, после которого часто игрокам приходится восстанавливать командые связи. Вряд ли в этом матче будет много голов.

Ставка: тотал меньше 3 за 1,90.

Прогноз: в качестве более рискового варианта можно взять, что «Вулверхэмптон» не сможет поразить ворота соперника.

Ставка: «Вулверхэмптон» не забьет за 2,85.