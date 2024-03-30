«Астон Вилла»
Турнирное положение: подопечные Унаи Эмери продолжают находиться на четвертом месте в таблице АПЛ с 56 очками и ведут борьбу за попадание в зону Лиги чемпионов. Выход туда станет огромным достижением для бирмингемцев.
Последние матчи: в предыдущей игре «Астон Вилла» сыграла на выезде вничью 1:1 с «Вест Хэмом». Соперник первым открыл счет в середине первого тайма и вел до 78-й минуты, но итальянец Дзаньоло смог спасти свою команду от поражения.
Астон Вилла — Вулверхэмптон: коэффициенты букмекеров
Ранее «Астон Вилла» потерпела разгромное поражение дома от «Тоттенхэма» (0:4) и обыграла «Лутон». Также команда вышла в четвертьфинал Лиги конференций.
Не сыграют: дисквалифицирован капитан Макгинн, травмированы Мингс, Камара, Буэндия, под вопросом участие Кэша и Рэмси. Почти все они игроки основы.
Состояние команды: на протяжении всего сезона «Астон Вилла» демонстрирует стабильный и интересный футбол, только в последнее время у нее появились проблемы с результатами из-за большого числа травмированных.
«Вулверхэмптон»
Турнирное положение: сейчас команда Гари О’Нила идет на девятом месте в таблице АПЛ с 41 очками. Это очень высокий показатель для скромных «волков». Команда еще имеет возможность вклиниться за еврокубковые места в случае нескольких удачных игр.
Последние матчи: игра предыдущего тура «Вулверхэмптона» была перенесена из-за Кубка Англии.
До этого «волки» обыграли на своем поле «Фулхэм» (2:1) и потерпели разгромное поражение на выезде от «Ньюкасла» (0:3).
Не сыграют: травмированы основные нападающие Кунья, Хванг, ключевой полузащитник Педру Нето, под вопросом участие Беллагарда.
Состояние команды: на протяжении всего сезона «Вулверхэмптон» показывает яркий, сбалансированный и атакующий футбол, а Гари О’Нил снова демонстрирует, что он очень талантливый специалист.
Статистика для ставок
- В первом круге была зафиксирована ничья со счетом 1:1
- В прошлом сезоне «Вулверхэмптон» победил дома 1:0, а на выезде сыграл вничью 1:1
- Разница мячей у «Астон Виллы» — 60:42, а у «волков» — 42:44
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на победу «Астон Виллы» дают 1,65, а на «Вулверхэмптон» — 5,0. На ничью букмекеры предлагают коэффициент 4,60.
Тотал меньше 2,5 идет за 2,46, а тотал больше 2,5 идет за 1,59.
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Прогноз: оба клуба имеют серьезные потери в атакующей и средней линии, к тому же был перерыв на матчи сборных, после которого часто игрокам приходится восстанавливать командые связи. Вряд ли в этом матче будет много голов.
Ставка: тотал меньше 3 за 1,90.
Прогноз: в качестве более рискового варианта можно взять, что «Вулверхэмптон» не сможет поразить ворота соперника.
Ставка: «Вулверхэмптон» не забьет за 2,85.