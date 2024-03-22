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    Панама — Мексика. Ставка (к. 2.33) и прогноз на футбол, Лига наций, 22 марта 2024 года

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    Сборная Мексики
    В рамках 1/2 финала плей-офф дивизиона А Лиги наций КОНКАКАФ 22 марта пройдет матч Панама — Мексика. Начало — 05:15 (мск). Панама — Мексика: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

    Панама

    Турнирное положение: Панамцы в Лиге наций КОНКАКАФ выступают весьма успешно. Попадание в полуфинал уже можно считать отличный результатом.

    При этом Панама в предыдущем раунде дважды одолела костариканцев. Так что потенциал у команды весьма серьезный.

    Последние матчи: в своем предыдущем матче команда добыла яркую победу. Панамцы нанесли поражение Коста-Рике (3:1).

    Греет панамские души и действующая серия из 6 побед кряду. Причем в этих поединках команда отличилась 14 точными ударами при 2 пропущенных мячах.

    В двух своих последних поединках сборная Панама пропустила всего один мяч. Да и вообще, реализацию можно назвать коньком команды.

    Не сыграют: Травмированных нет.

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    Состояние команды: в последних матчах команда выглядела весьма монолитно. Панама явно еще способна прибавить в плане реализации.

    Правда, матчи против мексиканцев команде откровенно не удаются. Из 5 последних поединков Панама проиграла четырежды.

    И уж совсем очевидно, что Панама будет стараться сыграть максимально надежно. Номинальные хозяева могут преуспеть на контратаках.

    Мексика

    Турнирное положение: Эта сборная вполне прилично проводит Лигу наций КОНКАКАФ. Впрочем, цели на этот турнир у мексиканцев максимальные.

    В предыдущем раунде Мексика с трудом прошла сборную Гондураса. Да и вообще, «ацтеки» еще не показали всех своих возможностей.

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    • Последние матчи: в своем последнем матче команда потерпела неудачу. В контрольном поединке мексиканцы уступили Колумбии (2:3).

    До того команда переиграла Гондурас (3:0). А ведь в первом поединке Мексика уступила гондурасцам со счетом 0:2.

    Причем в октябре команда дала бой сборной Германии (2:2). Да и победа над Ганой (2:0) говорит о силе мексиканцев.

    Не сыграют: Травмированных нет.

    Состояние команды: в своем нынешнем виде Мексика вполне способна выдать яркий поединок. Вот только нужно прибавлять в плане надежности тылов.

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    В трех своих последних поединках игроки команды отличились всего 5 голами. Да и вообще, мексиканцам явно недостает стабильности.

    А вот с панамцами команда играет исторически успешно. Последнее поражение от оппонента случилось еще более 10 лет назад.

    И уж совсем очевидно, что гости будут действовать в своем привычном стиле. Мексика превосходит панамцев в классе.

    Статистика для ставок

    • Сборная Панамы имеет серию из 6 побед подряд

    • Панамцы в двух последних матчах забили 6 мячей

    • Мексика не проигрывала панамцам уже 10 лет

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Мексика — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.77. Ничья оценена в 3.52, а победа оппонента — в скромные 4.97.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с довольно разными коэффициентами — 2.33 и 1.61.

    Прогноз: Панамцы в последних матчах явно прибавили, и наверняка не собираются отсиживаться в тылах.

    Номинальные гости сильнее оппонента, и наверняка постараются сыграть на классе.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.33.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этой встрече соперники огорчат друг друга.

    Ставка: Обе забьют за 2.16

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    Ставка и прогноз на матч Панама — Мексика с коэффициентом 2.33. Дата матча: 22.03.2024. Прогнозы на футбол. Ставим на голепад!
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