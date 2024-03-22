Панама
Турнирное положение: Панамцы в Лиге наций КОНКАКАФ выступают весьма успешно. Попадание в полуфинал уже можно считать отличный результатом.
При этом Панама в предыдущем раунде дважды одолела костариканцев. Так что потенциал у команды весьма серьезный.
Последние матчи: в своем предыдущем матче команда добыла яркую победу. Панамцы нанесли поражение Коста-Рике (3:1).
Греет панамские души и действующая серия из 6 побед кряду. Причем в этих поединках команда отличилась 14 точными ударами при 2 пропущенных мячах.
В двух своих последних поединках сборная Панама пропустила всего один мяч. Да и вообще, реализацию можно назвать коньком команды.
Не сыграют: Травмированных нет.
Состояние команды: в последних матчах команда выглядела весьма монолитно. Панама явно еще способна прибавить в плане реализации.
Правда, матчи против мексиканцев команде откровенно не удаются. Из 5 последних поединков Панама проиграла четырежды.
И уж совсем очевидно, что Панама будет стараться сыграть максимально надежно. Номинальные хозяева могут преуспеть на контратаках.
Мексика
Турнирное положение: Эта сборная вполне прилично проводит Лигу наций КОНКАКАФ. Впрочем, цели на этот турнир у мексиканцев максимальные.
В предыдущем раунде Мексика с трудом прошла сборную Гондураса. Да и вообще, «ацтеки» еще не показали всех своих возможностей.
Последние матчи: в своем последнем матче команда потерпела неудачу. В контрольном поединке мексиканцы уступили Колумбии (2:3).
До того команда переиграла Гондурас (3:0). А ведь в первом поединке Мексика уступила гондурасцам со счетом 0:2.
Причем в октябре команда дала бой сборной Германии (2:2). Да и победа над Ганой (2:0) говорит о силе мексиканцев.
Не сыграют: Травмированных нет.
Состояние команды: в своем нынешнем виде Мексика вполне способна выдать яркий поединок. Вот только нужно прибавлять в плане надежности тылов.
В трех своих последних поединках игроки команды отличились всего 5 голами. Да и вообще, мексиканцам явно недостает стабильности.
А вот с панамцами команда играет исторически успешно. Последнее поражение от оппонента случилось еще более 10 лет назад.
И уж совсем очевидно, что гости будут действовать в своем привычном стиле. Мексика превосходит панамцев в классе.
Статистика для ставок
- Сборная Панамы имеет серию из 6 побед подряд
- Панамцы в двух последних матчах забили 6 мячей
- Мексика не проигрывала панамцам уже 10 лет
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Мексика — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.77. Ничья оценена в 3.52, а победа оппонента — в скромные 4.97.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с довольно разными коэффициентами — 2.33 и 1.61.
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Прогноз: Панамцы в последних матчах явно прибавили, и наверняка не собираются отсиживаться в тылах.
Номинальные гости сильнее оппонента, и наверняка постараются сыграть на классе.
Ставка: ТБ 2.5 за 2.33.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этой встрече соперники огорчат друг друга.
Ставка: Обе забьют за 2.16