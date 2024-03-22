В рамках 1/2 финала плей-офф дивизиона А Лиги наций КОНКАКАФ 22 марта пройдет матч Панама — Мексика. Начало — 05:15 (мск). Панама — Мексика: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Панама

Турнирное положение: Панамцы в Лиге наций КОНКАКАФ выступают весьма успешно. Попадание в полуфинал уже можно считать отличный результатом.

При этом Панама в предыдущем раунде дважды одолела костариканцев. Так что потенциал у команды весьма серьезный.

Последние матчи: в своем предыдущем матче команда добыла яркую победу. Панамцы нанесли поражение Коста-Рике (3:1).

Греет панамские души и действующая серия из 6 побед кряду. Причем в этих поединках команда отличилась 14 точными ударами при 2 пропущенных мячах.

В двух своих последних поединках сборная Панама пропустила всего один мяч. Да и вообще, реализацию можно назвать коньком команды.

Не сыграют: Травмированных нет.

Все прогнозы на Лигу наций

Состояние команды: в последних матчах команда выглядела весьма монолитно. Панама явно еще способна прибавить в плане реализации.

Правда, матчи против мексиканцев команде откровенно не удаются. Из 5 последних поединков Панама проиграла четырежды.

И уж совсем очевидно, что Панама будет стараться сыграть максимально надежно. Номинальные хозяева могут преуспеть на контратаках.

Мексика

Турнирное положение: Эта сборная вполне прилично проводит Лигу наций КОНКАКАФ. Впрочем, цели на этот турнир у мексиканцев максимальные.

В предыдущем раунде Мексика с трудом прошла сборную Гондураса. Да и вообще, «ацтеки» еще не показали всех своих возможностей.

Последние матчи: в своем последнем матче команда потерпела неудачу. В контрольном поединке мексиканцы уступили Колумбии (2:3).

До того команда переиграла Гондурас (3:0). А ведь в первом поединке Мексика уступила гондурасцам со счетом 0:2.

Причем в октябре команда дала бой сборной Германии (2:2). Да и победа над Ганой (2:0) говорит о силе мексиканцев.

Не сыграют: Травмированных нет.

Состояние команды: в своем нынешнем виде Мексика вполне способна выдать яркий поединок. Вот только нужно прибавлять в плане надежности тылов.

В трех своих последних поединках игроки команды отличились всего 5 голами. Да и вообще, мексиканцам явно недостает стабильности.

А вот с панамцами команда играет исторически успешно. Последнее поражение от оппонента случилось еще более 10 лет назад.

И уж совсем очевидно, что гости будут действовать в своем привычном стиле. Мексика превосходит панамцев в классе.

Статистика для ставок

Сборная Панамы имеет серию из 6 побед подряд

Панамцы в двух последних матчах забили 6 мячей

Мексика не проигрывала панамцам уже 10 лет

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Мексика — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.77. Ничья оценена в 3.52, а победа оппонента — в скромные 4.97.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с довольно разными коэффициентами — 2.33 и 1.61.

Прогноз: Панамцы в последних матчах явно прибавили, и наверняка не собираются отсиживаться в тылах.

Номинальные гости сильнее оппонента, и наверняка постараются сыграть на классе.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.33.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этой встрече соперники огорчат друг друга.

Ставка: Обе забьют за 2.16