В рамках квалификации Евро-2025 U21 22 марта пройдет игра Албания U21 — Финляндия U21. Начало — 19:00 (мск). Албания U21 — Финляндия U21: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Албания U21

Турнирное положение: Сборная продолжает вести отчаянную борьбу за выход в основную часть молодежного Евро-2025. После 5-и туров Албания U21 занимает 3-е место в группе Е.

За этот период сборная набрала 9 очков, отставая от зоны стыковых матчей на 1 балл, а от 1-й позиции на 2 пункта. За эти 5 встреч албанцы забили не там много — 8 голов, пропустив при этом больше мячей — 12.

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Последние матчи: В прошедшем туре квалификации Албания U21 крупно проиграла Румынии U21 (0:5), а матчем ранее обыграла молодежку Черногории (2:0).

Все прогнозы на футбол

За 5 матчей в отборе Албания U21 трижды победила и дважды проиграла. Интересно, что только в одном из этих поединков не пробил тотал 2.5 больше.

Состояние команды: Албания U21 выиграла все 2 матча на своем поле в рамках квалификации, забив за этот период 5 голов и 2 пропустил.

Судя по последним матчам, молодежка Албании абсолютно непредсказуема. Команда может неожиданно со счетом 0:5, а потом обыграть прямого конкурента в группе.

Финляндия U21

Турнирное положение: Эта сборная также продолжает вести борьбу за попадание в стыки. Финляндия U21 занимает 4-е место в своей группе, отставая от сборной Албании U21 на 3 балла.

В случае победы в предстоящем матче, финны сравняются по очкам со своим прямым конкурентом, но сможет ли Финляндия U21 это сделать? Большой вопрос.

Последние матчи: В прошедшем туре финны были очень хороши. Команда разгромила Армению U21 со счетом 6:0, а матчем ранее в квалификации проиграла очень важный матч против Румынии U21 (0:1).

За 4 встречи в отборе Финляндия U21 по 2 раза выиграла и проиграла. К слову, во всех победных встречах финны громили своих соперников, а проигрывали с минимальным разрывом в счете.

Состояние команды: Финляндия U21 также, как и Албания U21 непредсказуема. При этом, обе команды умеют и играют очень результативно.

К слову, финны уже встречались с молодежкой Албании. В том матче Финляндия U21 разгромила своего соперника со счетом 4:1, забив по 2 гола в каждом тайме. Сможет ли на сей раз?

Статистика для ставок

В 4-х из 5-и последних матчей Албания U21 пробивала тотал 2.5 больше

В единственной очной встрече Финляндия U21 разгромила Албанию

Молодежка Финляндии не набрала еще ни одного очка на чужом поле в квалификации

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров:Финляндии U21 — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На ее победу ставки принимаются с коэффициентом 2.07. Ничья оценена в 3.50, а победа Албании U21 — в 3.05.

ТБ 2,5 оценивается в 1.65, а на ТМ 2,5 можно поставить за 2.06.

Прогноз: Можно предположить, что Финляндия U21 все-таки вырвет победу у соперника в упорном матче.

Ставка: Победа Финляндии U21 за 2.07.

Прогноз: Команды раскроются именно во 2-м тайме.

Ставка: Тотал 1.5 больше во 2-м тайме за 1.85.