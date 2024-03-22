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    Сможет ли Финляндия U21 обыграть молодежку Албании?

    Албания U21 — Финляндия U21. Ставка (к. 2.07) и прогноз на футбол, квалификация на Евро-2025 U21, 22 марта 2024 года

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    Прогноз и ставки на Албания U21 — Финляндия U21
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    Финляндия U21
    В рамках квалификации Евро-2025 U21 22 марта пройдет игра Албания U21 — Финляндия U21. Начало — 19:00 (мск). Албания U21 — Финляндия U21: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. U21 Евро-2025. Отбор. Группа E 22 Марта 2024 года
    Албания U21
  • U21 Евро-2025. Отбор. Группа E
    •  Албания U21 19:00 Финляндия U21 Финляндия U21
  • U21 Евро-2025. Отбор. Группа E
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    Албания U21

    Турнирное положение: Сборная продолжает вести отчаянную борьбу за выход в основную часть молодежного Евро-2025. После 5-и туров Албания U21 занимает 3-е место в группе Е.

    За этот период сборная набрала 9 очков, отставая от зоны стыковых матчей на 1 балл, а от 1-й позиции на 2 пункта. За эти 5 встреч албанцы забили не там много — 8 голов, пропустив при этом больше мячей — 12.

    Албания U21 — Финляндия U21: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: В прошедшем туре квалификации Албания U21 крупно проиграла Румынии U21 (0:5), а матчем ранее обыграла молодежку Черногории (2:0).

    Все прогнозы на футбол

    За 5 матчей в отборе Албания U21 трижды победила и дважды проиграла. Интересно, что только в одном из этих поединков не пробил тотал 2.5 больше.

    Состояние команды: Албания U21 выиграла все 2 матча на своем поле в рамках квалификации, забив за этот период 5 голов и 2 пропустил.

    Судя по последним матчам, молодежка Албании абсолютно непредсказуема. Команда может неожиданно со счетом 0:5, а потом обыграть прямого конкурента в группе.

    Финляндия U21

    Турнирное положение: Эта сборная также продолжает вести борьбу за попадание в стыки. Финляндия U21 занимает 4-е место в своей группе, отставая от сборной Албании U21 на 3 балла.

    В случае победы в предстоящем матче, финны сравняются по очкам со своим прямым конкурентом, но сможет ли Финляндия U21 это сделать? Большой вопрос.

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    • Последние матчи: В прошедшем туре финны были очень хороши. Команда разгромила Армению U21 со счетом 6:0, а матчем ранее в квалификации проиграла очень важный матч против Румынии U21 (0:1).

    За 4 встречи в отборе Финляндия U21 по 2 раза выиграла и проиграла. К слову, во всех победных встречах финны громили своих соперников, а проигрывали с минимальным разрывом в счете.

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    Состояние команды: Финляндия U21 также, как и Албания U21 непредсказуема. При этом, обе команды умеют и играют очень результативно.

    К слову, финны уже встречались с молодежкой Албании. В том матче Финляндия U21 разгромила своего соперника со счетом 4:1, забив по 2 гола в каждом тайме. Сможет ли на сей раз?

    Статистика для ставок

    • В 4-х из 5-и последних матчей Албания U21 пробивала тотал 2.5 больше

    • В единственной очной встрече Финляндия U21 разгромила Албанию

    • Молодежка Финляндии не набрала еще ни одного очка на чужом поле в квалификации

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров:Финляндии U21 — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На ее победу ставки принимаются с коэффициентом 2.07. Ничья оценена в 3.50, а победа Албании U21 — в 3.05.

    ТБ 2,5 оценивается в 1.65, а на ТМ 2,5 можно поставить за 2.06.

    Прогноз: Можно предположить, что Финляндия U21 все-таки вырвет победу у соперника в упорном матче.

    Ставка: Победа Финляндии U21 за 2.07.

    Прогноз: Команды раскроются именно во 2-м тайме.

    Ставка: Тотал 1.5 больше во 2-м тайме за 1.85.

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    Ставка и прогноз на матч Албания U21 — Финляндия U21 с коэффициентом 2.07. Дата матча: 22.03.2024. Прогнозы на футбол. Сможет ли Финляндия U21 обыграть молодежку Албании?
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