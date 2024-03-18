«Атланта Юнайтед»
Турнирное положение: «Атланта Юнайтед» в нынешнем сезоне выступает довольно скромно. На текущий момент команда находится на 9 месте турнирной таблицы Восточной конференции МЛС.
При этом «Атланта Юнайтед» в двух матчах набрала 3 очка. Зато в них игроки команды отличились 4 точными выстрелами.
Атланта Юнайтед — Орландо Сити: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: в предыдущем туре чемпионата команда победила. «Атланта Юнайтед» дома разгромил «Нью-Инглэнд Революшн» (4:1).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Атланта Юнайтед» добыла 3 виктории при 2 поражениях. В этих поединках игроки команды забили 9 мячей, пропустив в свои ворота 6.
В первом поединке команда уступила «Коламбус Крю» (0:1). Да и вообще, стабильности ей явно недостает.
Не сыграют: Травмированных нет.
Состояние команды: в последних матчах команда выглядела не особо выгодно. Несмотря на это, желание подняться повыше в таблице у нее огромное.
Против «Орландо Сити» команда традиционно играет успешно. Из 5 последних очных поединков «Атланта Юнайтед» выиграла дважды при одной коллизии.
Наверняка «Атланта Юнайтед» постарается воспользоваться фактором своего поля. Да и соперник слишком слабо обороняется.
«Орландо Сити»
Турнирное положение: «Орландо Сити» в нынешнем сезоне не впечатляет. На текущий момент команда пребывает на 13 месте в таблице Восточной конференции МЛС.
Причем «Орландо Сити» пока не побеждал. В нынешнем чемпионате команда проиграла дважды при одной ничьей.
Последние матчи: в минувшем туре чемпионата команда не смогла разжиться очками. «Орландо Сити» уступил «Миннесоте» (2:3).
Причем не побеждает команда уже 4 матчах кряду. Вылетела она и из Кубка чемпионов КОНКАКАФ, уступив «Тигресу» (2:4).
Вообще, «Орландо Сити» не столь ярко выглядит в плане реализации. В 5 последних матчах забито 7 мячей в ворота соперников.
Не сыграют: Джек Линн — травмирован.
Состояние команды: в нынешнем своем состоянии «Орландо Сити» вряд ли будет претендовать на высокие места. Да и сама игра вызывает явные вопросы.
Не блещет и оборона команды. В 3 поединках МЛС в воротах «Орландо Сити» побывало уже 8 мячей.
Вообще, «Орландо Сити» уже полтора года не проигрывает «Атланте Юнайтед». Да и в этом матче команда будет пытаться взять очки.
И уж совсем очевидно, что гости будут стремиться найти свои шансы у ворот соперника. Свои шансы «Орландо Сити» явно будет искать в контригре.
Статистика для ставок
- «Орландо Сити» не выигрывал в 4 своих последних матчах
- Форвард «Атланты Юнайтед» Георгиос Якумакис забил уже 3 мяча в чемпионате
- последняя очная встреча соперников победой «Орландо Сити» (2:1)
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Атланта Юнайтед» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.91. Ничья оценена в 3.78, а победа оппонента — в скромные 3.80.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.64 и 2.27.
- 1.92Манчестер Сити — Ньюкасл: прогноз и ставкаСегодня в 20:30
- 2.12Бавария — Дармштадт: прогноз и ставкаСегодня в 17:30
- 1.90Осасуна — Реал Мадрид: прогноз и ставкаСегодня в 18:15
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Прогноз: Хозяева весьма неплохо выглядят в атаке, да и вообще, смотрятся сильнее соперника.
«Атланта Юнайтед» явно пойдет в атаку с первых минут встречи, и может преуспеть в плане реализации.
Ставка: Победа «Атланты Юнайтед» в 1 тайме не проиграет за 2.41.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке будет забито менее 2 мячей.
Ставка: ТМ 2.5 за 2.27