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    «Орландо Сити» сразу несдобровать?!

    «Атланта Юнайтед» — «Орландо Сити». Ставка (к. 2.41) и прогноз на футбол, МЛС, 18 марта 2024 года

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    «Орландо Сити»
    В рамках 4-го тура чемпионата США 18 марта пройдет матч «Атланта Юнайтед» — «Орландо Сити». Начало — 02:00 (мск). «Атланта Юнайтед» — «Орландо Сити»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. США. MLS 18 Марта 2024 года

    «Атланта Юнайтед»

    Турнирное положение: «Атланта Юнайтед» в нынешнем сезоне выступает довольно скромно. На текущий момент команда находится на 9 месте турнирной таблицы Восточной конференции МЛС.

    При этом «Атланта Юнайтед» в двух матчах набрала 3 очка. Зато в них игроки команды отличились 4 точными выстрелами.

    Атланта Юнайтед — Орландо Сити: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: в предыдущем туре чемпионата команда победила. «Атланта Юнайтед» дома разгромил «Нью-Инглэнд Революшн» (4:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Атланта Юнайтед» добыла 3 виктории при 2 поражениях. В этих поединках игроки команды забили 9 мячей, пропустив в свои ворота 6.

    В первом поединке команда уступила «Коламбус Крю» (0:1). Да и вообще, стабильности ей явно недостает.

    Не сыграют: Травмированных нет.

    Все прогнозы на футбол

    Состояние команды: в последних матчах команда выглядела не особо выгодно. Несмотря на это, желание подняться повыше в таблице у нее огромное.

    Против «Орландо Сити» команда традиционно играет успешно. Из 5 последних очных поединков «Атланта Юнайтед» выиграла дважды при одной коллизии.

    Наверняка «Атланта Юнайтед» постарается воспользоваться фактором своего поля. Да и соперник слишком слабо обороняется.

    «Орландо Сити»

    Турнирное положение: «Орландо Сити» в нынешнем сезоне не впечатляет. На текущий момент команда пребывает на 13 месте в таблице Восточной конференции МЛС.

    Причем «Орландо Сити» пока не побеждал. В нынешнем чемпионате команда проиграла дважды при одной ничьей.

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    • Последние матчи: в минувшем туре чемпионата команда не смогла разжиться очками. «Орландо Сити» уступил «Миннесоте» (2:3).

    Причем не побеждает команда уже 4 матчах кряду. Вылетела она и из Кубка чемпионов КОНКАКАФ, уступив «Тигресу» (2:4).

    Вообще, «Орландо Сити» не столь ярко выглядит в плане реализации. В 5 последних матчах забито 7 мячей в ворота соперников.

    Не сыграют: Джек Линн — травмирован.

    Состояние команды: в нынешнем своем состоянии «Орландо Сити» вряд ли будет претендовать на высокие места. Да и сама игра вызывает явные вопросы.

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    Не блещет и оборона команды. В 3 поединках МЛС в воротах «Орландо Сити» побывало уже 8 мячей.

    Вообще, «Орландо Сити» уже полтора года не проигрывает «Атланте Юнайтед». Да и в этом матче команда будет пытаться взять очки.

    И уж совсем очевидно, что гости будут стремиться найти свои шансы у ворот соперника. Свои шансы «Орландо Сити» явно будет искать в контригре.

    Статистика для ставок

    • «Орландо Сити» не выигрывал в 4 своих последних матчах

    • Форвард «Атланты Юнайтед» Георгиос Якумакис забил уже 3 мяча в чемпионате

    • последняя очная встреча соперников победой «Орландо Сити» (2:1)

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Атланта Юнайтед» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.91. Ничья оценена в 3.78, а победа оппонента — в скромные 3.80.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.64 и 2.27.

    Прогноз: Хозяева весьма неплохо выглядят в атаке, да и вообще, смотрятся сильнее соперника.

    «Атланта Юнайтед» явно пойдет в атаку с первых минут встречи, и может преуспеть в плане реализации.

    Ставка: Победа «Атланты Юнайтед» в 1 тайме не проиграет за 2.41.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке будет забито менее 2 мячей.

    Ставка: ТМ 2.5 за 2.27

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    Ставка и прогноз на матч «Атланта Юнайтед» — «Орландо Сити» с коэффициентом 2.41. Дата матча: 18.03.2024. Прогнозы на футбол. «Орландо Сити» сразу несдобровать?!
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