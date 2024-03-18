В рамках 4-го тура чемпионата США 18 марта пройдет матч «Атланта Юнайтед» — «Орландо Сити». Начало — 02:00 (мск). «Атланта Юнайтед» — «Орландо Сити»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Атланта Юнайтед»

Турнирное положение: «Атланта Юнайтед» в нынешнем сезоне выступает довольно скромно. На текущий момент команда находится на 9 месте турнирной таблицы Восточной конференции МЛС.

При этом «Атланта Юнайтед» в двух матчах набрала 3 очка. Зато в них игроки команды отличились 4 точными выстрелами.

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Последние матчи: в предыдущем туре чемпионата команда победила. «Атланта Юнайтед» дома разгромил «Нью-Инглэнд Революшн» (4:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Атланта Юнайтед» добыла 3 виктории при 2 поражениях. В этих поединках игроки команды забили 9 мячей, пропустив в свои ворота 6.

В первом поединке команда уступила «Коламбус Крю» (0:1). Да и вообще, стабильности ей явно недостает.

Не сыграют: Травмированных нет.

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Состояние команды: в последних матчах команда выглядела не особо выгодно. Несмотря на это, желание подняться повыше в таблице у нее огромное.

Против «Орландо Сити» команда традиционно играет успешно. Из 5 последних очных поединков «Атланта Юнайтед» выиграла дважды при одной коллизии.

Наверняка «Атланта Юнайтед» постарается воспользоваться фактором своего поля. Да и соперник слишком слабо обороняется.

«Орландо Сити»

Турнирное положение: «Орландо Сити» в нынешнем сезоне не впечатляет. На текущий момент команда пребывает на 13 месте в таблице Восточной конференции МЛС.

Причем «Орландо Сити» пока не побеждал. В нынешнем чемпионате команда проиграла дважды при одной ничьей.

Последние матчи: в минувшем туре чемпионата команда не смогла разжиться очками. «Орландо Сити» уступил «Миннесоте» (2:3).

Причем не побеждает команда уже 4 матчах кряду. Вылетела она и из Кубка чемпионов КОНКАКАФ, уступив «Тигресу» (2:4).

Вообще, «Орландо Сити» не столь ярко выглядит в плане реализации. В 5 последних матчах забито 7 мячей в ворота соперников.

Не сыграют: Джек Линн — травмирован.

Состояние команды: в нынешнем своем состоянии «Орландо Сити» вряд ли будет претендовать на высокие места. Да и сама игра вызывает явные вопросы.

Не блещет и оборона команды. В 3 поединках МЛС в воротах «Орландо Сити» побывало уже 8 мячей.

Вообще, «Орландо Сити» уже полтора года не проигрывает «Атланте Юнайтед». Да и в этом матче команда будет пытаться взять очки.

И уж совсем очевидно, что гости будут стремиться найти свои шансы у ворот соперника. Свои шансы «Орландо Сити» явно будет искать в контригре.

Статистика для ставок

«Орландо Сити» не выигрывал в 4 своих последних матчах

Форвард «Атланты Юнайтед» Георгиос Якумакис забил уже 3 мяча в чемпионате

последняя очная встреча соперников победой «Орландо Сити» (2:1)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Атланта Юнайтед» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.91. Ничья оценена в 3.78, а победа оппонента — в скромные 3.80.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.64 и 2.27.

Прогноз: Хозяева весьма неплохо выглядят в атаке, да и вообще, смотрятся сильнее соперника.

«Атланта Юнайтед» явно пойдет в атаку с первых минут встречи, и может преуспеть в плане реализации.

Ставка: Победа «Атланты Юнайтед» в 1 тайме не проиграет за 2.41.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке будет забито менее 2 мячей.

Ставка: ТМ 2.5 за 2.27