17 марта в рамках 26-го тура немецкой Бундеслиги дортмундская «Боруссия» в родных стенах сыграет против «Айнтрахта». Начало игры — в 19:30 по мск. «Боруссия» Д — «Айнтрахт»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Боруссия» Д

Турнирное положение: Команда уже потеряла все шансы на борьбу за чемпионство в Бундеслиге, пытаясь пробиться в зону Лиги чемпионов. «Боруссия» Д занимает 5-е место в таблице с 47-ю очками в активе.

К слову, «шмели» занимают 3-е место в лиге по пропущенным голам. Команда вынимала мяч из своих ворот всего 31 раз в 25-и встречах Бундеслиги при 50-и забитых (5-е место в лиге).

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Последние матчи: В прошедшем туре «Боруссия» Д одолела «Вердер» (2:1), забив все свои голы еще в 1-м тайме. Матчем ранее «шмели» обыграли на чужом поле «Унион» (2:0).

Нельзя не отметить, что команда пробилась в четвертьфинал Лиги чемпионов, одолев в 1/8 финала ПСВ с общим счетом 3:1. В 1/4 финала «Боруссия» встретится с мадридским «Атлетико».

Все прогнозы на Бундеслигу

Не сыграют: Марсель Забитцев (красная карточка), Самуэль Бамба, Джулиан Райерсон, Джейдон Санчо и Себастьен Халлер (у всех травмы).

Состояние команды: «Боруссия» Д сейчас на коне — команда выиграла 3 матча и прыгнула выше головы в Лиге чемпионов, но «шмелям» может элементарно не хватить сил на предстоящий матч с «Айнтрахтом».

Стоит отметить, что в нынешнем сезоне «Боруссии» еще не удавалось обыгрывать предстоящего соперника, а вот в прошлом году «шмели» разгромили «Айнтрахт» со счетом 4:0.

«Айнтрахт»

Турнирное положение: Команда занимает 6-е место в таблице Бундеслиги с 40 очками в активе после 25-и туров. «Айнтрахт» более менее комфортно чувствует себя в зоне еврокубков.

Стоит отметить, что «красно-белые» пропустили совсем не много по меркам Бундеслиги (32 мяча), уступая по этому показателю «Боруссии» Д всего на 1 гол.

Последние матчи: В прошедшем туре «Айнтрахт» одолел «Хоффенхайм» (3:1), а матчем ранее обыграл «Хайденхайм» (2:1), забив по голу в каждом из таймов.

У команды нет ни одного поражения в последних 5-и матчах Бундеслиги, «Айнтрахт» сумел дважды победить и трижды сыграть вничью. За этот период команда забила 11 голов при 8-и пропущенных.

Не сыграют: Себастьян Роде, Мехди Луне, Саша Каладжич и Жан Бахоя (у всех травмы).

Состояние команды: В последнее время «Айнтрахт» действительно силен, команда уверенно себя чувствует в таблице и может одолеть любого соперника в лиге.

К тому же, «Айнтрахт» занимает 7-е место в чемпионате Германии по результатам гостевых встреч, набрав 17 очков из 39-и возможных в гостях за 13 встреч.

Команда уже отбирала очки у «Боруссии» в нынешнем сезоне. В рамках 9-го тура Бундеслиги «Айнтрахт» со «шмелями» сыграли вничью со счетом 3:3. «Красно-белые» упустили победу, пропустив последний гол на 82-й минуте.

Статистика для ставок

«Айнтрахт» не проиграл ни одного матча из последних 5-и в Бундеслиге

В 5-и последних очных встречах эти команды непременно пробивали тотал 2.5 больше

У «Боруссии» Д продолжается победная серия, которая насчитывает 3 матча

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров:«Боруссия» Д — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.64. Ничья оценена в 4.40, а победа «Айнтрахта» — в 4.90.

ТБ 2.5 оценивается в 1.48, а вот на ТМ 2.5 можно поставить за 2.56.

Прогноз: Можно предположить, что «Боруссия» Д будет стараться сделать желаемый результат уже в 1-м тайме.

Ставка: Победа «Боруссии» Д в 1-м тайме за 2.09.

Прогноз: В последних матчах обе команды показывали результативный футбол.

Ставка: Тотал 3 больше за 1.75.