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    Команда Слуцкого унизит дебютанта

    «Шанхай Шеньхуа» — «Циндао Вест Коаст». Ставка (к. 2.93) и прогноз на футбол, чемпионат Китая, 8 марта 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Шанхай Шеньхуа» — «Циндао Вест Коаст»
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    Леонид Слуцкий
    В рамках 2-го тура чемпионата Китая 8 марта пройдет матч «Шанхай Шеньхуа» — «Циндао Вест Коаст». Начало — 15:00 (мск). «Шанхай Шеньхуа» — «Циндао Вест Коаст»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Китай. Суперлига 08 Марта 2024 года
    Шанхай Шэньхуа
  • Шанхай
    •  Шанхай Шэньхуа 15:00 Qingdao West Coast Qingdao West Coast
  • Китай. Суперлига
    •

    «Шанхай Шеньхуа»

    Турнирное положение: «Шанхай Шеньхуа» в нынешнем сезоне явно будет претендовать на что-то серьезное. Команда Леонида Слуцкого способна на многое.

    При этом «Шанхай Шеньхуа» в контрольных поединках смотрелся противоречиво. В 3 спаррингах команда добыла 2 победы, при этом уступив «Зениту» (0:6).

    Последние матчи: в предыдущем туре чемпионата Китая команда взяла три очка. «Шанхай Шеньхуа» уверенно переиграл «Мэйчжоу Хакку» (2:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Шанхай Шеньхуа» добыл 4 виктории при одном поражении. Причем в этих поединках игроки команды забили 8 мячей, пропустив в свои ворота 7 раз.

    В двух своих последних поединках команда не пропустила ни разу. Да и вообще, оборона шанхайцев выглядит весьма монолитно.

    Не сыграют: Травмированных нет.

    Все прогнозы на футбол

    Состояние команды: в последних матчах команда преуспевает. У «Шанхай Шеньхуа» довольно приличный подбор игроков, да и амбиций громадье.

    Отлично вписался в игру команды Андре Луис. Бразильский форвард оформил дубль в стартовом туре чемпионата Китая.

    И уж совсем очевидно, что «Шанхай Шеньхуа» будет активно атаковать. Команда Слуцкого явно сильнее оппонента.

    «Циндао Вест Коаст»

    Турнирное положение: Новичок элиты явно постарается в ней закрепиться. В первом туре команда выглядела вполне себе прилично.

    Да и вообще, «Циндао Вест Коаст» в прошлом чемпионате занял 2 место в первой лиге. Причем оборона команды действовала весьма надежно.

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    • Последние матчи: в минувшем туре чемпионата команда разжилась одним зачетным пунктом. «Циндао Вест Коаст» расписал мировую с «Хэнань Суншань Лунмэнь» (1:1).

    А вот контрольных поединков зимой команда не проводила. Так что дефицит игровой практики, как говорится, налицо.

    Вообще, «Циндао Вест Коаст» выглядит темной лошадкой чемпионата. Не совсем понятно, чего ожидать от команды.

    Не сыграют: Травмированных нет.

    Состояние команды: в своем нынешнем виде «Циндао Вест Коаст» явно будет стремиться сохранить прописку в элитном китайском дивизионе.

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    Правда, в матчах с крепкими оппонентами команда испытывает заметные сложности. «Шанхай Шеньхуаа» к таковым явно относится.

    Плюс ко всему, «Циндао Вест Коаст» пока еще не привык к реалиям китайской элиты. Именно опыта встреч с сильными оппонентами может не хватить.

    И уж совсем очевидно, что гости будут действовать вторым номером. Основной их целью будет сдерживание атак противника.

    Статистика для ставок

    • «Шанхай Шеньхуа» не пропускал в 2 своих последних поединках

    • «Шанхай Шеньхуа» в нынешнем календарном году проиграл лишь 1 раз

    • Команда Слуцкого недавно выиграла Суперкубок Китая

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Шанхай Шеньхуа» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.26. Ничья оценена в 5.73, а победа оппонента — в скромные 12.20.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с достаточно разными коэффициентами — 1.79 и 2.05.

    Прогноз: Команда Слуцкого выиграла в стартовом туре, и явно постарается продолжить победный ход.

    Хозяева на две головы сильнее соперника, и явно проведут встречу в агрессивных атаках.

    Ставка: Фора «Шанхай Шеньхуа» -2.5 за 2.93.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке забьют и те, и другие.

    Ставка: Обе забьют за 2.39

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    Ставка и прогноз на матч «Шанхай Шеньхуа» — «Циндао Вест Коаст» с коэффициентом 2.93. Дата матча: 08.03.2024. Прогнозы на футбол. Команда Слуцкого унизит дебютанта
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