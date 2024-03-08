«Уэска» на своем поле сыграет против «Андорры» в 30-м туре испанской Сегунды. Встреча, которая пройдет 8 марта, начнется в 22:30 по мск. «Уэска» — «Андорра»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Уэска»

Турнирное положение: Арагонский коллектив с 33 зачетными пунктами находится на 15 месте в таблице второго испанского дивизиона и на три очка опережает зону вылета.

«Уэска» в текущем первенстве выиграла семь встреч из 29 проведенных, 12 раз сыграла вничью и потерпела десять фиаско, разница мячей составляет 23:22.

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Последние матчи: В прошлом туре чемпионата «оскенцы» на выезде смогли расписать мировую с «Эспаньолом» 0:0, а игровым днем ранее они разгромил в гостях «Мирандес» 3:0. И этими результатами команда продлила свою беспроигрышную серию до шести игр.

Не сыграют: Почти все игроки основы смогут принять участие в этом поединке. Дисквалифицированных нет.

Календарь и таблица испанской Примеры

Состояние команды: «Сине-гранатовые» не знают горечи поражений на протяжении уже шести игр первенства, дважды победив за это время при четырех ничьих. Причем в этот период «Уэска» пропустили лишь гол, а в пяти предыдущих встречах она сохраняла свои ворота на замке. Уступила команда только в одном матче чемпионата из девяти предыдущих.

«Андорра»

Турнирное положение: Коллектив из Княжества идет сейчас на вылет. У него на счету 28 баллов и отставание от безопасной строки в три очка при игре в запасе.

«Андорра» за 28 проведенных встреч отпраздновала семь викторий, столько же раз еще сыграла вничью и 14 матчей проиграла, забила 24 мяча при 36 пропущенных.

Последние матчи: В минувшем туре первенства «трехцветные» на своем поле смогли обыграть по-волевому крепкий «Вальядолид» со счетом 2:1, забив решающий гол на последних минутах встречи. И эта виктория стала для них первой за последние десять игр чемпионата.

Не сыграют: Значимых потерь у команды нет. Все игроки основы в строю.

Состояние команды: «Андорра» выиграла свой последний проведенный матч, но перед этим не побеждала на протяжении девяти игр кряду. В этот неудачный период команда расписала четыре мировые и потерпела пять поражений. В шести же случаях этого отрезка команда смогла забить.

Статистика для ставок

«Уэска» не пропустила в пяти последних своих поединках

«Андорра» не смогла сохранить свои ворота на протяжении десяти минувших игр в Сегунде

«Андорра» одолела «Уэску» в трех последних очных противостояниях и каждый раз по 1:0

Прогноз и ставки

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Уэски» — 2.38, победа «Андорры» — 3.40, ничья — 2.91.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 3.00 и 1.38 соответственно.

Прогноз: В данном противостоянии ставим на непроигрыш «Андорры», которая показала неплохой уровень игры в минувшем туре, да и против предстоящего противника она выступает успешно.

Плюс к этому ждем, что игра не будет носить голевой характер, поэтому ставим на такой исход — Х2 + ТМ 2,5.

Ставка: Х2 + ТМ 2,5 за 2.02.