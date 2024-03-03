«Тулуза» — «Ницца». Матч пройдет в рамках 24-го тура французской Лиги 1. начало — 15:00 (мск) «Тулуза» — «Ницца»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Тулуза»

Турнирное положение: По итогам 23 туров Лиги 1 «Тулуза» занимает 11-ю позицию. У нее 26 очков и разница мячей 25-31.

Команда на 10 очков отстает от зоны еврокубков — шестой строчки, а также на девять баллов опережает зону вылета — 17-ю позицию, и четыре пункта — зону плей-офф за право выступать в элите.

Последние матчи: клуб в прошлом туре на своем поле победил. Он сумел переиграть одного пятого на сегодня коллектива чемпионата «Лилль» (3:1).

Эта победа стала второй для команды в трех последних поединках во всех турнирах при одной ничьей.

Все прогнозы на Лигу 1

Не сыграют: Деслер, Диарра, Дженро, Абухлаль — травмы. Дисквалифицированных — нет.

Состояние команды: в последних трех поединках во всех турнирах «Тулуза» ни разу не проиграла при двух победах и одной ничьей.

Такие результаты позволяют коллективу уверенно чувствовать себя с точки зрения борьбы за выживание, но не более того, ибо до зоны еврокубков слишком далеко.

Тис Даллинга является лучшим бомбардиром команды в лиге с восемью голами в национальном первенстве — шестой результат в списке снайперов Лиги 1.

«Ницца»

Турнирное положение: «Ницца» занимает четвертое место в зоне Лиги Европы — в одном балле от зоны Лиги чемпионов. В ее активе 22 забитых мячей, в пассиве — 15 пропущенных голов.

Отрыв от шестой строчки, которая по итогам сезона дает путевку в Лигу конференций, составляет четыре очка, а от седьмого, уже не еврокубкового места — пять баллов.

Последние матчи: гости в последней игре сыграли вничью. На своем поле они поделили очки с «Клермоном» (0:0).

Эта мировая прервала мини-серию поражений клуба в два поединка, которые пришлись на французское первенство.

Не сыграют: Сансон, Диоп, Бека Бека — травмированы, дисквалифицированных — нет.

Состояние команды: в трех последних поединках (все — в рамках чемпионата Франции) «Ницца» не выиграла при двух поражениях и одной ничьей.

Очевидно, что на сегодня клуб переживает явный спад, тогда как текущая форма соперника заставляет его болельщиков заставляет волноваться по поводу исхода матча.

Теремас Моффи — лучший бомбардир коллектива в чемпионате Франции с шестью голами.

Статистика для ставок

в пяти из шести последних матчей «Тулузы» было забито больше 2,5 голов

в пяти из шести последних матчей «Тулузы» забивали обе команды

в трех последних матчах «Ницца» не выиграла.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Ницца» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается 2.30. Ничья — в 3.20, победа «Тулузы» — в 3.40.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с не близкими коэффициентами — 2.30 и 1.63.

Прогноз: в пяти из шести последних матчей хозяев забивали обе команды. Только в одной игре команды по ходу данной серии кто-то не забивал.

При двух из четырех последних матчей гостей был реализован такой же сценарий.

Ставка: обе команды забьют за 2.00.

Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 2,5 голов, ведь в пяти из шести последних матчей «Тулузы» был реализован именно такой сценарий.

Ставка: тотал больше 2,5 голов за 2.30