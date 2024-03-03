«Тулуза»
Турнирное положение: По итогам 23 туров Лиги 1 «Тулуза» занимает 11-ю позицию. У нее 26 очков и разница мячей 25-31.
Команда на 10 очков отстает от зоны еврокубков — шестой строчки, а также на девять баллов опережает зону вылета — 17-ю позицию, и четыре пункта — зону плей-офф за право выступать в элите.
Последние матчи: клуб в прошлом туре на своем поле победил. Он сумел переиграть одного пятого на сегодня коллектива чемпионата «Лилль» (3:1).
Эта победа стала второй для команды в трех последних поединках во всех турнирах при одной ничьей.
Не сыграют: Деслер, Диарра, Дженро, Абухлаль — травмы. Дисквалифицированных — нет.
Состояние команды: в последних трех поединках во всех турнирах «Тулуза» ни разу не проиграла при двух победах и одной ничьей.
Такие результаты позволяют коллективу уверенно чувствовать себя с точки зрения борьбы за выживание, но не более того, ибо до зоны еврокубков слишком далеко.
Тис Даллинга является лучшим бомбардиром команды в лиге с восемью голами в национальном первенстве — шестой результат в списке снайперов Лиги 1.
«Ницца»
Турнирное положение: «Ницца» занимает четвертое место в зоне Лиги Европы — в одном балле от зоны Лиги чемпионов. В ее активе 22 забитых мячей, в пассиве — 15 пропущенных голов.
Отрыв от шестой строчки, которая по итогам сезона дает путевку в Лигу конференций, составляет четыре очка, а от седьмого, уже не еврокубкового места — пять баллов.
Последние матчи: гости в последней игре сыграли вничью. На своем поле они поделили очки с «Клермоном» (0:0).
Эта мировая прервала мини-серию поражений клуба в два поединка, которые пришлись на французское первенство.
Не сыграют: Сансон, Диоп, Бека Бека — травмированы, дисквалифицированных — нет.
Состояние команды: в трех последних поединках (все — в рамках чемпионата Франции) «Ницца» не выиграла при двух поражениях и одной ничьей.
Очевидно, что на сегодня клуб переживает явный спад, тогда как текущая форма соперника заставляет его болельщиков заставляет волноваться по поводу исхода матча.
Теремас Моффи — лучший бомбардир коллектива в чемпионате Франции с шестью голами.
Статистика для ставок
- в пяти из шести последних матчей «Тулузы» было забито больше 2,5 голов
- в пяти из шести последних матчей «Тулузы» забивали обе команды
- в трех последних матчах «Ницца» не выиграла.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Ницца» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается 2.30. Ничья — в 3.20, победа «Тулузы» — в 3.40.
ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с не близкими коэффициентами — 2.30 и 1.63.
- 2.04Зенит — Спартак: прогноз и ставка
- 1.85ЦСКА — Оренбург: прогноз и ставка
- 2.20Краснодар — Рубин: прогноз и ставка
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Прогноз: в пяти из шести последних матчей хозяев забивали обе команды. Только в одной игре команды по ходу данной серии кто-то не забивал.
При двух из четырех последних матчей гостей был реализован такой же сценарий.
Ставка: обе команды забьют за 2.00.
Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 2,5 голов, ведь в пяти из шести последних матчей «Тулузы» был реализован именно такой сценарий.
Ставка: тотал больше 2,5 голов за 2.30