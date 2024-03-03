ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Данила Юров«Задрал планку — подтверждай». Как Данила Юров в 20 лет стал лидером «Металлурга» Квинси Промес Допрыгались. Промесу грозит тюрьма, «Спартаку» — провальная концовка сезона «Бавария» — «Боруссия Дортмунд»Что смотреть в марте: «Ливерпуль» — «Ман Сити», Der Klassiker, Лига чемпионов, квалификация Евро-2024
    Все новости спорта

    Прервется ли безвыигрышная серия «Ниццы»?

    «Тулуза» — «Ницца». Ставка (к. 2.00) и прогноз на чемпионат Франции на 3 марта 2024 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Лигу 1 Прогнозы на футбол Франции Прогнозы на Тулузу Прогнозы на Ниццу Календарь Лиги 1
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Тулуза» — «Ницца». Матч пройдет в рамках 24-го тура французской Лиги 1. начало — 15:00 (мск) «Тулуза» — «Ницца»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

    «Тулуза»

    Турнирное положение: По итогам 23 туров Лиги 1 «Тулуза» занимает 11-ю позицию. У нее 26 очков и разница мячей 25-31.

    Команда на 10 очков отстает от зоны еврокубков — шестой строчки, а также на девять баллов опережает зону вылета — 17-ю позицию, и четыре пункта — зону плей-офф за право выступать в элите.

    Последние матчи: клуб в прошлом туре на своем поле победил. Он сумел переиграть одного пятого на сегодня коллектива чемпионата «Лилль» (3:1).

    Эта победа стала второй для команды в трех последних поединках во всех турнирах при одной ничьей.

    Все прогнозы на Лигу 1

    Не сыграют: Деслер, Диарра, Дженро, Абухлаль — травмы. Дисквалифицированных — нет.

    Состояние команды: в последних трех поединках во всех турнирах «Тулуза» ни разу не проиграла при двух победах и одной ничьей.

    Такие результаты позволяют коллективу уверенно чувствовать себя с точки зрения борьбы за выживание, но не более того, ибо до зоны еврокубков слишком далеко.

    Тис Даллинга является лучшим бомбардиром команды в лиге с восемью голами в национальном первенстве — шестой результат в списке снайперов Лиги 1.

    «Ницца»

    Турнирное положение: «Ницца» занимает четвертое место в зоне Лиги Европы — в одном балле от зоны Лиги чемпионов. В ее активе 22 забитых мячей, в пассиве — 15 пропущенных голов.

    Отрыв от шестой строчки, которая по итогам сезона дает путевку в Лигу конференций, составляет четыре очка, а от седьмого, уже не еврокубкового места — пять баллов.

  • Трансферный дайджест. 20-26 февраля
  • Жиру еще пошумит в Европе, Осимхен наконец-то сменит клуб, а «Байер» сохранит своих лидеров
  • 26/02/2024

    • Последние матчи: гости в последней игре сыграли вничью. На своем поле они поделили очки с «Клермоном» (0:0).

    Эта мировая прервала мини-серию поражений клуба в два поединка, которые пришлись на французское первенство.

    Не сыграют: Сансон, Диоп, Бека Бека — травмированы, дисквалифицированных — нет.

    Состояние команды: в трех последних поединках (все — в рамках чемпионата Франции) «Ницца» не выиграла при двух поражениях и одной ничьей.

    9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis 500$ИгратьБонусы к первым ставкамbet365

    Очевидно, что на сегодня клуб переживает явный спад, тогда как текущая форма соперника заставляет его болельщиков заставляет волноваться по поводу исхода матча.

    Теремас Моффи — лучший бомбардир коллектива в чемпионате Франции с шестью голами.

    Статистика для ставок

    • в пяти из шести последних матчей «Тулузы» было забито больше 2,5 голов

    • в пяти из шести последних матчей «Тулузы» забивали обе команды

    • в трех последних матчах «Ницца» не выиграла.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Ницца» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается 2.30. Ничья — в 3.20, победа «Тулузы» — в 3.40.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с не близкими коэффициентами — 2.30 и 1.63.

    Прогноз: в пяти из шести последних матчей хозяев забивали обе команды. Только в одной игре команды по ходу данной серии кто-то не забивал.

    При двух из четырех последних матчей гостей был реализован такой же сценарий.

    Ставка: обе команды забьют за 2.00.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 2,5 голов, ведь в пяти из шести последних матчей «Тулузы» был реализован именно такой сценарий.

    Ставка: тотал больше 2,5 голов за 2.30

    Ещё прогнозы на спорт
    2.06
  • Прогноз на матч Павлюченкова — Костюк
  • Теннис
  • Сегодня в 03:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Детройт — Кливленд
  • Баскетбол
  • Сегодня в 03:00
    •  2.33
  • Прогноз на матч Вашингтон — Филадельфия
  • Хоккей
  • Сегодня в 03:00
    •  1.91
  • Прогноз на матч Оттава — Аризона
  • Хоккей
  • Сегодня в 03:00
    •  1.84
  • Прогноз на матч Филадельфия — Шарлотт
  • Баскетбол
  • Сегодня в 03:00
    •  2.32
  • Прогноз на матч Дрэйпер — Де Минор
  • Теннис
  • Сегодня в 04:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Нью-Орлеан — Индиана
  • Баскетбол
  • Сегодня в 04:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Миннесота — Сакраменто
  • Баскетбол
  • Сегодня в 04:00
    •  2.12
  • Прогноз на матч Чикаго — Милуоки
  • Баскетбол
  • Сегодня в 06:00
    •  1.84
  • Прогноз на матч Лос-Анджелес Клипперс — Вашингтон
  • Баскетбол
  • Сегодня в 06:30
    •  3.11
  • Прогноз на матч Енисей — Торпедо
  • Футбол
  • Сегодня в 11:30
    •  2.70
  • Прогноз на матч Сокол — Динамо Махачкала
  • Футбол
  • Сегодня в 13:30
    •  1.85
  • Прогноз на матч ЦСКА — Оренбург
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Салават Юлаев — Трактор
  • Хоккей
  • Сегодня в 14:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Ставка и прогноз на матч «Тулуза» — «Ницца» с коэффициентом 2.00. Дата матча: 03.03.2024. Прогнозы на футбол. Прервется ли безвыигрышная серия «Ниццы»?
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры