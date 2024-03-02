2 марта в рамках 19-го тура российской Премьер-лиги «Ахмат» в родных стенах сыграет против «Урала». Начало игры — в 19:00 по мск. «Ахмат» — «Урал»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Ахмат»

Турнирное положение: На фоне прошлого удачного сезона, в этом году «Ахмат» проваливается. Грозненцы занимают 13-е место в таблице РПЛ с 17-ю очками в активе после 18-и туров.

У «Ахмата» не самая результативная атака, команда забила всего 18 голов за 18 встреч при 23-х пропущенных. Несмотря на это, в последних матчах «Ахмат» более менее стабильно забивает.

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Последние матчи: Прошедшие встречи «Ахмат» готовился к возобновлению чемпионата, играя контрольные поединки. В последней товарке грозненцы проиграли «Оренбургу» (1:2).

В последних 3-х матчах РПЛ до паузы «Ахмат» обыграл «Спартак» (2:1), а также дважды сыграл вничью. За этот период команда забила 3 гола при 2-х пропущенных.

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Не сыграет: Заим Диванович (травма).

Состояние команды: «Ахмат» потихоньку нащупал свою игру, но пауза для команды может сыграть в злую шутку. Грозненцам предстоит борьба за выживание в РПЛ, отставая от спасительной 12-й строчки на 2 балла.

Стоит отметить, что на 12-й позиции располагается «Урал», с которым грозненцы сыграют в предстоящем матче.

В нынешнем сезоне «Ахмат» уже обыгрывал екатеринбургскую команду. В том матче грозненцы обыграли своего соперника со счетом 1:0, забив единственный гол на 44-й минуте.

«Урал»

Турнирное положение: Команда также проводит далеко не самый удачный сезон, занимая 12-е место в таблице РПЛ с 19-ю баллами в копилке после 18-и туров.

«Урал» также не лучшим образом действует в атаке, также забив всего 18 голов, но пропустил больше, чем «Ахмат» (28 мячей).

Последние матчи: В прошедших поединках «Урал» часто проваливался. В последнем контрольном матче команда уступила «Краснодару» (0:1), а матчем ранее сыграла вничью с «Пари НН» (2:2).

В последних 3-х матчах РПЛ «Урал» обыграл все тот же «Краснодар» (3:1) и дважды проиграл. За этот период команда забила 3 гола при 4-х пропущенных. В 2-х проигранных поединках подопечные Виктора Гончаренко не смогли отличиться голами.

Не сыграют: Рай Влут и Олег Шатов (у обоих травмы).

Состояние команды: «Урал» находится на грани с зоной вылета. Команде срочно необходимо набирать очки, чтобы обезопасить себя от «красной зоны».

Предстоящий матч очень важен для обоих команд с точки зрения турнирного положения. К тому же, в последних 3-х очных встречах между «Ахматом» и «Уралом» команда Виктора Гончаренко непременно проигрывала.

Статистика для ставок

«Ахмат» выиграл последние 3 очные встречи с «Уралом»

У «Урала» продолжается серия поражений на чужом поле, которая насчитывает 8 матчей

«Ахмат» не пропустил ни одного гола в последних 3-х домашних матчах

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Ахмат» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.25. Ничья оценена в 3.35, а победа «Урала» — в 3.20.

ТБ 2.5 оценивается в 2.02, а вот на ТМ 2.5 можно поставить за 1.78.

Прогноз: «Ахмат» очень здорово действует в обороне в последнее время. Можно предположить, что «Уралу» не удастся забить гол.

Ставка: Индивидуальный тотал «Урала» 1 меньше за 1.95.

Прогноз: В 1-м тайме команды будут присматриваться друг к другу.

Ставка: В 1-м тайме забьет только одна команда за 1.87.