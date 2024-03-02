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    Команды не смогут забить много голов

    «Ахмат» — «Урал». Ставка (к. 1.95) и прогноз на футбол, российская Премьер-лига, 2 марта 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Ахмат» — «Урал»
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    «Ахмат»
    2 марта в рамках 19-го тура российской Премьер-лиги «Ахмат» в родных стенах сыграет против «Урала». Начало игры — в 19:00 по мск. «Ахмат» — «Урал»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 02 Марта 2024 года
    Ахмат
  • Грозный
    •  Ахмат 19:00 Урал Урал
  • Екатеринбург
    •

    «Ахмат»

    Турнирное положение: На фоне прошлого удачного сезона, в этом году «Ахмат» проваливается. Грозненцы занимают 13-е место в таблице РПЛ с 17-ю очками в активе после 18-и туров.

    У «Ахмата» не самая результативная атака, команда забила всего 18 голов за 18 встреч при 23-х пропущенных. Несмотря на это, в последних матчах «Ахмат» более менее стабильно забивает.

    Ахмат — Урал: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: Прошедшие встречи «Ахмат» готовился к возобновлению чемпионата, играя контрольные поединки. В последней товарке грозненцы проиграли «Оренбургу» (1:2).

    В последних 3-х матчах РПЛ до паузы «Ахмат» обыграл «Спартак» (2:1), а также дважды сыграл вничью. За этот период команда забила 3 гола при 2-х пропущенных.

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    Не сыграет: Заим Диванович (травма).

    Состояние команды: «Ахмат» потихоньку нащупал свою игру, но пауза для команды может сыграть в злую шутку. Грозненцам предстоит борьба за выживание в РПЛ, отставая от спасительной 12-й строчки на 2 балла.

    Стоит отметить, что на 12-й позиции располагается «Урал», с которым грозненцы сыграют в предстоящем матче.

    В нынешнем сезоне «Ахмат» уже обыгрывал екатеринбургскую команду. В том матче грозненцы обыграли своего соперника со счетом 1:0, забив единственный гол на 44-й минуте.

    «Урал»

    Турнирное положение: Команда также проводит далеко не самый удачный сезон, занимая 12-е место в таблице РПЛ с 19-ю баллами в копилке после 18-и туров.

    «Урал» также не лучшим образом действует в атаке, также забив всего 18 голов, но пропустил больше, чем «Ахмат» (28 мячей).

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    • Последние матчи: В прошедших поединках «Урал» часто проваливался. В последнем контрольном матче команда уступила «Краснодару» (0:1), а матчем ранее сыграла вничью с «Пари НН» (2:2).

    В последних 3-х матчах РПЛ «Урал» обыграл все тот же «Краснодар» (3:1) и дважды проиграл. За этот период команда забила 3 гола при 4-х пропущенных. В 2-х проигранных поединках подопечные Виктора Гончаренко не смогли отличиться голами.

    Не сыграют: Рай Влут и Олег Шатов (у обоих травмы).

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    Состояние команды: «Урал» находится на грани с зоной вылета. Команде срочно необходимо набирать очки, чтобы обезопасить себя от «красной зоны».

    Предстоящий матч очень важен для обоих команд с точки зрения турнирного положения. К тому же, в последних 3-х очных встречах между «Ахматом» и «Уралом» команда Виктора Гончаренко непременно проигрывала.

    Статистика для ставок

    • «Ахмат» выиграл последние 3 очные встречи с «Уралом»

    • У «Урала» продолжается серия поражений на чужом поле, которая насчитывает 8 матчей

    • «Ахмат» не пропустил ни одного гола в последних 3-х домашних матчах

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Ахмат» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.25. Ничья оценена в 3.35, а победа «Урала» — в 3.20.

    ТБ 2.5 оценивается в 2.02, а вот на ТМ 2.5 можно поставить за 1.78.

    Прогноз: «Ахмат» очень здорово действует в обороне в последнее время. Можно предположить, что «Уралу» не удастся забить гол.

    Ставка: Индивидуальный тотал «Урала» 1 меньше за 1.95.

    Прогноз: В 1-м тайме команды будут присматриваться друг к другу.

    Ставка: В 1-м тайме забьет только одна команда за 1.87.

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    Ставка и прогноз на матч «Ахмат» — «Урал» с коэффициентом 1.95. Дата матча: 02.03.2024. Прогнозы на футбол. Команды не смогут забить много голов
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