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    Команды снова не смогут забить много голов?

    «Унион» — «Хайденхайм». Ставка (к. 3.55) и прогноз на футбол, Бундеслига, 24 февраля 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Унион» — «Хайденхайм»
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    «Унион»
    24 февраля в рамках 23-го тура немецкой Бундеслиги «Унион» в родных стенах сыграет против «Хайденхайма». Начало игры — в 17:30 по мск. «Унион» — «Хайденхайм»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Германия. Бундеслига 24 Февраля 2024 года
    Унион
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    •  Унион 17:30 Хайденхайм Хайденхайм
  • Хайденхайм-на-Бренце
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    «Унион»

    Турнирное положение: Команда проводит не самый удачный сезон, находясь в нижней части турнирной таблицы Бундеслиги. «Унион» занимает 13-е место с 24 очками в активе.

    Стоит отметить, что команда очень мало забивает — 21 гол за 22 встречи при 35-и пропущенных. В последнее время «Унион» также не суперрезультативен.

    Последние матчи: Команда более менее начала стабильно набирать очки в Бундеслиге. В последнем туре «Унион» обыграл «Хоффенхайм» (1:0), а матчем ранее одолел «Вольфсбург» (1:0).

    За последние 5 матчей «Унион» проиграла только «Лейпцигу» (0:2), трижды победил и однажды сыграл вничью. За этот период команда забила 4 гола при 3-х пропущенных.

    Все прогнозы на Бундеслигу

    Не сыграют: Диогу Лейте (перебор желтых) и Андрас Шафер (травма).

    Состояние команды: «Унион» стал намного лучше играть в обороне, но атака оставляет желать лучшего. Команда может чувствовать себя более менее комфорно, ведь отставание от зоны вылета составляет 8 баллов.

    Последний раз «Унион» обыгрывал «Хайденхайм» в октябре 2022-го года в рамках Кубка Германии (2:0). В том матче берлинская команда забила по голу в каждом тайме. «Унион» вполне сможет повторить этот результат и в предстоящем матче.

    «Хайденхайм»

    Турнирное положение: Команда только в нынешнем сезоне добилась повышение до Бундеслиги и уже является крепким середняком чемпионата. «Хайденхайм» занимает 10-е место в таблице с 27-ю очками в активе.

    Команда пропустила 38 голов при 31-м забитом в 22-х встречах сезона — средние показатели.

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    • Последние матчи: В прошедших встречах команда не так результативна. В последнем туре Бундеслиги «Хайденхайм» проиграл «Байеру» (1:2), а матчем ранее обыграл «Вердер» (2:1).

    За последние 5 матчей команда проиграла только 1 раз, трижды сыграла вничью и однажды победила. За этот период «Хайденхайм» забил 5 голов при таком же количестве пропущенных.

    Не сыграют: Томас Келлер и Элидон Кенаж (у обоих травмы).

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    Состояние команды: «Хайденхайм» показывает очень хорошие результаты в последнее время. К тому же, команда не так уж и плохо выступает на чужом поле, набрав 9 очков из 33-х возможных (10-е место в лиге по этому показателю).

    Интересно, что в сентябре прошлого года «Хайденхайм» обыграл «Унион» со счетом 1:0. Единственный гол в том матче забили хозяева на 59-й минуте. Сможет ли «Хайденхайм» повторить этот результат? На чужом поле это будет сделать гораздо труднее.

    Состояние команды

    • «Хайденхайм» не пропускал больше 2-х голов 11 матчей подряд

    • 2 последних матча «Униона» закончились со счетом 1:0

    • В 4-х из 5-и последних матчей между этими командами не забивалось больше 2-х голов

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Унион» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.95. Ничья оценена в 3.55, а победа «Хайденхайма» — в 3.85.

    ТБ 2.5 оценивается в 2.10, а вот на ТМ 2.5 можно поставить за 1.75.

    Коэффициенты матча Унион — Хайденхайм

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  • 2.003.603.90Бонус$9500
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    Прогноз: Обе команды сейчас набрали неплохой ход. Можно рискнуть и предположить, что матч закончится ничейным результатом.

    Ставка: Ничья за 3.55.

    Прогноз: В последних очных встречах эти команды очень редко забивали больше 3-х голов.

    Ставка: Тотал 2.5 меньше за 1.75.

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    «Унион» — «Хайденхайм»: прогноз, ставка (3.55), статистика, коэффициенты матча 24.02.2024. Прогнозы на футбол. Команды снова не смогут забить много голов?
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