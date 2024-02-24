«Унион»
Турнирное положение: Команда проводит не самый удачный сезон, находясь в нижней части турнирной таблицы Бундеслиги. «Унион» занимает 13-е место с 24 очками в активе.
Стоит отметить, что команда очень мало забивает — 21 гол за 22 встречи при 35-и пропущенных. В последнее время «Унион» также не суперрезультативен.
Последние матчи: Команда более менее начала стабильно набирать очки в Бундеслиге. В последнем туре «Унион» обыграл «Хоффенхайм» (1:0), а матчем ранее одолел «Вольфсбург» (1:0).
За последние 5 матчей «Унион» проиграла только «Лейпцигу» (0:2), трижды победил и однажды сыграл вничью. За этот период команда забила 4 гола при 3-х пропущенных.
Не сыграют: Диогу Лейте (перебор желтых) и Андрас Шафер (травма).
Состояние команды: «Унион» стал намного лучше играть в обороне, но атака оставляет желать лучшего. Команда может чувствовать себя более менее комфорно, ведь отставание от зоны вылета составляет 8 баллов.
Последний раз «Унион» обыгрывал «Хайденхайм» в октябре 2022-го года в рамках Кубка Германии (2:0). В том матче берлинская команда забила по голу в каждом тайме. «Унион» вполне сможет повторить этот результат и в предстоящем матче.
«Хайденхайм»
Турнирное положение: Команда только в нынешнем сезоне добилась повышение до Бундеслиги и уже является крепким середняком чемпионата. «Хайденхайм» занимает 10-е место в таблице с 27-ю очками в активе.
Команда пропустила 38 голов при 31-м забитом в 22-х встречах сезона — средние показатели.
Последние матчи: В прошедших встречах команда не так результативна. В последнем туре Бундеслиги «Хайденхайм» проиграл «Байеру» (1:2), а матчем ранее обыграл «Вердер» (2:1).
За последние 5 матчей команда проиграла только 1 раз, трижды сыграла вничью и однажды победила. За этот период «Хайденхайм» забил 5 голов при таком же количестве пропущенных.
Не сыграют: Томас Келлер и Элидон Кенаж (у обоих травмы).
Состояние команды: «Хайденхайм» показывает очень хорошие результаты в последнее время. К тому же, команда не так уж и плохо выступает на чужом поле, набрав 9 очков из 33-х возможных (10-е место в лиге по этому показателю).
Интересно, что в сентябре прошлого года «Хайденхайм» обыграл «Унион» со счетом 1:0. Единственный гол в том матче забили хозяева на 59-й минуте. Сможет ли «Хайденхайм» повторить этот результат? На чужом поле это будет сделать гораздо труднее.
Состояние команды
- «Хайденхайм» не пропускал больше 2-х голов 11 матчей подряд
- 2 последних матча «Униона» закончились со счетом 1:0
- В 4-х из 5-и последних матчей между этими командами не забивалось больше 2-х голов
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Унион» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.95. Ничья оценена в 3.55, а победа «Хайденхайма» — в 3.85.
ТБ 2.5 оценивается в 2.10, а вот на ТМ 2.5 можно поставить за 1.75.
Коэффициенты матча Унион — Хайденхайм
Прогноз: Обе команды сейчас набрали неплохой ход. Можно рискнуть и предположить, что матч закончится ничейным результатом.
Ставка: Ничья за 3.55.
Прогноз: В последних очных встречах эти команды очень редко забивали больше 3-х голов.
Ставка: Тотал 2.5 меньше за 1.75.