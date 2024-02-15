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    «Аль-Хиляль» быстро обуздает иранцев

    «Сепахан» — «Аль-Хиляль». Ставка (к. 2.24) и прогноз на футбол, Азиатская Лига чемпионов, 15 февраля 2024 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Аль-Хиляль
    Прогноз и ставки на «Сепахан» — «Аль-Хиляль»
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    Александар Митрович
    В рамках 1/8 финала плей-офф Азиатской Лиги чемпионов 15 февраля пройдет матч «Сепахан» — «Аль-Хиляль». Начало — 19:00 (мск). «Сепахан» — «Аль-Хиляль»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Сепахан»

    Турнирное положение:: Эта команда в нынешнем сезоне выглядит довольно прилично. «Сепахан» финишировал на 2 месте в своей группе Азиатской Лиги чемпионов.

    При этом атака команды смотрится весьма неплохо. В 6 матчах группового этапа иранцы забили 16 мячей в ворота соперников.

    Последние матчи: в своем предыдущем поединке «Сепахан» проиграл. Команда минимально уступила «Шамс Азар Казвину».

    А вот до того «Сепахан» уступил еще и «Сирьяну» (1:3). Да и вообще, в 3 последних поединках команда проигрывала.

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    Если смотреть статистику за последние 5 игр, то команда смогла забить 9 мячей. А вот в свои ворота «Сепахан» пропустил 6 голов.

    Не сыграют: Травмированных нет.

    Состояние команды: «Сепахан» в последних матчах испытывает заметные сложности в организации игры.

    При этом предстоящая игра с мощным «Аль-Хилялем» — отличная возможность проверить себя на прочность и, заодно, вернуть уверенность в собственных силах.

    Стоит отметить, что «Сепахан» не побеждал уже почти 2 месяца. Да и оборона команды раз за разом допускает результативные ошибки.

    «Аль-Хиляль»

    Турнирное положение: «Аль-Хиляль» в текущем турнире выглядит мощно. На групповом этапе команда выиграла в 5 матчах из 6 при одном паритете.

    Команда забила 16 мячей, пропустив в свои ворота 2.

    Последние матчи: в своем последнем поединке команда расправилась с «Аль-Насром» (2:0).

    Не сыграют: Неймар — травмирован.

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  • 12/02/2024

    • Состояние команды: в нынешнем сезоне «Аль-Хиляль» явно не упустит победу в чемпионате. В 19 его матчах команда выиграла 17 раз при 2 ничьих.

    С атакой у команды полнейший ажур. В 19 матчах чемпионата забито 59 мячей, 17 из которых записал на свой счет Александар Митрович.

    Даже без травмированного Неймара команда блистает сильной атакой. Митрович и компания сносят одного оппонента за другим.

    В этом поединке аравийцы явно постараются быстро добиться нужного результата. Да и соперник в последних матчах явно удручает.

    Статистика для ставок

    • «Аль-Хиляль» обыграл «Сепахан» лишь 1 раз в 4 очных встречах

    • «Аль-Хиляль» ни разу не проиграл в рамках своего чемпионата и Азиатской Лиги чемпионов

    • «Сепахан» имеет действующую серию из 3 поражений подряд

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Аль-Хиляль» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.74. Ничья оценена в 3.89, а победа соперника — в скромные 4.76.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с одинаковыми коэффициентами — 1.92 и 1.92.

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    Прогноз: Аравийцы явно сильнее соперника, стало быть, будут активно и агрессивно атаковать с первых минут поединка.

    «Аль-Иттихад» на голову сильнее соперника, который к тому же в последних матчах выглядит крайне слабо.

    Ставка: Победа «Аль-Иттихада» в 1 тайме за 2.24.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что поединок подарит более 3 забитых мячей.

    Ставка: ТБ 3.5 за 3.04

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    «Сепахан» — «Аль-Хиляль»: прогноз, ставка (2.24), статистика, коэффициенты матча 15.02.2024. Прогнозы на футбол. «Аль-Хиляль» быстро обуздает иранцев
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