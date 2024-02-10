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    Сборная Катара обыграет Иорданию и снова станет чемпионом Азии?

    Иордания — Катар. Ставка (к. 2.15) и прогноз на финал Кубка Азии по футболу 10 февраля 2024 года

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    Прогноз и ставки на Иордания — Катар
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    Акрам Афиф
    Сборная Катара сыграет против команды Иордании в финале Кубка Азии по футболу. Матч пройдет 10 февраля в Лусаиле (Катар), начало — в 18:00 мск. Иордания — Катар: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Кубок Азии-2023. Финал 10 Февраля 2024 года
    Иордания
  • Кубок Азии-2023. Финал
    •  Иордания 18:00 Катар Катар
  • Доха
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    Иордания

    Сборная Иордании впервые в своей истории вышла в финал Кубка Азии. До сих пор ее лучшим результатом был четвертьфинал в 2004 и 2011 году.

    В полуфинале Иордания одержала сенсационную победу над сборной Южной Кореи — 2:0.

    Коэффициенты матча Иордания — Катар

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    Интересно, что в этом матче на иорданцев можно было поставить за 7.50. Корейцы были явными фаворитами, но в итоге за всю игру так и не смогли нанести хотя бы один удар в створ.

    При этом Иордания шикарно сыграла вторым номером, эффективно используя контратаки, благодаря которым нанесла 17 ударов, из которых семь — в створ.

    Все прогнозы на футбол

    В 1/8 финала команда Хуссейна Аммута одержала победу над Ираком (3:2), а в четвертьфинале — над Таджикистаном (1:0).

    Сборная Иордании ни разу не забила только в одном из шести матчей на этом турнире.

    Катар

    Сборная Катара второй раз подряд сыграет в финале Кубка Азии. В 2019-м она стала победителем турнира, выиграв в решающем матче у Японии.

    В полуфинале катарцы одержали победу над Ираном — 3:2. Автором решающего гола стал Альмоэз Али.

    Без везения в данном случае не обошлось, иранцы в течение всего матча держали в напряжении катарскую оборону. Моментов у соперника было достаточно и до, и после перерыва.

    В четвертьфинале команда Тинтина Маркеса обыграла Узбекистана. Здесь Катар вырвал победу только в серии пенальти.

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    • Матч с Палестиной (2:1) в 1/8 финала тоже получился непростым, несмотря на кадровое превосходство Катара.

    Сборная Катара пропускала во всех матчах плей-офф, в отличие от группового этапа, который завершила с общим счетом 5:0.

    Статистика для ставок

    • В начале января Катар проиграл Иордании в рамках товарищеского матча со счетом 1:2

    • Катар выиграл семь из девяти предыдущих матчей против Иордании

    • У Катара и Иордании на двоих лишь две ничьи в основное время на текущем турнире

    Прогноз и ставка

    На Иорданию в этом матче можно поставить за 3.65, ничью букмекеры предлагают за 3.20, а победу Катара — за 2.15.

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    Прогноз: после всего, что уже случилось на этом турнире, вряд ли какой-либо результат станет сюрпризом. Однако в данном случае важно учитывать опыт Катара, для которого предстоящий финал станет вторым подряд. Плюс хозяева турнира наверняка сделают выводы после товарищеской встречи с Иорданией в начале прошлого месяца.

    Ставка — победа Катара за 2.15.

    Также можно рассмотреть ставку на обе команды забьют + тотал больше 2,5 за 3.02.

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    Иордания — Катар: прогноз, ставка (2.15), статистика, коэффициенты матча 10.02.2024. Прогнозы на футбол. Сборная Катара обыграет Иорданию и снова станет чемпионом Азии?
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