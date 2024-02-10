Сборная Катара сыграет против команды Иордании в финале Кубка Азии по футболу. Матч пройдет 10 февраля в Лусаиле (Катар), начало — в 18:00 мск. Иордания — Катар: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Иордания

Сборная Иордании впервые в своей истории вышла в финал Кубка Азии. До сих пор ее лучшим результатом был четвертьфинал в 2004 и 2011 году.

В полуфинале Иордания одержала сенсационную победу над сборной Южной Кореи — 2:0.

Коэффициенты матча Иордания — Катар 1X2Новым игрокам 3.753.202.13Бонус$9500

Интересно, что в этом матче на иорданцев можно было поставить за 7.50. Корейцы были явными фаворитами, но в итоге за всю игру так и не смогли нанести хотя бы один удар в створ.

При этом Иордания шикарно сыграла вторым номером, эффективно используя контратаки, благодаря которым нанесла 17 ударов, из которых семь — в створ.

Все прогнозы на футбол

В 1/8 финала команда Хуссейна Аммута одержала победу над Ираком (3:2), а в четвертьфинале — над Таджикистаном (1:0).

Сборная Иордании ни разу не забила только в одном из шести матчей на этом турнире.

Катар

Сборная Катара второй раз подряд сыграет в финале Кубка Азии. В 2019-м она стала победителем турнира, выиграв в решающем матче у Японии.

В полуфинале катарцы одержали победу над Ираном — 3:2. Автором решающего гола стал Альмоэз Али.

Без везения в данном случае не обошлось, иранцы в течение всего матча держали в напряжении катарскую оборону. Моментов у соперника было достаточно и до, и после перерыва.

В четвертьфинале команда Тинтина Маркеса обыграла Узбекистана. Здесь Катар вырвал победу только в серии пенальти.

Матч с Палестиной (2:1) в 1/8 финала тоже получился непростым, несмотря на кадровое превосходство Катара.

Сборная Катара пропускала во всех матчах плей-офф, в отличие от группового этапа, который завершила с общим счетом 5:0.

Статистика для ставок

В начале января Катар проиграл Иордании в рамках товарищеского матча со счетом 1:2

Катар выиграл семь из девяти предыдущих матчей против Иордании

У Катара и Иордании на двоих лишь две ничьи в основное время на текущем турнире

Прогноз и ставка

На Иорданию в этом матче можно поставить за 3.65, ничью букмекеры предлагают за 3.20, а победу Катара — за 2.15.

Прогноз: после всего, что уже случилось на этом турнире, вряд ли какой-либо результат станет сюрпризом. Однако в данном случае важно учитывать опыт Катара, для которого предстоящий финал станет вторым подряд. Плюс хозяева турнира наверняка сделают выводы после товарищеской встречи с Иорданией в начале прошлого месяца.

Ставка — победа Катара за 2.15.

Также можно рассмотреть ставку на обе команды забьют + тотал больше 2,5 за 3.02.