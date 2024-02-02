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    Получится ли у «Фиорентины» наладить свою игру?

    «Лечче» — «Фиорентина». Ставка (к. 2.05) и прогноз на футбол, Серия А, 2 февраля 2024 года

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    «Фиорентина»
    2 февраля в рамках 23-го тура итальянской Серии А «Лечче» на своем поле сыграет против «Фиорентины». Начало игры запланировано на 22:45 по мск. «Лечче» — «Фиорентина»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Футбол. Италия. Серия А 02 Февраля 2024 года
    Лечче
  • Лечче
    •  Лечче 22:45 Фиорентина Фиорентина
  • Флоренция
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    «Лечче»

    Команда находится в нижней части турнирной таблицы Серии А, занимая 14-е место с 21-м баллом в активе. «Лечче» уже точно не будет бороться за еврокубки, опережая зону вылета лишь на 3 очка.

    В последнее время команда играет далеко не лучшим образом. «Лечче» не может выиграть уже 6 матчей подряд. За этот период команда 5 раз проиграла и однажды сыграла вничью, пропустив при этом 10 голов при 2-х забитых.

    Коэффициенты матча Лечче — Фиорентина

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    В последнем туре «Лечче» уступил «Дженоа» (1:2). Команда вела в счете, но пропустила 2 гола на 70-й и 76-й минутах и проиграла матч. Встречей ранее «Лечче» на своем поле крупно уступила «Ювентусу» (0:3).

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    Команда играет не так уж и плохо при родных трибунах, набрав 16 очков из 33-х возможных. Получится ли у «Лечче» одолеть мощную «Фиорентину»? Кстати, у «лилий» сейчас также не самый лучший период.

    «Фиорентина»

    Команда продолжает вести борьбу за попадание в еврокубки по итогам сезона. После 21-го тура «Фиорентина» занимает 6-е место в таблице Серии А с 34 очками в активе.

    «Линии» отстают от зоны Лиги чемпионов лишь на 2 балла, шансы есть. Несмотря на это, «Фиорентина» не может похвастаться результатами в последнее время.

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    • За последние 5 матчей во всех турнирах «Фиорентина» обыграла только «Болонью» (1:0) в Кубка Италии, трижды проиграла и один раз сыграла вничью. В последнем туре Серии А «лилии» проиграли «Интеру» (0:1), пропустив единственный гол на 14-й минуте.

    К слову, «Фиорентина» занимает 5-е место в лиге по результатам гостевых встреч. Команда набрала 14 очков из 30-и возможных.

    «Фиорентина» и «Лечче» встречались последний раз в рамках 2-го тура нынешнего сезона Серии А. В том матче команды сыграли вничью (2:2). «Лилии» умудрились упустить преимущество в 2 гола.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Фиорентины» предлагают — 2.05.

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    На викторию «Лечче» дают — 3.80, ничья оценена — в 3.30.

    Обе команды далеки от своей лучшей игры в последнее время. Можно предположить, что «Фиорентина» все-таки победит, но матч получится низовым.

    Поэтому наши прогноз и ставка — Победа «Фиорентины» за 2.05. Еще один вариант ставки — Тотал 2.5 меньше за 1.70.

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    «Лечче» — «Фиорентина»: прогноз, ставка (2.05), статистика, коэффициенты матча 02.02.2024. Прогнозы на футбол. Получится ли у «Фиорентины» наладить свою игру?
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