2 февраля в рамках 23-го тура итальянской Серии А «Лечче» на своем поле сыграет против «Фиорентины». Начало игры запланировано на 22:45 по мск. «Лечче» — «Фиорентина»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Лечче»

Команда находится в нижней части турнирной таблицы Серии А, занимая 14-е место с 21-м баллом в активе. «Лечче» уже точно не будет бороться за еврокубки, опережая зону вылета лишь на 3 очка.

В последнее время команда играет далеко не лучшим образом. «Лечче» не может выиграть уже 6 матчей подряд. За этот период команда 5 раз проиграла и однажды сыграла вничью, пропустив при этом 10 голов при 2-х забитых.

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В последнем туре «Лечче» уступил «Дженоа» (1:2). Команда вела в счете, но пропустила 2 гола на 70-й и 76-й минутах и проиграла матч. Встречей ранее «Лечче» на своем поле крупно уступила «Ювентусу» (0:3).

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Команда играет не так уж и плохо при родных трибунах, набрав 16 очков из 33-х возможных. Получится ли у «Лечче» одолеть мощную «Фиорентину»? Кстати, у «лилий» сейчас также не самый лучший период.

«Фиорентина»

Команда продолжает вести борьбу за попадание в еврокубки по итогам сезона. После 21-го тура «Фиорентина» занимает 6-е место в таблице Серии А с 34 очками в активе.

«Линии» отстают от зоны Лиги чемпионов лишь на 2 балла, шансы есть. Несмотря на это, «Фиорентина» не может похвастаться результатами в последнее время.

За последние 5 матчей во всех турнирах «Фиорентина» обыграла только «Болонью» (1:0) в Кубка Италии, трижды проиграла и один раз сыграла вничью. В последнем туре Серии А «лилии» проиграли «Интеру» (0:1), пропустив единственный гол на 14-й минуте.

К слову, «Фиорентина» занимает 5-е место в лиге по результатам гостевых встреч. Команда набрала 14 очков из 30-и возможных.

«Фиорентина» и «Лечче» встречались последний раз в рамках 2-го тура нынешнего сезона Серии А. В том матче команды сыграли вничью (2:2). «Лилии» умудрились упустить преимущество в 2 гола.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Фиорентины» предлагают — 2.05.

На викторию «Лечче» дают — 3.80, ничья оценена — в 3.30.

Обе команды далеки от своей лучшей игры в последнее время. Можно предположить, что «Фиорентина» все-таки победит, но матч получится низовым.

Поэтому наши прогноз и ставка — Победа «Фиорентины» за 2.05. Еще один вариант ставки — Тотал 2.5 меньше за 1.70.