30 января 2024 года в матче 22-го тура чемпионата Англии сыграют «Фулхэм» и «Эвертон». Стартовый свисток прозвучит в 22:45 мск. «Фулхэм» — «Эвертон»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Фулхэм»

После ухода Александара Митровича у «Фулхэма» возникли сложности в атаке. В нападении по-прежнему нет лидера. На данный момент «дачники» идут на 13-м месте в таблице, набрав 24 очка.

В АПЛ у «Фулхэма» нет каких-то серьезных задач. Клуб не борется за выживание, но и не претендует на попадание в еврокубки. Зато «Фулхэм» хорошо проявил себя в Кубке лиги. Команда добралась до полуфинала, но пройти дальше не смогла, уступив по сумме двух встреч «Ливерпулю».

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Клубы дважды встречались в нынешнем сезоне. В чемпионате «Фулхэм» победил 1:0 благодаря единственному голу на 73-й минуте. В Кубке лиги основное время матча закончилось вничью 1:1.

Все прогнозы на АПЛ

«Фулхэм» неплохо играет на своем поле. В предстоящей встрече «дачники» могут рассчитывать на три очка. В последних 10 домашних матчах с учетом всех турниров у клуба шесть побед.

«Эвертон»

«Эвертон» проваливает нынешний сезон в АПЛ. «Ириски» рискуют вылететь в Чемпионшип. В декабре команда показывала неплохой футбол, но потом игра снова разладилась.

По итогам 21 тура «Эвертон» идет лишь на 17-й строчке. В активе клуба 17 очков. «Лутон Таун», который располагается в зоне вылета, отстает от «ирисок» на один балл.

В 2024 году «Эвертон» потерпел одно поражение в четырех встречах. 27 января команда в родных стенах уступила «Лутону» (1:2) в рамках Кубка Англии.

В первой половине декабря «Эвертон» выиграл в гостях два матча. После этого на выезде «ириски» больше не побеждали. Удастся ли команде проявить себя в Лондоне в противостоянии с «Фулхэмом»?

Прогноз и ставка

В этой встрече букмекеры отдают предпочтение «Фулхэму». Победа команды доступна за 2.48.

Выигрыш гостей идет с коэффициентом 3.00. Ничья оценена — в 3.40.

«Дачники» достаточно успешно проводят домашние матчи. Можно сделать ставку на победу «Фулхэма» с коэффициентом 2.48.

Еще один наш прогноз — обе команды забьют за 1.80.