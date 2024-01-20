ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Джованни Рейна«Монако», «Реал Сосьедад» и еще семь клубов для Джио Рейны Килиан МбаппеСледующий клуб Мбаппе: «Реал» или все-таки «Ливерпуль»? Шон СтриклендПервая защита Стрикленда, титульник Пеннингтон и Силвы. Анонс карда UFC 297
  • 02:15
    • «Атлетико» вырвал победу у «Реала» и вышел в четвертьфинал Кубка Испании
  • 23:55
    • «Наполи» разгромил «Фиорентину» в полуфинале Суперкубка Италии
    Все новости спорта

    «Хоффенхайм» снова уступит «Фрайбургу»

    «Фрайбург» — «Хоффенхайм». Ставка (к. 2.07) и прогноз на футбол, Бундеслига, 20 января 2024 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на футбол Германии Прогнозы на Бундеслигу Прогнозы на Фрайбург Прогнозы на Хоффенхайм 1899 Календарь Бундеслиги
    Прогноз и ставки на «Фрайбург» — «Хоффенхайм»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Роберт Сков
    «Фрайбург» сыграет на своем поле с «Хоффенхаймом» в рамках 18-го тура чемпионата Германии. Матч пройдет 20 января, начало — в 17:30 мск. «Фрайбург» — «Хоффенхайм»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
    ×
    Футбол. Германия. Бундеслига 20 Января 2024 года
    Фрайбург
  • Фрайбург
    •  Фрайбург 17:30 Хоффенхайм Хоффенхайм
  • Хоффенхайм
    •

    «Фрайбург»

    Эта команда традиционно борется за выход в еврокубки. До искомой шестой позиции не хватает двух очков.

    Главной проблемой команды является слабая атака. В 17 сыгранных поединках она сподобилась лишь на 21 точный выстрел.

    Коэффициенты матча Фрайбург — Хоффенхайм

    1X2Новым игрокам
  • 2.033.853.50Бонус$9500
    •

    Свой предыдущий поединок команда провела крайне неудачно. «Фрайбург» дома не сумел переиграть «Унион» (0:0).

    Все прогнозы на Бундеслигу

    Матчи против «Хоффенхайма» для команды традиционно проходят продуктивно. Из пяти последних очных поединков выиграно четыре при одном паритете.

    Вот и на сей раз хозяева явно будут активно атаковать. Плюс ко всему, оборона соперника выглядит крайне бледно.

    «Хоффенхайм»

    Эта команда нынешний сезон проводит на привычных позициях. «Хоффенхайм» находится на 7 месте в турнирной таблице.

    С атакой все в норме — 32 забитых мяча. А вот оборона ошибается чересчур часто, дав результативный сбой уже 33 раза.

  • Следующий клуб Мбаппе: «Реал» или все-таки «Ливерпуль»?
  • Английские гиганты могут вмешаться в самую сложную трансферную сагу последних лет
  • 17/01/2024

    • В своем последнем поединке «Хоффенхайм» снова не убедил. Правда, поражение от «Баварии» вышло абсолютно логичным (0:3).

    Вот только в кадровом плане у команды ситуация крайне сложная. Сразу несколько игроков пребывают в клубном лазарете.

    Между тем, гости едут во Фрайбург, как минимум, за одним баллом. Свои шансы они могут изыскать в контратаках.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Фрайбурга» предлагают — 2.07.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis

    На викторию «Хоффенхайма» дают — 3.60, ничья оценена — в 3.95.

    Фактор своего поля и успешная серия очных встреч с «Хоффенхаймом» станут определяющими в этом матче.

    Наш прогноз — Победа «Фрайбурга». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.07. Еще вариант для ставки — Тотал больше 3.5 за 2.50.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.92
  • Прогноз на матч Махач — Хачанов
  • Теннис
  • Сегодня в 03:00
    •  2.73
  • Прогноз на матч Филадельфия — Даллас
  • Хоккей
  • Сегодня в 03:00
    •  2.11
  • Прогноз на матч Тампа — Миннесота
  • Хоккей
  • Сегодня в 03:00
    •  3.20
  • Прогноз на матч Оттава — Монреаль
  • Хоккей
  • Сегодня в 03:00
    •  2.22
  • Прогноз на матч Вашингтон — Сент-Луис
  • Хоккей
  • Сегодня в 03:00
    •  2.08
  • Прогноз на матч Бостон — Колорадо
  • Хоккей
  • Сегодня в 03:00
    •  1.77
  • Прогноз на матч Торонто — Чикаго
  • Баскетбол
  • Сегодня в 03:30
    •  1.86
  • Прогноз на матч Нью-Йорк — Вашингтон
  • Баскетбол
  • Сегодня в 03:30
    •  2.13
  • Прогноз на матч Синнер — Баэс
  • Теннис
  • Сегодня в 04:00
    •  3.54
  • Прогноз на матч Фриц — Марожан
  • Теннис
  • Сегодня в 05:00
    •  2.39
  • Прогноз на матч Юта — Оклахома
  • Баскетбол
  • Сегодня в 05:00
    •  2.28
  • Прогноз на матч Ван Аш — Циципас
  • Теннис
  • Сегодня в 05:30
    •  3.88
  • Прогноз на матч Аванесян — Костюк
  • Теннис
  • Сегодня в 06:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Андреева — Парри
  • Теннис
  • Сегодня в 06:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Фрайбург» — «Хоффенхайм»: прогноз, ставка (2.07), статистика, коэффициенты матча 20.01.2024. Прогнозы на футбол. «Хоффенхайм» снова уступит «Фрайбургу»
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры