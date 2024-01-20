«Фрайбург»
Эта команда традиционно борется за выход в еврокубки. До искомой шестой позиции не хватает двух очков.
Главной проблемой команды является слабая атака. В 17 сыгранных поединках она сподобилась лишь на 21 точный выстрел.
Коэффициенты матча Фрайбург — Хоффенхайм
Свой предыдущий поединок команда провела крайне неудачно. «Фрайбург» дома не сумел переиграть «Унион» (0:0).
Матчи против «Хоффенхайма» для команды традиционно проходят продуктивно. Из пяти последних очных поединков выиграно четыре при одном паритете.
Вот и на сей раз хозяева явно будут активно атаковать. Плюс ко всему, оборона соперника выглядит крайне бледно.
«Хоффенхайм»
Эта команда нынешний сезон проводит на привычных позициях. «Хоффенхайм» находится на 7 месте в турнирной таблице.
С атакой все в норме — 32 забитых мяча. А вот оборона ошибается чересчур часто, дав результативный сбой уже 33 раза.
В своем последнем поединке «Хоффенхайм» снова не убедил. Правда, поражение от «Баварии» вышло абсолютно логичным (0:3).
Вот только в кадровом плане у команды ситуация крайне сложная. Сразу несколько игроков пребывают в клубном лазарете.
Между тем, гости едут во Фрайбург, как минимум, за одним баллом. Свои шансы они могут изыскать в контратаках.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Фрайбурга» предлагают — 2.07.
На викторию «Хоффенхайма» дают — 3.60, ничья оценена — в 3.95.
Наш прогноз — Победа «Фрайбурга». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.07. Еще вариант для ставки — Тотал больше 3.5 за 2.50.