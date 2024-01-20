«Фрайбург» сыграет на своем поле с «Хоффенхаймом» в рамках 18-го тура чемпионата Германии. Матч пройдет 20 января, начало — в 17:30 мск. «Фрайбург» — «Хоффенхайм»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Фрайбург»

Эта команда традиционно борется за выход в еврокубки. До искомой шестой позиции не хватает двух очков.

Главной проблемой команды является слабая атака. В 17 сыгранных поединках она сподобилась лишь на 21 точный выстрел.

Коэффициенты матча Фрайбург — Хоффенхайм 1X2Новым игрокам 2.033.853.50Бонус$9500

Свой предыдущий поединок команда провела крайне неудачно. «Фрайбург» дома не сумел переиграть «Унион» (0:0).

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Матчи против «Хоффенхайма» для команды традиционно проходят продуктивно. Из пяти последних очных поединков выиграно четыре при одном паритете.

Вот и на сей раз хозяева явно будут активно атаковать. Плюс ко всему, оборона соперника выглядит крайне бледно.

«Хоффенхайм»

Эта команда нынешний сезон проводит на привычных позициях. «Хоффенхайм» находится на 7 месте в турнирной таблице.

С атакой все в норме — 32 забитых мяча. А вот оборона ошибается чересчур часто, дав результативный сбой уже 33 раза.

В своем последнем поединке «Хоффенхайм» снова не убедил. Правда, поражение от «Баварии» вышло абсолютно логичным (0:3).

Вот только в кадровом плане у команды ситуация крайне сложная. Сразу несколько игроков пребывают в клубном лазарете.

Между тем, гости едут во Фрайбург, как минимум, за одним баллом. Свои шансы они могут изыскать в контратаках.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Фрайбурга» предлагают — 2.07.

На викторию «Хоффенхайма» дают — 3.60, ничья оценена — в 3.95.

Фактор своего поля и успешная серия очных встреч с «Хоффенхаймом» станут определяющими в этом матче.

Наш прогноз — Победа «Фрайбурга». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.07. Еще вариант для ставки — Тотал больше 3.5 за 2.50.