«Фамаликан» сыграет на своем поле с «Брагой» в рамках 18-го тура чемпионата Португалии. Матч пройдет 18 января, начало — в 21:45 мск. «Фамаликан» — «Брага»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Фамаликан»

Эта команда проводит весьма продуктивный сезон. «Фамаликан» на текущий момент находится на 7 месте в турнирной таблице.

Правда, отставание от 4 места измеряется 11 баллами. Да и с результативностью у команды заметные сложности: всего 17 голов в 17 поединках.

Коэффициенты матча Фамаликан — Брага 1X2Новым игрокам 4.303.901.80Бонус$9500

Свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Фамаликан» уверенно переиграл «Каса Пиа» (2:0).

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А вот до того команда не сумела одолеть «Шавиш» (2:2). Да и с «Бенфикой» потягаться не вышло — поражение 0:3.

Хозяева явно намерены дать бой столь сильному оппоненту. Более того, в первом туре чемпионата «Фамаликан» переиграл соперника (2:1).

«Брага»

Эта команда борется за попадание в Лигу чемпионов. Вот только пока что «Брага» привычно занимает 4 место в таблице Примейра-Лиги.

В 17 матчах чемпионата игроки команды настреляли 40 мячей. Вот только отставание от идущего третьим «Порту» составляет 5 очков.

В своем последнем поединке «Брага» потерпела неудачу. Команда как раз уступила «Порту» со счетом 0:2.

Из Кубка Португалии «Брага» вылетела. Бой «Бенфике» дать удалось, но на табло в итоге было зафиксировано поражение (2:3).

Даже без уехавшего на Кубок африканских наций Симона Банзы, гости постараются прервать серию своих неудач. Рикарду Орта и его партнеры наверняка быстро помчатся в атаку.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Браги» предлагают — 1.80.

На викторию «Фамаликана» дают — 4.24, ничья оценена — в 3.88.

«Брага» явно постарается максимально эффективно начать поединок , и должна добиться своего.

Наш прогноз — Победа «Браги» в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.32. Еще вариант для ставки — Обе не забьют за 2.07.