«Фамаликан»
Эта команда проводит весьма продуктивный сезон. «Фамаликан» на текущий момент находится на 7 месте в турнирной таблице.
Правда, отставание от 4 места измеряется 11 баллами. Да и с результативностью у команды заметные сложности: всего 17 голов в 17 поединках.
Коэффициенты матча Фамаликан — Брага
Свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Фамаликан» уверенно переиграл «Каса Пиа» (2:0).
А вот до того команда не сумела одолеть «Шавиш» (2:2). Да и с «Бенфикой» потягаться не вышло — поражение 0:3.
Хозяева явно намерены дать бой столь сильному оппоненту. Более того, в первом туре чемпионата «Фамаликан» переиграл соперника (2:1).
«Брага»
Эта команда борется за попадание в Лигу чемпионов. Вот только пока что «Брага» привычно занимает 4 место в таблице Примейра-Лиги.
В 17 матчах чемпионата игроки команды настреляли 40 мячей. Вот только отставание от идущего третьим «Порту» составляет 5 очков.
В своем последнем поединке «Брага» потерпела неудачу. Команда как раз уступила «Порту» со счетом 0:2.
Из Кубка Португалии «Брага» вылетела. Бой «Бенфике» дать удалось, но на табло в итоге было зафиксировано поражение (2:3).
Даже без уехавшего на Кубок африканских наций Симона Банзы, гости постараются прервать серию своих неудач. Рикарду Орта и его партнеры наверняка быстро помчатся в атаку.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Браги» предлагают — 1.80.
На викторию «Фамаликана» дают — 4.24, ничья оценена — в 3.88.
«Брага» явно
Наш прогноз — Победа «Браги» в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.32. Еще вариант для ставки — Обе не забьют за 2.07.