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    «Брага» начнет матч уверенно

    «Фамаликан» — «Брага». Ставка (к. 2.32) и прогноз на футбол, Примейра-Лига, 18 января 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Фамаликан» — «Брага»
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    Рикарду Орта
    «Фамаликан» сыграет на своем поле с «Брагой» в рамках 18-го тура чемпионата Португалии. Матч пройдет 18 января, начало — в 21:45 мск. «Фамаликан» — «Брага»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Футбол. Португалия. Примера 18 Января 2024 года
    Фамаликан
  • Вила-Нова-ди-Фамаликан
    •  Фамаликан 21:45 Брага Брага
  • Брага
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    «Фамаликан»

    Эта команда проводит весьма продуктивный сезон. «Фамаликан» на текущий момент находится на 7 месте в турнирной таблице.

    Правда, отставание от 4 места измеряется 11 баллами. Да и с результативностью у команды заметные сложности: всего 17 голов в 17 поединках.

    Коэффициенты матча Фамаликан — Брага

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    Свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Фамаликан» уверенно переиграл «Каса Пиа» (2:0).

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    А вот до того команда не сумела одолеть «Шавиш» (2:2). Да и с «Бенфикой» потягаться не вышло — поражение 0:3.

    Хозяева явно намерены дать бой столь сильному оппоненту. Более того, в первом туре чемпионата «Фамаликан» переиграл соперника (2:1).

    «Брага»

    Эта команда борется за попадание в Лигу чемпионов. Вот только пока что «Брага» привычно занимает 4 место в таблице Примейра-Лиги.

    В 17 матчах чемпионата игроки команды настреляли 40 мячей. Вот только отставание от идущего третьим «Порту» составляет 5 очков.

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    • В своем последнем поединке «Брага» потерпела неудачу. Команда как раз уступила «Порту» со счетом 0:2.

    Из Кубка Португалии «Брага» вылетела. Бой «Бенфике» дать удалось, но на табло в итоге было зафиксировано поражение (2:3).

    Даже без уехавшего на Кубок африканских наций Симона Банзы, гости постараются прервать серию своих неудач. Рикарду Орта и его партнеры наверняка быстро помчатся в атаку.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Браги» предлагают — 1.80.

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    На викторию «Фамаликана» дают — 4.24, ничья оценена — в 3.88.

    «Брага» явно постарается максимально эффективно начать поединок, и должна добиться своего.

    Наш прогноз — Победа «Браги» в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.32. Еще вариант для ставки — Обе не забьют за 2.07.

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    «Фамаликан» — «Брага»: прогноз, ставка (2.32), статистика, коэффициенты матча 18.01.2024. Прогнозы на футбол. «Брага» начнет матч уверенно
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