«Бешикташ» сыграет на своем поле с «Эюпспором» в рамках 1/16 финала Кубка Турции. Матч пройдет 16 января, начало — в 21:00 мск. «Бешикташ» — «Эюпспор»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Бешикташ»

«Орлы» текущий сезон проводят не столь успешно. Стамбульцы всего лишь четвертые в турнирной таблице турецкой Суперлиги.

Главной проблемой команды является слабая оборона. В 20 матчах она дала результативный сбой уже 26 раз.

Свой предыдущий поединок команда провела великолепно. «Бешикташ» учинил разгром «Фатих Карагюмрюку» (3:0).

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В двух своих последних поединках стамбульцы добыли победы. Да и отставание от третьей строчки сократилось до минимума.

Номинальные хозяева явно намерены побороться за Кубок Турции. Тем паче, с чемпионским титулом в нынешнем сезоне явно не сложится.

«Эюпспор»

Эта команда нынешний сезон проводит в борьбе за выход в Суперлигу. «Эюпспор» лидирует в первом турецком дивизионе.

В 18 матчах команда добыла 15 побед при трех коллизиях. Да и пропускает «Эюпспор» в среднем меньше гола за матч.

В своем последнем поединке «Эюпспор» добыл уверенную победу. Дома команда оставила ни с чем «Кечиоренгюджю» (2:0).

Причем эта победа стала для команды второй к ряду. А вот до того была зычная оплеуха от «Гезтепе» (1:5).

Дать бой одному из грандов турецкого футбола команда явно постарается. Вот только силы соперников изначально неравны.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Бешикташа» предлагают — 1.41.

На викторию «Эюпспора» дают — 6.58, ничья оценена — в 4.70.

Стамбульцы явно способны прибавить в плане реализации , да и настрой на Кубок у команды особый.

Наш прогноз — Фора «Бешикташа» -1.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.14. Еще вариант для ставки — Тотал больше 3.5 за 2.32.