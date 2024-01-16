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    «Бешикташ» — «Эюпспор». Ставка (к. 2.14) и прогноз на футбол, Кубок Турции, 16 января 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Бешикташ» — «Эюпспор»
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    «Бешикташ»
    «Бешикташ» сыграет на своем поле с «Эюпспором» в рамках 1/16 финала Кубка Турции. Матч пройдет 16 января, начало — в 21:00 мск. «Бешикташ» — «Эюпспор»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

    «Бешикташ»

    «Орлы» текущий сезон проводят не столь успешно. Стамбульцы всего лишь четвертые в турнирной таблице турецкой Суперлиги.

    Главной проблемой команды является слабая оборона. В 20 матчах она дала результативный сбой уже 26 раз.

    Свой предыдущий поединок команда провела великолепно. «Бешикташ» учинил разгром «Фатих Карагюмрюку» (3:0).

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    В двух своих последних поединках стамбульцы добыли победы. Да и отставание от третьей строчки сократилось до минимума.

    Номинальные хозяева явно намерены побороться за Кубок Турции. Тем паче, с чемпионским титулом в нынешнем сезоне явно не сложится.

    «Эюпспор»

    Эта команда нынешний сезон проводит в борьбе за выход в Суперлигу. «Эюпспор» лидирует в первом турецком дивизионе.

    В 18 матчах команда добыла 15 побед при трех коллизиях. Да и пропускает «Эюпспор» в среднем меньше гола за матч.

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    • В своем последнем поединке «Эюпспор» добыл уверенную победу. Дома команда оставила ни с чем «Кечиоренгюджю» (2:0).

    Причем эта победа стала для команды второй к ряду. А вот до того была зычная оплеуха от «Гезтепе» (1:5).

    Дать бой одному из грандов турецкого футбола команда явно постарается. Вот только силы соперников изначально неравны.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Бешикташа» предлагают — 1.41.

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    На викторию «Эюпспора» дают — 6.58, ничья оценена — в 4.70.

    Стамбульцы явно способны прибавить в плане реализации, да и настрой на Кубок у команды особый.

    Наш прогноз — Фора «Бешикташа» -1.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.14. Еще вариант для ставки — Тотал больше 3.5 за 2.32.

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    «Бешикташ» — «Эюпспор»: прогноз, ставка (2.14), статистика, коэффициенты матча 16.01.2024. Прогнозы на футбол. Уверенная победа «орлов»?
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