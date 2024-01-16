«Анкарагюджю»
Нынешний сезон для этой команды успешным явно не назовешь. Подопечные Эмре Белезоглу сейчас идут двенадцатыми в чемпионате.
Да и побеждает «Анкарагюджю» нечасто. В 20 поединках турецкой Суперлиги команда добыла всего лишь пять побед.
Свой предыдущий поединок команда провела продуктивно. «Анкарагюджю» уверенно расправился с «Касымпашой» (3:1).
До того команда не побеждала более месяца. Да и вообще, «Анкарагюджю» зачастила с ничьими — 9 паритетов.
Номинальные хозяева выглядят слабее соперника. Да и последняя виктория над «Ризеспором» случилась почти 4 года назад.
«Ризеспор»
Эта команда нынешний сезон проводит весьма успешно. «Ризеспор» находится на 5 месте в турнирной таблице.
В 20 матчах команда набрала 32 очка. Причем отставание от третьей позиции составляет всего 4 зачетных пункта.
В своем последнем поединке «Ризеспор» добыл минимальную победу. Команде удалось переиграть «Адану Демирспор».
А вот до того команда была разгромлена «Бешикташем» (0:4). Так что без провалов обойтись пока не получается.
Гости не собираются лишь отсиживаться в тылах. В Кубке Турции «Ризеспор» может продвинуться довольно далеко.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Анкарагюджю» предлагают — 2.20.
На викторию «Ризеспора» дают — 3.20, ничья оценена — в 3.50.
Обе команды не блещут стабильностью результатов, но в этом поединке
Наш прогноз — Обе забьют во 2 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 3.25. Еще вариант для ставки — Проход «Ризеспора» за 2.20.