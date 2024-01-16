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    «Анкарагюджю» — «Ризеспор». Ставка (к. 3.25) и прогноз на футбол, Кубок Турции, 16 января 2024 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Футбол Турции
    Прогноз и ставки на «Анкарагюджю» — «Ризеспор»
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    Эмре Белезоглу
    «Анкарагюджю» сыграет на своем поле с «Ризеспором» в рамках 1/16 финала Кубка Турции. Матч пройдет 16 января, начало — в 19:00 мск. «Анкарагюджю» — «Ризеспор»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

    «Анкарагюджю»

    Нынешний сезон для этой команды успешным явно не назовешь. Подопечные Эмре Белезоглу сейчас идут двенадцатыми в чемпионате.

    Да и побеждает «Анкарагюджю» нечасто. В 20 поединках турецкой Суперлиги команда добыла всего лишь пять побед.

    Свой предыдущий поединок команда провела продуктивно. «Анкарагюджю» уверенно расправился с «Касымпашой» (3:1).

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    До того команда не побеждала более месяца. Да и вообще, «Анкарагюджю» зачастила с ничьими — 9 паритетов.

    Номинальные хозяева выглядят слабее соперника. Да и последняя виктория над «Ризеспором» случилась почти 4 года назад.

    «Ризеспор»

    Эта команда нынешний сезон проводит весьма успешно. «Ризеспор» находится на 5 месте в турнирной таблице.

    В 20 матчах команда набрала 32 очка. Причем отставание от третьей позиции составляет всего 4 зачетных пункта.

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    • В своем последнем поединке «Ризеспор» добыл минимальную победу. Команде удалось переиграть «Адану Демирспор».

    А вот до того команда была разгромлена «Бешикташем» (0:4). Так что без провалов обойтись пока не получается.

    Гости не собираются лишь отсиживаться в тылах. В Кубке Турции «Ризеспор» может продвинуться довольно далеко.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Анкарагюджю» предлагают — 2.20.

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    На викторию «Ризеспора» дают — 3.20, ничья оценена — в 3.50.

    Обе команды не блещут стабильностью результатов, но в этом поединке явно не намерены отсиживаться в обороне.

    Наш прогноз — Обе забьют во 2 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 3.25. Еще вариант для ставки — Проход «Ризеспора» за 2.20.

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    «Анкарагюджю» — «Ризеспор»: прогноз, ставка (3.25), статистика, коэффициенты матча 16.01.2024. Прогнозы на футбол. Голевой обмен после перерыва?
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