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    Римляне в домашнем матче завоюют три очка

    «Лацио» — «Лечче». Ставка (к. 2.20) и прогноз на футбол, чемпионат Италии, 14 января 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Лацио» — «Лечче»
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    «Лацио»
    14 января 2024 года в матче 20-го тура чемпионата Италии сыграют «Лацио» и «Лечче». Стартовый свисток прозвучит в 14:30 мск. «Лацио» — «Лечче»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Футбол. Италия. Серия А 14 Января 2024 года
    Лацио
  • Рим
    •  Лацио 14:30 Лечче Лечче
  • Лечче
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    «Лацио»

    «Лацио» на данный момент занимает 7-е место в таблице Серии А. Клуб набрал 30 очков в 19 встречах.

    У римлян четырехматчевая выигрышная серия. Ранее клуб одолел «Эмполи» (2:0), «Фрозиноне» (3:1), «Удинезе» (2:1) и «Рому» (1:0). Что касается дерби, то «Лацио» взял верх над командой Жозе Моуринью 10 января в Кубке Италии.

    Коэффициенты матча Лацио — Лечче

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    В последних десяти домашних играх «Лацио» проиграл лишь однажды. Это случилось 17 декабря. Римляне уступили «Интеру» со счетом 0:2.

    Все прогнозы на Серию А

    «Лацио» считается фаворитом предстоящего матча. С букмекерами нельзя не согласиться. Хозяева вряд ли допустят осечку в домашней игре. В Риме не стоит ждать сенсации.

    «Лечче»

    «Лечче» редко радует поклонников победами. В последних десяти матчах команда выиграла только один раз. 16 декабря «Лечче» дома одолел «Фрозиноне» со счетом 2:1.

    Клуб располагается в нижней части таблицы. Отрыв от зоны вылета составляет 7 очков. Первый круг чемпионата Италии-2023/24 «Лечче» закончил на 13-й позиции.

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    • В последних двух гостевых матчах «Лечче» не забил ни одного гола. 23 декабря команда на выезде уступила «Интеру» (0:2), а 30 декабря — «Аталанте» (0:1). В Риме «Лечче» будет сложно прервать эту серию.

    В нынешнем розыгрыше Серии А «Лечче» не удаются гостевые встречи. Результаты на чужих полях крайне неудовлетворительные. «Лечче» на выезде ни разу не выиграл. Все четыре победы в чемпионате Италии-2023/24 были одержаны исключительно дома.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Лацио» можно поставить за 1.65. Выигрыш гостей идет с коэффициентом 6.00. Ничья оценена — в 3.75.

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    Хозяева находятся в прекрасной форме. Римляне нацелены продлить свою выигрышную серию.

    Можно сделать ставку на победу «Лацио» с форой (-1) с коэффициентом 2.20.

    У «Лечче» есть проблемы в атаке. В Риме будет сложно поразить ворота «Лацио». Еще один наш прогноз — обе команды не забьют за 1.73.

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    «Лацио» — «Лечче»: прогноз, ставка (2.20), статистика, коэффициенты матча 14.01.2024. Прогнозы на футбол. Римляне в домашнем матче завоюют три очка
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