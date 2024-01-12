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    Продолжит ли «Фаренсе» побеждать?

    «Портимоненсе» — «Фаренсе». Ставки (к. 1.85) и прогноз на чемпионат Португалии 12 января 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Портимоненсе» — «Фаренсе»
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    В 17-м туре состоится встреча «Портимоненсе» и «Фаренсе». Команды встретятся 12 января на «Портимао» в 23:15 по мск. «Портимоненсе» — «Фаренсе»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Футбол. Португалия. Примера 12 Января 2024 года
    Портимоненсе
  • Портиман
    •  Портимоненсе 23:15 Фаренсе Фаренсе
  • Португалия. Примера
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    «Портимоненсе»

    Текущая форма хозяев оставляет желать лучшего. Они не побеждают 6 матчей во всех турнирах, причем в шести играх команда потерпела 5 поражений.

    В чемпионате «Портимоненсе» идет на серии из трех поражений. За 5 последних туров клуб набрал одно очко. Это худший показатель среди всех команд чемпионата Португалии.

    Коэффициенты матча Портимоненсе — Фаренсе

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    Со счетом 2:5 «Портимоненсе» проиграл «Морейренси». Дома команда уступила 1:2 «Спортингу». 7 января был последний на данный момент поединок, в котором «черно-белые» проиграли «Риу Аве» 0:2.

    Все прогнозы на футбол

    Из 18 мест турнирной таблицы Примейра лиги клуб занимает 16-е. У него 15 очков. Однако плотность высокая и победа может поднять хозяев сразу на несколько строчек.

    «Фаренсе»

    Гости пытаются угнаться за топ-5, но пока безуспешно. У них 21 очко и отрыв от 5-й строчки составляет 9 пунктов. Сам клуб занимает 7-ю позицию.

    В прошлом туре «Фаренсе» прервал свою 4-матчевую безвыигрышную серию, победив дома «Жил Висенте» 1:0. Это была 6-я победа команды за 16 прошедших туров чемпионата.

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    • Ранее «Алгарвские Львы» крупно проиграли «Эшторилу» 0:4 и сыграли нулевую с «Эштрелой». Большим достижением можно считать выездную ничью с «Бенфикой». Там игра завершилась со счетом 1:1.

    На выезде «Фаренсе» выиграл 2 из 5 последних матчей, но забил в каждом из пяти случаев. Из семи выездных матчей сезона гости выиграли только два.

    Прогноз и ставка

    По котировкам команды равны — 2.47 и 2.75 соответственно. Ставка на ничью будет рассчитываться по коэффициенту 3.30.

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    «Фаренсе» забил «Жил Висенте» спустя два сухих поединка. «Портимоненси» за два матча отметился в воротах соперника только один раз. Вполне вероятно, что эта встреча не будет результативной.

    Ставка на тотал меньше 2.5 принимается букмекерами с котировкой 1.85.

    «Фаренсе» идет выше по турнирной таблице и несмотря на некоторые проблемы сейчас, он может набрать очки в предстоящем матче. Тем более на старте сезона гости обыграли хозяев 2:1. «Фаренсе» будет ближе к победе. Ставка на нулевую фору команды за 1.98.

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    «Портимоненсе» — «Фаренсе»: прогноз, ставка (1.85), статистика, коэффициенты матча 12.01.2024. Прогнозы на футбол. Продолжит ли «Фаренсе» побеждать?
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