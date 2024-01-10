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    Потеряет ли «Фенербахче» лидерство?

    «Фенербахче» — «Коньяспор». Прогноз и ставка (к. 2.55) на футбол 10 января 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Фенербахче» — «Коньяспор»
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    «Фенербахче» — фаворит матча
    10 января в Стамбуле пройдет поединок 16-го тура турецкой Суперлиги, в котором «Фенербахче» сыграет против «Коньяспора». Начало игры — в 20:00 по мск. «Фенербахче» — «Коньяспор»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Футбол. Турция. Суперлига 10 Января 2024 года
    Фенербахче
  • Стамбул
    •  Фенербахче 20:00 Коньяспор Коньяспор
  • Конья
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    «Фенербахче»

    «Фенербахче» по итогам 18-ти туров лидирует в таблице, опережая своего ближайшего преследователя «Галатасарай» (у конкурентов поровну очков) по дополнительным показателям.

    При этом команда успешно выступает в еврокубках, где ей удалось выйти в 1/8 финала Лиги конференций благодаря победе в группе, в которой также играли «Лудогорец», «Норшелланн» и «Спартак» Трнава.

    В своем последнем матче «Канарейки» сумели одержать победу. В рамках турецкой Суперлиги он на выезде разгромил земляков из «Истанбулспора» (5:1).

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    На сегодня у коллектива беспроигрышная серия в шесть поединков во всех турнирах при пяти победах и одной ничьей, так что у хозяев отличная форма, а значит и шансы на очередные три очка.

    «Коньяспор»

    «Коньяспор» после 18-ти туров занимает 16-ю строчку, опережая зону вылета по дополнительным показателям, так что риск понижения в классе для него остается высоким.

    В то же время, команда успешно выступает в Кубке Турции, где вышла в пятый раунд. На предыдущих стадиях она дома разгромила заштатные «Эрбааспор» и «Бейоглу» с одинаковым счетом 3:0.

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    • В своем последнем матче клуб потерпел поражение. В рамках Суперлиги он на выезде был разгромлен чемпионом и одним из лидеров первенства «Галатасараем» (0:3).

    В четырех последних поединках во всех турнирах коллектив одержал лишь одну победу при двух поражениях и одной ничьей, так что у гостей довольно заурядная форма.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры логично считают фаворитом «Фенербахче», коэффициент на победу которого равен 1,25. Успех «Коньяспора» оценивается в 11,50, ничья — в 6,00.

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    В пяти из шести последних матчей хозяева выиграли при тотал больше 3,5 голов.

    Поэтому наши прогноз и ставка — «Фенербахче» выиграет при тотал больше 3,5 голов за 2,55.

    Еще один вариант ставки — индивидуальный тотал «Фенербахче» больше 2,5 голов за 2,00, ведь в пяти из шести последних матчей хозяев был реализован именно такой сценарий.

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    «Фенербахче» — «Коньяспор»: прогноз, ставка (2.55), статистика, коэффициенты матча 10.01.2024. Прогнозы на футбол. Потеряет ли «Фенербахче» лидерство?
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