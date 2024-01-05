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    Создаст ли «Ротерхэм» проблемы «Фулхэму»?

    «Фулхэм» — «Ротерхэм». Ставка (к. 1.80) и прогноз на Кубок Англии 5 января 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Фулхэм» — «Ротерхэм»
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    «Фулхэм» — безговорочный фаворит матча
    5 января в Лондоне в рамках 3-го раунда Кубка Англии «Фулхэм» сыграет против «Ротерхэма». Начало игры запланировано на 22:30 по мск. «Фулхэм» — «Ротерхэм»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

    «Фулхэм»

    «Фулхэм» только начинает свои выступления в Кубке Англии. Лондонцы из прошлого розыгрыша турнира вылетели на стадии четвертьфинала, уступив «МЮ» (1:3).

    По итогам 20-ти матчей английской АПЛ «Дачники» находятся на 13-й позиции, опережая зону вылета на девять очков, так что могут быть относительно спокойными за свое место в элите в следующем сезоне.

    При этом клуб успешно выступает в Кубке английской Лиги, где он вышел в полуфинал после победы по пенальти над «Эвертоном» (1:1) и теперь сыграет с «Ливерпулем».

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    В пяти последних поединках во всех турнирах коллектив дважды выиграл и трижды проиграл, так что его форма носит противоречивый характер, которая, впрочем, вряд ли поможет сопернику такого уровня, который навестит «Крэйвен Коттедж».

    «Ротерхэм»

    «Ротерхэм» также только начинает свои выступления в Кубке Англии. Из прошлого розыгрыша турнира он вылетел в третьем раунде.

    По итогам 26-ти матчей английского Чемпионшипа «Мельники» находятся на последней, 26-й позиции, отставая от безопасной, 21-й строчки на семь очков.

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    • Клуб уже давно вылетел из Кубка английской Лиги. Еще на стадии второго раунда турнира летом он на выезде был разгромлен другим представителем Чемпионшипа «Сток Сити» (1:6).

    На сегодня у коллектива беспроигрышная серия в три поединка, которые пришлись на второй дивизион, при двух ничьих и одной победе, так что у гостей еще не самая плохая форма.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры логично считают фаворитом «Фулхэм», коэффициент на победу которого равен 1,20. Успех «Ротерхэма» оценивается в 14,00, ничья — в 7,10.

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    В пяти из семи последних матчей хозяев по крайней мере один из соперников не забивал.

    Поэтому наши прогноз и ставка — хотя бы одна команда не забьет за 1,80.

    Еще один вариант ставки — только одна команда забьет за 1,88, ведь в пяти из семи последних матчей хозяев был реализован именно такой сценарий.

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