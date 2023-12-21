«УСВ Геркулес» сыграет на своем поле с «Аяксом» в рамках 1/16 финала Кубка Нидерландов. Матч пройдет 21 декабря, начало — в 20:45 мск. «УСВ Геркулес» — «Аякс»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«УСВ Геркулес»

Эта команда выступает в четвертом по статусу голландском дивизионе. «УСВ Геркулес» находится там на 10 месте.

А вот оборона относительно надежна и монолитна. В 17 матчах команда пропустила 19 мячей в свои ворота.

В минувшем туре чемпионата «УСВ Геркулес» проиграл. Команда уступила столь же скромному ХСЦ-21 (1:2).

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Да и вообще, тягаться с представителем элиты команде не по силам. Слишком уж полярны уровни соперников.

Между тем, наверняка хозяева постараются воспользоваться проблемами амстердамцев. Да и вообще, недооценку со стороны соперника отбрасывать не стоит.

«Аякс»

Эта команда в нынешнем сезоне явно не блещет результатами. «Аякс» находится лишь на 5 месте, ни на что серьезное не претендуя.

Главным бичом команды является слабая оборона. В 16 поединках чемпионата «Аякс» пропустил в свои ворота 30 мячей.

В минувшем туре Эредивизии команда добыла один зачетный пункт. «Аякс» не сумел переиграть «Зволле» (2:2).

В этом поединке амстердамцы наверняка сыграют не основным составом. Свой шанс получат ближайшие резервисты.

Наверняка «Аякс» будет активно атаковать. Амстердамцам уже ничего не светит в чемпионате, так почему бы не побороться за Кубок?!

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Аякса» предлагают — 1.02.

На викторию «УСВ Геркулеса» дают — 41.00, ничья оценена — в 18.50.

Несмотря на заметную разницу в классе, «Аякс» частенько допускает результативные ошибки в обороне .

Наш прогноз — Обе забьют. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.23. Еще вариант для ставки — Тотал меньше 4.5 за 2.06.