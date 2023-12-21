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    «Аякс» снова пропустит?!

    «УСВ Геркулес» — «Аякс». Ставка (к. 2.23) и прогноз на футбол, Кубок Нидерландов, 21 декабря 2023 года

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    «Аякс»
    «УСВ Геркулес» сыграет на своем поле с «Аяксом» в рамках 1/16 финала Кубка Нидерландов. Матч пройдет 21 декабря, начало — в 20:45 мск. «УСВ Геркулес» — «Аякс»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

    «УСВ Геркулес»

    Эта команда выступает в четвертом по статусу голландском дивизионе. «УСВ Геркулес» находится там на 10 месте.

    А вот оборона относительно надежна и монолитна. В 17 матчах команда пропустила 19 мячей в свои ворота.

    В минувшем туре чемпионата «УСВ Геркулес» проиграл. Команда уступила столь же скромному ХСЦ-21 (1:2).

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    Да и вообще, тягаться с представителем элиты команде не по силам. Слишком уж полярны уровни соперников.

    Между тем, наверняка хозяева постараются воспользоваться проблемами амстердамцев. Да и вообще, недооценку со стороны соперника отбрасывать не стоит.

    «Аякс»

    Эта команда в нынешнем сезоне явно не блещет результатами. «Аякс» находится лишь на 5 месте, ни на что серьезное не претендуя.

    Главным бичом команды является слабая оборона. В 16 поединках чемпионата «Аякс» пропустил в свои ворота 30 мячей.

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    • В минувшем туре Эредивизии команда добыла один зачетный пункт. «Аякс» не сумел переиграть «Зволле» (2:2).

    В этом поединке амстердамцы наверняка сыграют не основным составом. Свой шанс получат ближайшие резервисты.

    Наверняка «Аякс» будет активно атаковать. Амстердамцам уже ничего не светит в чемпионате, так почему бы не побороться за Кубок?!

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Аякса» предлагают — 1.02.

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    На викторию «УСВ Геркулеса» дают — 41.00, ничья оценена — в 18.50.

    Несмотря на заметную разницу в классе, «Аякс» частенько допускает результативные ошибки в обороне.

    Наш прогноз — Обе забьют. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.23. Еще вариант для ставки — Тотал меньше 4.5 за 2.06.

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