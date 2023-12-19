19 декабря в матче 1/8 финала Кубка Италии сыграют «Наполи» и «Фрозиноне». Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск. «Наполи» — «Фрозиноне»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Наполи»

Действующие чемпионы Италии не борются за титул в этом сезоне. В настоящий момент неаполитанский коллектив имеет в своем активе 27 набранных пунктов в шестнадцати поединках. По сравнению с прошлым сезоном этот результат, конечно, не является топовым.

Неаполитанцы уже намного отстают от лидирующего «Интера» и от второго «Ювентуса». «Голубые» смогли 28 раз поразить ворота соперников, а в свои пропустили девятнадцать мячей. Вряд ли они смогут побороться за чемпионство, а вот за место в топ-4, безусловно.

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«Адзурри» также продолжают борьбу в Лиге чемпионов, где заняли второе место в группе с «Реалом», «Брагой» и «Унионом», набрав 10 очков с отставанием в восемь баллов от мадридского коллектива. Следующий соперник команды станет известен после жеребевки.

Все прогнозы на Серию А

В последней игре «Наполи» переиграл «Кальяри» (2:1), а до этого уступил «Ювентусу» (0:1) и «Интеру» (0:3), но одолел «Аталанту» (2:1). Перед этим подопечные Вальтера Маццари сенсационно проиграли «Эмполи» (0:1). В Кубке Италии это будет первая игра для них.

«Фрозиноне»

Новичок этого сезона Серии А сразу же стал середняком лиги. Команда по итогам первых шестнадцати матчей смогла набрать девятнадцать пунктов и расположилась на тринадцатой строчке в турнирной таблице. До еврокубковой зоны, конечно, далеко, однако и зона вылета в целых семи очках, поэтому коллектив может чувствовать себя спокойно.

Команда из одноименного города смогла 21 раз поразить ворота соперника и 26 раз пропустила в свои. Думается, что отличным результатом для «канареек» будет сохранение прописки в элите, а вот на следующий сезоне «желто-синие» могут ставить уже цели повыше.

Также «чочарцы» успела провести уже два противостояния в Кубке Италии. Они сначала прошли «Пизу» (1:0), затем смогли в дополнительное время выбить «Торино» (2:1) и вот теперь им будет противостоять «Наполи».

В последней игре «Фрозиноне» проиграл «Лечче» (1:2), а до этого сыграл вничью с «Торино» (0:0). Перед этим же подопечные Эусебио Ди Франческо уступили «Милану» и сломили сопротивление «Дженоа» (2:1).

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Наполи» предлагают поставить за 1.42.

На викторию «Фрозиноне» дают 7.10, ничья оценена в 5.10.

Поставим на то, что команды смогут пробить тотал и забьют три мяча на двоих.

Также сделаем ставку на победу «Наполи» минимум в два мяча.