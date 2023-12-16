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    «Атлетик» — «Атлетико». Ставка (к. 3.00) и прогноз на футбол, чемпионат Испании, 16 декабря 2023 года

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    Альваро Мората
    16 декабря в матче 17-го тура чемпионата Испании сыграют «Атлетик» и «Атлетико». Стартовый свисток прозвучит в 18:15 мск. «Атлетик» — «Атлетико»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Футбол. Испания. Примера 16 Декабря 2023 года
    Атлетик
  • Бильбао
    •  Атлетик 18:15 Атлетико Атлетико
  • Мадрид
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    «Атлетик»

    «Атлетик» набрал отличную форму. Команда рвется в топ-4. Баскский клуб в десяти последних играх уступил только однажды — «Барселоне» в гостях с минимальным счетом.

    У «Атлетика» лишь три поражения за весь чемпионат. Несмотря на кадровые проблемы, команда выглядит достойно. Стоит отметить результативность подопечных Диего Симеоне — в среднем забивается по два гола за матч.

    Коэффициенты матча Атлетик — Атлетико

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    После 16 туров «Атлетик» находится на 5-м месте в таблице Ла Лиги. Команда набрала 29 очков. Отставание от «Барселоны», которая идет на 4-й строчке, составляет 5 баллов.

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    «Атлетик» прекрасно выступает на своем поле. В текущем розыгрыше Примеры баски в восьми домашних встречах проиграли только один раз. Команда 12 августа уступила «Реалу» со счетом 0:2.

    «Атлетико»

    «Матрасники» проводят хороший сезон. Мадридский клуб можно считать одним из главных претендентов на чемпионский титул. Сейчас «Атлетико» с 34 очками занимает третье место в таблице.

    Подопечные Диего Симеоне прибавили в стабильности. «Атлетико» удачно выступил на групповом этапе Лиги чемпионов. Команда пробилась в плей-офф, заняв первое место в квартете.

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    • «Атлетику» нужно опасаться атакующего тандема Гризманн-Мората. Оба игрока неудержимы в нападении. Стоит отметить и то, как Диего Симеоне выстроил игру в защите. На данный момент оборона «Атлетико» является лучшей в Примере по показателям XG.

    Сложно предугадать сценарий предстоящей встречи. Букмекеры не верят в «Атлетико». Два последних гостевых матча в Ла Лиге «матрасники» проиграли. 3 ноября команда уступила «Лас-Пальмасу» (1:2), а 3 декабря — «Барселоне» (0:1).

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение «Атлетику». Победа хозяев доступна за 2.40. Выигрыш гостей идет с коэффициентом 3.00. Ничья оценена — в 3.50.

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    Можно сделать ставку на победу «Атлетико» с коэффициентом 3.00.

    Еще один наш прогноз — в матче забьют обе команды за 1.70.

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    «Атлетик» — «Атлетико»: прогноз, ставка (3.00), статистика, коэффициенты матча 16.12.2023. Прогнозы на футбол. Мадридский клуб увезет три очка из Бильбао
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