«Интер» сыграет на своем поле с «Реал Сосьедадом» в рамках 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Матч пройдет 12 декабря, начало — в 23:00 мск. «Интер» — «Реал Сосьедад»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Интер»

Итальянцы уже в плей-офф, но хотят завершить групповой этап на 1 месте. Для этого им банально необходимо обыграть басков.

На выезде «Интер» расписал мировую с «доностьяррас» (1:1). Да и вообще, команда Симоне Индзаги прибавляет.

Коэффициенты матча Интер — Реал Сосьедад 1X2Новым игрокам 1.604.155.20Бонус$9500

В своем предыдущем поединке команда «Интер» также сумел победить. Дома миланцы учинили разгром «Удинезе» (4:0).

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В кадровом плане у итальянцев не все так радужно. Травмированы защитник Дензел Дамфрис, Бенжамен Павар и Стефан Де Врей.

И уж совсем очевидно, что хозяева будут активно атаковать. У миланцев есть ряд игроков, способных решить эпизод.

«Реал Сосьедад»

Баски также уже попали в плей-офф Лиги чемпионов. Причем даже в случае ничьей в этом матче команда останется на 1 месте.

«Доностьяррас» в Лиге чемпионов отлично обороняются. В 5 поединках они пропустили всего дважды.

В своем последнем поединке «Реал Сосьедад» добыл уверенную викторию. Команда отправила три безответных мяча в ворота «Вильярреала».

Действующая серия из двух побед кряду явно пойдет на пользу в психологическом плане. Да и вообще, «Реал Сосьедад» способен на сюрпризы.

Гости в этой встрече явно постараются найти свои шансы в контригре. Да и подбор исполнителей у басков весьма приличный.

Ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Интера» предлагают — 1.62.

На викторию «Реал Сосьедада» дают — 5.00, ничья оценена — в 4.33.

Баски способны удивить соперника , к тому же имеют весьма неплохой атакующий потенциал.

Для тех, кто готов рискнуть, наш прогноз — Победа «Реал Сосьедада». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 5.00. Еще вариант для ставки — Тотал больше 4.5 за 5.50.

Для остальных — более умеренный прогноз.