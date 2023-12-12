«Интер»
Итальянцы уже в плей-офф, но хотят завершить групповой этап на 1 месте. Для этого им банально необходимо обыграть басков.
На выезде «Интер» расписал мировую с «доностьяррас» (1:1). Да и вообще, команда Симоне Индзаги прибавляет.
Коэффициенты матча Интер — Реал Сосьедад
В своем предыдущем поединке команда «Интер» также сумел победить. Дома миланцы учинили разгром «Удинезе» (4:0).
Все прогнозы на Лигу чемпионов
В кадровом плане у итальянцев не все так радужно. Травмированы защитник Дензел Дамфрис, Бенжамен Павар и Стефан Де Врей.
И уж совсем очевидно, что хозяева будут активно атаковать. У миланцев есть ряд игроков, способных решить эпизод.
«Реал Сосьедад»
Баски также уже попали в плей-офф Лиги чемпионов. Причем даже в случае ничьей в этом матче команда останется на 1 месте.
«Доностьяррас» в Лиге чемпионов отлично обороняются. В 5 поединках они пропустили всего дважды.
В своем последнем поединке «Реал Сосьедад» добыл уверенную викторию. Команда отправила три безответных мяча в ворота «Вильярреала».
Действующая серия из двух побед кряду явно пойдет на пользу в психологическом плане. Да и вообще, «Реал Сосьедад» способен на сюрпризы.
Гости в этой встрече явно постараются найти свои шансы в контригре. Да и подбор исполнителей у басков весьма приличный.
Ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Интера» предлагают — 1.62.
На викторию «Реал Сосьедада» дают — 5.00, ничья оценена — в 4.33.
Баски
Для тех, кто готов рискнуть, наш прогноз — Победа «Реал Сосьедада». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 5.00. Еще вариант для ставки — Тотал больше 4.5 за 5.50.
Для остальных — более умеренный прогноз.