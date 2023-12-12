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    «Доностьяррас» удивят миланцев?

    «Интер» — «Реал Сосьедад». Дерзкая ставка за 5.00 на матч Лиги чемпионов 12 декабря 2023 года

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    «Интер» сыграет на своем поле с «Реал Сосьедадом» в рамках 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Матч пройдет 12 декабря, начало — в 23:00 мск. «Интер» — «Реал Сосьедад»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Футбол. Лига чемпионов. Группа D 12 Декабря 2023 года
    Интер
  • Милан
    •  Интер 23:00 Реал Сосьедад Реал Сосьедад
  • Сан-Себастьян
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    «Интер»

    Итальянцы уже в плей-офф, но хотят завершить групповой этап на 1 месте. Для этого им банально необходимо обыграть басков.

    На выезде «Интер» расписал мировую с «доностьяррас» (1:1). Да и вообще, команда Симоне Индзаги прибавляет.

    Коэффициенты матча Интер — Реал Сосьедад

    1X2Новым игрокам
  • 1.604.155.20Бонус$9500
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    В своем предыдущем поединке команда «Интер» также сумел победить. Дома миланцы учинили разгром «Удинезе» (4:0).

    Все прогнозы на Лигу чемпионов

    В кадровом плане у итальянцев не все так радужно. Травмированы защитник Дензел Дамфрис, Бенжамен Павар и Стефан Де Врей.

    И уж совсем очевидно, что хозяева будут активно атаковать. У миланцев есть ряд игроков, способных решить эпизод.

    «Реал Сосьедад»

    Баски также уже попали в плей-офф Лиги чемпионов. Причем даже в случае ничьей в этом матче команда останется на 1 месте.

    «Доностьяррас» в Лиге чемпионов отлично обороняются. В 5 поединках они пропустили всего дважды.

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  • 09/12/2023

    • В своем последнем поединке «Реал Сосьедад» добыл уверенную викторию. Команда отправила три безответных мяча в ворота «Вильярреала».

    Действующая серия из двух побед кряду явно пойдет на пользу в психологическом плане. Да и вообще, «Реал Сосьедад» способен на сюрпризы.

    Гости в этой встрече явно постараются найти свои шансы в контригре. Да и подбор исполнителей у басков весьма приличный.

    Ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Интера» предлагают — 1.62.

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    На викторию «Реал Сосьедада» дают — 5.00, ничья оценена — в 4.33.

    Баски способны удивить соперника, к тому же имеют весьма неплохой атакующий потенциал.

    Для тех, кто готов рискнуть, наш прогноз — Победа «Реал Сосьедада». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 5.00. Еще вариант для ставки — Тотал больше 4.5 за 5.50.

    Для остальных — более умеренный прогноз.

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    «Интер» — «Реал Сосьедад»: прогноз, ставка (5.00), статистика, коэффициенты матча 12.12.2023. Прогнозы на футбол. «Доностьяррас» удивят миланцев?
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