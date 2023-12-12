«Интер» — «Реал Сосьедад». Матч пройдет в рамках 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов 12 декабря, начало — 23:00 (мск) «Интер» — «Реал Сосьедад»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Интер»

Команда Симоне Индзаги ярко провела групповой турнир и обеспечила себе выход в плей-офф за два тура до конца. Сейчас «нерадзурри» делят первое место с «Реалом Сосьедад» и набрали по 11 очков.

В последнем туре «Интер» имел возможность поиграть в свое удовольствие против «Бенфики», выставив резервный состав. В первом тайме миланский клуб пропустил три гола, но после перерыва смог вернуться в игру и сравнять счет.

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Все прогнозы на Лигу чемпионов

Отличились Марко Арнаутович, Алексис Санчес и Давиде Фраттези. Первые двое довольно редко появляются с первых минут, а тут получили возможность проявить себя во всей красе.

Матч против «Реала Сосьедад» в первом круге завершился вничью со счетом 1:1. Испанцы открыли счет в начале встречи, а «Интер» смог ответить голом Лаутаро Мартинеса лишь на 87-й минуте.

«Реал Сосьедад»

Дебютант Лиги чемпионов очень мощно провел групповой турнир и за два тура до конца обеспечил себе выступления в весенней части. Команде осталось только узнать займет она первое или второе место в своем квартете.

В матче пятого тура «Реал Сосьедад» позволил себе роскошь выпустить дублеров на поле или тех футболистов, которые не часто выходят с первых минут. В их числе был и Арсен Захарян, который смотрелся очень неплохо.

Тот матч завершился против «Ред Булл Зальцбург» вничью со счетом 0:0. В последнем туре чемпионата Испании баски уверенно победили на выезде «Вильяррреал» (3:0), в очередной раз продемонстрировав, что находятся в отличной форме.

Голы в том матче забивали Мартин Субименди, Микель Мерино и Такефуса Кубо. В Примере команда сейчас располагается на пятом месте с небольшим отставанием от лидеров. Учитывая, что команда действует на фронта и имеет не очень глубокую скамейку, такой результат можно назвать неплохим.

Прогноз и ставка

Явным фаворитом этой встречи букмекеры считают хозяев. Коэффициент на победу «Интера» — 1,65. На «Реал Сосьедад» — 5,20. Ничья — 4,40.

Оба клуба решили свои задачи в турнире на групповом этапе и могут позволить играть себе в свое удовольствие, проверяя ближайшую обойму футболистов.

«Интер» и «Реал Сосьедад» — играющие клубы, которые ориентированы в первую очередь на атакующие действия. На наш взгляд, хорошим вариантом прогноза и ставки будет тотал больше 2,5 за 1,82.

В качестве более рисковой ставки можно рассмотреть вариант с ничейным исходом за 4,40.

А еще есть дерзкая ставка на матч «Интер» — «Реал Сосьедад» за 5.00.