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    Соперники не будут думать об обороне

    «Интер» — «Реал Сосьедад». Ставка (к. 1.82) и прогноз на Лигу чемпионов 12 декабря 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Интер» — «Реал Сосьедад»
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    «Интер» — «Реал Сосьедад». Матч пройдет в рамках 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов 12 декабря, начало — 23:00 (мск) «Интер» — «Реал Сосьедад»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Футбол. Лига чемпионов. Группа D 12 Декабря 2023 года
    Интер
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    •  Интер 23:00 Реал Сосьедад Реал Сосьедад
  • Сан-Себастьян
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    «Интер»

    Команда Симоне Индзаги ярко провела групповой турнир и обеспечила себе выход в плей-офф за два тура до конца. Сейчас «нерадзурри» делят первое место с «Реалом Сосьедад» и набрали по 11 очков.

    В последнем туре «Интер» имел возможность поиграть в свое удовольствие против «Бенфики», выставив резервный состав. В первом тайме миланский клуб пропустил три гола, но после перерыва смог вернуться в игру и сравнять счет.

    Коэффициенты матча Интер — Реал Сосьедад

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    Все прогнозы на Лигу чемпионов

    Отличились Марко Арнаутович, Алексис Санчес и Давиде Фраттези. Первые двое довольно редко появляются с первых минут, а тут получили возможность проявить себя во всей красе.

    Матч против «Реала Сосьедад» в первом круге завершился вничью со счетом 1:1. Испанцы открыли счет в начале встречи, а «Интер» смог ответить голом Лаутаро Мартинеса лишь на 87-й минуте.

    «Реал Сосьедад»

    Дебютант Лиги чемпионов очень мощно провел групповой турнир и за два тура до конца обеспечил себе выступления в весенней части. Команде осталось только узнать займет она первое или второе место в своем квартете.

    В матче пятого тура «Реал Сосьедад» позволил себе роскошь выпустить дублеров на поле или тех футболистов, которые не часто выходят с первых минут. В их числе был и Арсен Захарян, который смотрелся очень неплохо.

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    • Тот матч завершился против «Ред Булл Зальцбург» вничью со счетом 0:0. В последнем туре чемпионата Испании баски уверенно победили на выезде «Вильяррреал» (3:0), в очередной раз продемонстрировав, что находятся в отличной форме.

    Голы в том матче забивали Мартин Субименди, Микель Мерино и Такефуса Кубо. В Примере команда сейчас располагается на пятом месте с небольшим отставанием от лидеров. Учитывая, что команда действует на фронта и имеет не очень глубокую скамейку, такой результат можно назвать неплохим.

    Прогноз и ставка

    Явным фаворитом этой встречи букмекеры считают хозяев. Коэффициент на победу «Интера» — 1,65. На «Реал Сосьедад» — 5,20. Ничья — 4,40.

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    Оба клуба решили свои задачи в турнире на групповом этапе и могут позволить играть себе в свое удовольствие, проверяя ближайшую обойму футболистов.

    «Интер» и «Реал Сосьедад» — играющие клубы, которые ориентированы в первую очередь на атакующие действия. На наш взгляд, хорошим вариантом прогноза и ставки будет тотал больше 2,5 за 1,82.

    В качестве более рисковой ставки можно рассмотреть вариант с ничейным исходом за 4,40.

    А еще есть дерзкая ставка на матч «Интер» — «Реал Сосьедад» за 5.00.

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    «Интер» — «Реал Сосьедад»: прогноз, ставка (1.82), статистика, коэффициенты матча 12.12.2023. Прогнозы на футбол. Соперники не будут думать об обороне
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