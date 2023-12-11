В рамках 19-го тура испанской Сегунды «Тенерифе» в родных стенах примет «Алькоркон». Поединок пройдет 11 декабря, начало — в 23:00 по мск. «Тенерифе» — «Алькоркон»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Тенерифе»

«Тенерифе» с 27 набранными очками разместился на девятой строке в турнирной таблице второго испанского дивизиона. От зоны плей-офф его отделяет три балла.

Островитяне выиграли в текущем первенстве восемь матчей из 18 проведенных, три игры они еще свели вничью и потерпели семь поражений, разница мячей составляет 18:16.

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В прошлом туре чемпионата канарцы в гостевой игре разгромили новичка лиги «Эльденсе» со счетом 3:0. И этой викторией они прервали свою 4-матчевую серию без побед, в которой трижды уступали.

Календарь и таблица испанской Примеры

На своей территории «Тенерифе» в текущем розыгрыше Сегунды добился пяти викторий за девять игр, а также по два раза уступал и играл вничью.

«Алькоркон»

«Алькоркон» — это аутсайдер текущего розыгрыша Сегунды. Сейчас он с 14 очками идет предпоследним и отстает от безопасной позиции на шесть пунктов.

«Гончары» в данном первенстве выиграли только три матча из 18 проведенных, пять раз они еще сыграли вничью и потерпели десять неудач, забили 16 голов при 31 пропущенном.

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К этой встрече «желтые» подходят с 4-матчевой безвыигрышной серией, в которой расписали одну мировую и трижды уступали. В двух минувших турах они по 0:2 проиграли в гостях «Эспаньолу» и дома «Эльче».

На выезде «Алькоркон» смог выиграть два поединка из девяти проведенных, столько же раз он еще сыграл вничью и потерпел пять фиаско.

«Тенерифе» выиграл у «Алькоркона» в трех последних очных встречах. Причем в двух случаях всухую.

Прогноз и ставка

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Тенерифе» — 1.71, победа «Алькоркона» — 5.30, ничья — 3.50.

В этом поединке прогнозируем викторию канарцев и ждем, что они выиграют без пропущенных мячей.