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    Ставим на сухую победу «Тенерифе»

    «Тенерифе» — «Алькоркон». Прогноз и ставка (к. 2.32) на футбол 11 декабря 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Тенерифе» — «Алькоркон»
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    «Тенерифе»
    В рамках 19-го тура испанской Сегунды «Тенерифе» в родных стенах примет «Алькоркон». Поединок пройдет 11 декабря, начало — в 23:00 по мск. «Тенерифе» — «Алькоркон»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Футбол. Испания. Сегунда 11 Декабря 2023 года
    Тенерифе
  • Испания. Сегунда
    •  Тенерифе 23:00 Алькоркон Алькоркон
  • Испания. Сегунда
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    «Тенерифе»

    «Тенерифе» с 27 набранными очками разместился на девятой строке в турнирной таблице второго испанского дивизиона. От зоны плей-офф его отделяет три балла.

    Островитяне выиграли в текущем первенстве восемь матчей из 18 проведенных, три игры они еще свели вничью и потерпели семь поражений, разница мячей составляет 18:16.

    Коэффициенты матча Тенерифе — Алькоркон

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    В прошлом туре чемпионата канарцы в гостевой игре разгромили новичка лиги «Эльденсе» со счетом 3:0. И этой викторией они прервали свою 4-матчевую серию без побед, в которой трижды уступали.

    Календарь и таблица испанской Примеры

    На своей территории «Тенерифе» в текущем розыгрыше Сегунды добился пяти викторий за девять игр, а также по два раза уступал и играл вничью.

    «Алькоркон»

    «Алькоркон» — это аутсайдер текущего розыгрыша Сегунды. Сейчас он с 14 очками идет предпоследним и отстает от безопасной позиции на шесть пунктов.

    «Гончары» в данном первенстве выиграли только три матча из 18 проведенных, пять раз они еще сыграли вничью и потерпели десять неудач, забили 16 голов при 31 пропущенном.

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    К этой встрече «желтые» подходят с 4-матчевой безвыигрышной серией, в которой расписали одну мировую и трижды уступали. В двух минувших турах они по 0:2 проиграли в гостях «Эспаньолу» и дома «Эльче».

    На выезде «Алькоркон» смог выиграть два поединка из девяти проведенных, столько же раз он еще сыграл вничью и потерпел пять фиаско.

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    «Тенерифе» выиграл у «Алькоркона» в трех последних очных встречах. Причем в двух случаях всухую.

    Прогноз и ставка

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Тенерифе» — 1.71, победа «Алькоркона» — 5.30, ничья — 3.50.

    В этом поединке прогнозируем викторию канарцев и ждем, что они выиграют без пропущенных мячей.

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    «Тенерифе» — «Алькоркон»: прогноз, ставка (2.32), статистика, коэффициенты матча 11.12.2023. Прогнозы на футбол. Ставим на сухую победу «Тенерифе»
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