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    «Вердер» — «Аугсбург». Ставка (к. 2.48) и прогноз на футбол, Бундеслига, 9 декабря 2023 года

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    Марвин Дукш
    «Вердер» сыграет на своем поле с «Аугсбургом» в рамках 14-го тура чемпионата Германии. Матч пройдет 9 декабря, начало — в 17:30 мск. «Вердер» — «Аугсбург»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Футбол. Германия. Бундеслига 09 Декабря 2023 года
    Вердер
  • Бремен
    •  Вердер 17:30 Аугсбург Аугсбург
  • Аугсбург
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    «Вердер»

    Эта команда в нынешнем сезоне выступает крайне неровно. «Вердер» находится на скромном 13 месте, опережая опасную зону всего на 2 очка.

    Главным бичом команды является ненадежная оборона. В 13 поединках чемпионата бременцы пропустили 27 мячей.

    Коэффициенты матча Вердер — Аугсбург

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    В предыдущем туре чемпионата «Вердер» вновь не сумел разжиться очками. «Бременские музыканты» уступили «Штутгарту» (0:2).

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    Это поражение стало для команды вторым кряду. До того команда дома уступила «Байеру» со счетом 0:3.

    Матчи с «Аугсбургом» для команды традиционно проходят неудачно. Из пяти последних очных поединков бременцы выиграли лишь однажды при четырех поражениях.

    «Аугсбург»

    Эта команда в нынешнем сезоне ходит в середняках лиги. Сейчас «Аугсбург» находится на 9 месте в турнирной таблице Бундеслиги.

    В плане реализации у команды все относительно позитивно. В 13 поединках удалось отличиться 23 точными выстрелами.

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    • Свой последний поединок команда провела продуктивно. «Аугсбург» в родных стенах переиграл крепкий франкфуртский «Айнтрахт» (2:1).

    А вот в обороне у команды имеются серьезные проблемы. В 13 матчах она дала результативный сбой уже 25 раз.

    Наверняка «Аугсбург» будет стремиться найти свои шансы у ворот соперника. Тем паче, в трех последних очных встречах команда обыгрывала бременцев.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Вердера» предлагают — 2.47.

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    На викторию «Аугсбурга» дают — 2.83, ничья оценена — в 3.89.

    У обеих команд имеются проблемы в плане реализации, так что кому-то из соперников уж точно не удастся забить.

    Наш прогноз — Обе не забьют. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.48. Еще вариант для ставки — Тотал меньше 2.5 за 2.42.

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    «Вердер» — «Аугсбург»: прогноз, ставка (2.48), статистика, коэффициенты матча 09.12.2023. Прогнозы на футбол. Забить сумеют не все!
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