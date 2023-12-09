«Вердер» сыграет на своем поле с «Аугсбургом» в рамках 14-го тура чемпионата Германии. Матч пройдет 9 декабря, начало — в 17:30 мск. «Вердер» — «Аугсбург»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Вердер»

Эта команда в нынешнем сезоне выступает крайне неровно. «Вердер» находится на скромном 13 месте, опережая опасную зону всего на 2 очка.

Главным бичом команды является ненадежная оборона. В 13 поединках чемпионата бременцы пропустили 27 мячей.

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В предыдущем туре чемпионата «Вердер» вновь не сумел разжиться очками. «Бременские музыканты» уступили «Штутгарту» (0:2).

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Это поражение стало для команды вторым кряду. До того команда дома уступила «Байеру» со счетом 0:3.

Матчи с «Аугсбургом» для команды традиционно проходят неудачно. Из пяти последних очных поединков бременцы выиграли лишь однажды при четырех поражениях.

«Аугсбург»

Эта команда в нынешнем сезоне ходит в середняках лиги. Сейчас «Аугсбург» находится на 9 месте в турнирной таблице Бундеслиги.

В плане реализации у команды все относительно позитивно. В 13 поединках удалось отличиться 23 точными выстрелами.

Свой последний поединок команда провела продуктивно. «Аугсбург» в родных стенах переиграл крепкий франкфуртский «Айнтрахт» (2:1).

А вот в обороне у команды имеются серьезные проблемы. В 13 матчах она дала результативный сбой уже 25 раз.

Наверняка «Аугсбург» будет стремиться найти свои шансы у ворот соперника. Тем паче, в трех последних очных встречах команда обыгрывала бременцев.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Вердера» предлагают — 2.47.

На викторию «Аугсбурга» дают — 2.83, ничья оценена — в 3.89.

У обеих команд имеются проблемы в плане реализации, так что кому-то из соперников уж точно не удастся забить .

Наш прогноз — Обе не забьют. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.48. Еще вариант для ставки — Тотал меньше 2.5 за 2.42.