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    Пустит ли «Наполи» на вершину Серии А «Ювентус»?

    «Ювентус» — «Наполи». Ставка (к. 2.45) и прогноз на чемпионат Италии 8 декабря 2023 года

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    «Ювентус» — фаворит матча
    8 декабря в матче 15-го тура чемпионата Италии сыграют «Ювентус» и «Наполи». Стартовый свисток прозвучит в 22:45 мск. «Ювентус» — «Наполи»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Футбол. Италия. Серия А 08 Декабря 2023 года
    Ювентус
  • Турин
    •  Ювентус 22:45 Наполи Наполи
  • Неаполь
    •

    «Ювентус»

    Туринцы отлично стартовали в новом сезоне. Они потеряли только девять очков, проиграв одну игру и трижды сыграв вничью. Также на счету команды из Турина девять побед.

    Туринский коллектив смог забить 22 мяча, а в свои ворота пропустил девять. По итогам первых 14 туров «бьянконери» смогли набрать 33 очка.

    Коэффициенты матча Ювентус — Наполи

    1X2Новым игрокам
  • 2.453.303.10Бонус$9500
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    «Старая Синьора» только на два балла отстают от лидирующего «Интера», но на четыре балла опережают третий «Милан». «Ювентус» должен составить конкуренцию в борьбе за скудетто.

    Все прогнозы на Серию А

    Последнее и единственное в сезоне поражение было еще 26 сентября в гостевом противостоянии с «Сассуоло» (2:4).

    На сегодня у коллектива беспроигрышная серия в девяти поединках во всех турнирах при семи победах и двух ничьих, так что у хозяев отличная форма.

    «Наполи»

    Действующие чемпионы Италии не являются претендентами на защиту титула. В настоящий момент неаполитанский коллектив находится лишь на пятой позиции в турнирной таблице.

    В активе «Наполи» 24 набранных пункта в 13-ти поединках. «Партенопеи» уже на 11 пунктов отстают от лидирующего «Интера», а также на девять баллов — от второго «Ювентуса».

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    • «Адзурри» также продолжают борьбу за выход из группы в Лиге чемпионов. В пяти играх они дважды победили, один раз сыграли вничью и дважды проиграли, поэтому идут вторыми в группе с «Реалом», «Брагой» и «Унионом», сохраняя отличные шансы на плей-офф.

    В пяти поединках во всех турнирах коллектив одержал одну победу, потерпев три поражения, которые пришлись на четыре последних матча, так что гостям будет сложно как минимум не проиграть.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры считают фаворитом «Ювентус» коэффициент на победу которого равен 2,45. Успех «Наполи» оценивается в 3,10, ничья — в 3,30.

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    В шести из семи последних матчей хозяева выиграли.

    Поэтому наши прогноз и ставка — «Ювентус» выиграет за 2,45.

    Еще один вариант ставки — тотал больше 2,5 голов за 2,08, ведь в трех последних матчах «Наполи» был реализован именно такой сценарий.

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    «Ювентус» — «Наполи»: прогноз, ставка (2.45), статистика, коэффициенты матча 08.12.2023. Прогнозы на футбол. Пустит ли «Наполи» на вершину Серии А «Ювентус»?
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