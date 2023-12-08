8 декабря в матче 15-го тура чемпионата Италии сыграют «Ювентус» и «Наполи». Стартовый свисток прозвучит в 22:45 мск. «Ювентус» — «Наполи»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Ювентус»

Туринцы отлично стартовали в новом сезоне. Они потеряли только девять очков, проиграв одну игру и трижды сыграв вничью. Также на счету команды из Турина девять побед.

Туринский коллектив смог забить 22 мяча, а в свои ворота пропустил девять. По итогам первых 14 туров «бьянконери» смогли набрать 33 очка.

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«Старая Синьора» только на два балла отстают от лидирующего «Интера», но на четыре балла опережают третий «Милан». «Ювентус» должен составить конкуренцию в борьбе за скудетто.

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Последнее и единственное в сезоне поражение было еще 26 сентября в гостевом противостоянии с «Сассуоло» (2:4).

На сегодня у коллектива беспроигрышная серия в девяти поединках во всех турнирах при семи победах и двух ничьих, так что у хозяев отличная форма.

«Наполи»

Действующие чемпионы Италии не являются претендентами на защиту титула. В настоящий момент неаполитанский коллектив находится лишь на пятой позиции в турнирной таблице.

В активе «Наполи» 24 набранных пункта в 13-ти поединках. «Партенопеи» уже на 11 пунктов отстают от лидирующего «Интера», а также на девять баллов — от второго «Ювентуса».

«Адзурри» также продолжают борьбу за выход из группы в Лиге чемпионов. В пяти играх они дважды победили, один раз сыграли вничью и дважды проиграли, поэтому идут вторыми в группе с «Реалом», «Брагой» и «Унионом», сохраняя отличные шансы на плей-офф.

В пяти поединках во всех турнирах коллектив одержал одну победу, потерпев три поражения, которые пришлись на четыре последних матча, так что гостям будет сложно как минимум не проиграть.

Прогноз и ставки

Букмекеры считают фаворитом «Ювентус» коэффициент на победу которого равен 2,45. Успех «Наполи» оценивается в 3,10, ничья — в 3,30.

В шести из семи последних матчей хозяева выиграли.

Поэтому наши прогноз и ставка — «Ювентус» выиграет за 2,45.

Еще один вариант ставки — тотал больше 2,5 голов за 2,08, ведь в трех последних матчах «Наполи» был реализован именно такой сценарий.