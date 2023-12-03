«Тулуза» примет «Лорьян» в 14-м туре французской Лиги 1. Встреча пройдет 3 декабря и начнется в 17:00 по мск. «Тулуза» — «Лорьян»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Тулуза»

«Тулуза» с 12 зачетными пунктами находится в нижней части турнирной таблицы чемпионата Франции. Красную зону она обходит всего лишь на балл.

«Малыши» за всю турнирную дистанцию отпраздновали только две виктории, шесть встреч они еще свели вничью и пять раз проиграли, разница мячей — 13:17.

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В рамках чемпионата страны «фиолетовые» не могут выиграть на протяжении последних шести матчей. В этот период они трижды уступили и три игры свели вничью. В минувшем туре они потерпели гостевое фиаско от «Ниццы» 0:1.

Календарь и таблица Лиги 1

В родных стенах «Тулуза» в этом розыгрыше Лиги 1 три из пяти проведенных матчей свела вничью, а также по разу побеждала и проигрывала.

«Лорьян»

«Лорьян» в турнирной таблице французского первенства разместился на строку ниже предстоящего оппонента, имея в своем активе на один набранный балл меньше.

Бретонцы также выиграли в данном чемпионате только две игры из 13 проведенных. Пять встреч они еще свели вничью и шесть раз уходили с поля поверженными, забили 17 голов при 24 пропущенных.

«Мерлузовые» к этой встрече подходят с 4-матчевой безвыигрышной серией, в которой расписали одну мировую и потерпели три фиаско. Причем два из них были в двух минувших турах — в гостях 0:1 от «Клермона» и дома 2:3 от «Меца».

Вдали от родных стен «Лорьян» в текущем розыгрыше Лиги 1 еще не побеждал. У коллектива за шесть проведенных матчей две ничьи и четыре поражения.

В прошлогоднем чемпионате на поле «Тулузы» эти команды расписали мировую со счетом 2:2, а на поле «Лорьяна» победили гости 1:0.

Прогноз и ставки

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Тулузы» — 2.08, победа «Лорьяна» — 3.89, ничья — 3.62.

В первую очередь от поединка аутсайдеров лиги на ждем результативного исхода и рекомендуем ставить на низовой тотал.

А что касаемо исхода, та прогнозируем здесь викторию «Тулузы», потому что «Лорьян» вне родных стен смотрится уж очень слабо.