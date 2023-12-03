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    «Тулуза» наконец-то прервет серию без побед

    «Тулуза» — «Лорьян». Ставка (к. 1.91) и прогноз на футбол 3 декабря 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Тулуза» — «Лорьян»
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    «Тулуза»
    «Тулуза» примет «Лорьян» в 14-м туре французской Лиги 1. Встреча пройдет 3 декабря и начнется в 17:00 по мск. «Тулуза» — «Лорьян»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Футбол. Франция. Лига 1 03 Декабря 2023 года
    Тулуза
  • Франция. Лига 1
    •  Тулуза 17:00 Лорьян Лорьян
  • Франция. Лига 1
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    «Тулуза»

    «Тулуза» с 12 зачетными пунктами находится в нижней части турнирной таблицы чемпионата Франции. Красную зону она обходит всего лишь на балл.

    «Малыши» за всю турнирную дистанцию отпраздновали только две виктории, шесть встреч они еще свели вничью и пять раз проиграли, разница мячей — 13:17.

    Коэффициенты матча Тулуза — Лорьян

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    В рамках чемпионата страны «фиолетовые» не могут выиграть на протяжении последних шести матчей. В этот период они трижды уступили и три игры свели вничью. В минувшем туре они потерпели гостевое фиаско от «Ниццы» 0:1.

    Календарь и таблица Лиги 1

    В родных стенах «Тулуза» в этом розыгрыше Лиги 1 три из пяти проведенных матчей свела вничью, а также по разу побеждала и проигрывала.

    «Лорьян»

    «Лорьян» в турнирной таблице французского первенства разместился на строку ниже предстоящего оппонента, имея в своем активе на один набранный балл меньше.

    Бретонцы также выиграли в данном чемпионате только две игры из 13 проведенных. Пять встреч они еще свели вничью и шесть раз уходили с поля поверженными, забили 17 голов при 24 пропущенных.

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    • «Мерлузовые» к этой встрече подходят с 4-матчевой безвыигрышной серией, в которой расписали одну мировую и потерпели три фиаско. Причем два из них были в двух минувших турах — в гостях 0:1 от «Клермона» и дома 2:3 от «Меца».

    Вдали от родных стен «Лорьян» в текущем розыгрыше Лиги 1 еще не побеждал. У коллектива за шесть проведенных матчей две ничьи и четыре поражения.

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    В прошлогоднем чемпионате на поле «Тулузы» эти команды расписали мировую со счетом 2:2, а на поле «Лорьяна» победили гости 1:0.

    Прогноз и ставки

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Тулузы» — 2.08, победа «Лорьяна» — 3.89, ничья — 3.62.

    В первую очередь от поединка аутсайдеров лиги на ждем результативного исхода и рекомендуем ставить на низовой тотал.

    А что касаемо исхода, та прогнозируем здесь викторию «Тулузы», потому что «Лорьян» вне родных стен смотрится уж очень слабо.

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    «Тулуза» — «Лорьян»: прогноз, ставка (1.91), статистика, коэффициенты матча 03.12.2023. Прогнозы на футбол. «Тулуза» наконец-то прервет серию без побед
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