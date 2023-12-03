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    «Майнц» воспользуется сложным календарем соперника

    «Майнц» — «Фрайбург». Ставки (к. 1.67) и прогноз на чемпионат Германии 3 декабря 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Майнц» — «Фрайбург»
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    3 декабря в Майнце состоится встреча между местным клубом «Майнц» и «Фрайбургом». Это будет поединок 13-го тура чемпионата Германии. Начало в 17:30 по мск. «Майнц» — «Фрайбург»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Футбол. Германия. Бундеслига 03 Декабря 2023 года
    Майнц
  • Майнц
    •  Майнц 17:30 Фрайбург Фрайбург
  • Фрайбург
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    «Майнц»

    «Майнц» — лучший аутсайдер среди всех трех. За 5 туров он набрал наибольшее количество очков. В его активе 6 баллов. В таблице команда занимает 16-е место с 8 баллами.

    Таким образом, «горожане» набрали 6 пунктов за 4 последних турах, а всего было сыгранно 14. И это несмотря на большие кадровые проблемы. В списке лазарета клуба Джошуа Гилавоги, Максим Ляйтш, Карим Онисиво, Андреас Ханче-Ольсен, Робин Центнер.

    Коэффициенты матча Майнц — Фрайбург

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  • 2.303.553.15Бонус$9500
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    Команда начала ноябрь с поражения от «Герты» и вылетела из Кубка Германии. Но затем она дома победила «Лейпциг» 2:0, что стало большой неожиданностью.

    Все прогнозы на Бундеслигу

    В Дармштадте хозяева сыграли по нулям, а после они расписали мировую с «Хоффенхаймом» (1:1).

    «Фрайбург»

    Параллельные матчи в Лиге Европы мешают «Фрайбургу» сосредоточиться на матчах чемпионата. Как следствие, команда не может выиграть в Бундеслиге на протяжении 4 туров.

    Гости проиграли 1:2 «Байеру» и уступили 1:3 «Лейпцигу». Это было на выезде. Дома команда устроила перестрелку с гладбахской «Боруссией» (3:3) и сыграла вничью с «Дармштадтом» (1:1).

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    • В Лиге Европы у «Фрайбурга» все хорошо. Там клуб идет к выходу в плей-офф. Сейчас у него 12 очков и он сравнялся с лидером группы «Вест Хэмом». В последнем туре будет разыграно 1-е место.

    В таблице Бундеслиги «Фрайбург» занимает 9-е место. В его активе 15 очков. Чтобы набрать баллы в этом поединке, «бразильцы из Брайсгау» должны прервать свою серию из трех выездных поражений.

    Прогноз и ставка

    Плотный график игр подкосил немало игроков «Фрайбурга» и в лазарете более пяти футболистов, которые могли бы помочь главному тренеру гостей. Также решает текущая форма хозяев.

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    Возможно, это тот фактор, который заставил букмекеров выставить «Майнц» в качестве фаворита. Котировки составляют 2.32 и 3.10 соответственно.

    В минувшем матче дома «Майнц» победил «Лейпциг». Он набрал больше очков за 5 туров, чем «Фрайбург», которому сейчас непросто. Это видно. Возможно, ставка на победу «горожан» с форой 0 за 1.67 действительно является хорошим вариантом.

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    «Майнц» — «Фрайбург»: прогноз, ставка (1.67), статистика, коэффициенты матча 03.12.2023. Прогнозы на футбол. «Майнц» воспользуется сложным календарем соперника
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