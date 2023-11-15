Белоруссия U21 сыграет на своем поле с Россией U21 в рамках международного товарищеского матча. Матч пройдет 15 ноября, начало — в 19:00 мск. Белоруссия U21 — Россия U21: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Белоруссия U21

Молодые «сябры» крайне неудачно выступают в квалификации на молодежный Евро. В 7 матчах они добыли всего 3 очка.

Более того, белорусы пропустили в свои ворота уже 18 мячей. Да и победить пока не удалось ни разу.

Коэффициенты матча Белоруссия — Андорра 1X2Новым игрокам 1.623.607.10Бонус$9500

Свой последний поединок команда также провела неудачно. Белоруссия U21 на выезде пропустила два безответных мячей от хорватов.

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С россиянами команда традиционно играет неудачно. Все пять очных поединков молодые белорусы проиграли.

И уж наверняка хозяева постараются дать бой более сильному оппоненту. Молодые «сябры» играют дома, и мотивации им явно не занимать.

Россия U21

В нынешних условиях россияне играют лишь в товарищеских матчах. Правда, в них команда выглядит неплохо, выиграв 3 из 5 последних контрольных встреч.

В трех последних сыгранных матчах Россия U21 наколотила 10 мячей. Причем 6 из них пришлись на матч с бразильским «Сантосом U20» (6:4).

Последний свой поединок российская молодежка провела менее успешно. Команда расписала мировую с «Сан-Паулу U20» (1:1).

Состав у россиян по именам вполне крепкий. Да и недостаток игровой практики гости постараются компенсировать огромным желанием.

Наверняка Россия U21 будет активно атаковать. Тем паче, соперник имеет значительные сложности в плане надежности обороны.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу России U21 предлагают — 1.48.

На викторию Белоруссии U21 дают — 5.20, ничья оценена — в 4.14.

Россия U21 по игре выглядит монолитнее оппонента, и наверняка начнет встречу активно .

Наш прогноз — Победа России U21 в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.02. Еще вариант для ставки — Обе не забьют за 2.10.