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    Молодые россияне начнут без увертюр

    Белоруссия U21 — Россия U21. Ставка (к. 2.02) и прогноз на футбол, товарищеский матч, 15 ноября 2023 года

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    Прогноз и ставки на Белоруссия U21 — Россия U21
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    Константин Тюкавин
    Белоруссия U21 сыграет на своем поле с Россией U21 в рамках международного товарищеского матча. Матч пройдет 15 ноября, начало — в 19:00 мск. Белоруссия U21 — Россия U21: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Евро-2024. Квалификация. Группа I 18 Ноября 2023 года
    Белоруссия
  • Минск
    •  Белоруссия 20:00 Андорра Андорра
  • Андорра-ла-Велья
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    Белоруссия U21

    Молодые «сябры» крайне неудачно выступают в квалификации на молодежный Евро. В 7 матчах они добыли всего 3 очка.

    Более того, белорусы пропустили в свои ворота уже 18 мячей. Да и победить пока не удалось ни разу.

    Коэффициенты матча Белоруссия — Андорра

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    Свой последний поединок команда также провела неудачно. Белоруссия U21 на выезде пропустила два безответных мячей от хорватов.

    Все прогнозы на футбол

    С россиянами команда традиционно играет неудачно. Все пять очных поединков молодые белорусы проиграли.

    И уж наверняка хозяева постараются дать бой более сильному оппоненту. Молодые «сябры» играют дома, и мотивации им явно не занимать.

    Россия U21

    В нынешних условиях россияне играют лишь в товарищеских матчах. Правда, в них команда выглядит неплохо, выиграв 3 из 5 последних контрольных встреч.

    В трех последних сыгранных матчах Россия U21 наколотила 10 мячей. Причем 6 из них пришлись на матч с бразильским «Сантосом U20» (6:4).

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    • Последний свой поединок российская молодежка провела менее успешно. Команда расписала мировую с «Сан-Паулу U20» (1:1).

    Состав у россиян по именам вполне крепкий. Да и недостаток игровой практики гости постараются компенсировать огромным желанием.

    Наверняка Россия U21 будет активно атаковать. Тем паче, соперник имеет значительные сложности в плане надежности обороны.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу России U21 предлагают — 1.48.

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    На викторию Белоруссии U21 дают — 5.20, ничья оценена — в 4.14.

    Россия U21 по игре выглядит монолитнее оппонента, и наверняка начнет встречу активно.

    Наш прогноз — Победа России U21 в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.02. Еще вариант для ставки — Обе не забьют за 2.10.

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    Белоруссия U21 — Россия U21: прогноз, ставка (2.02), статистика, коэффициенты матча 15.11.2023. Прогнозы на футбол. Молодые россияне начнут без увертюр
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