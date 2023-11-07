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    «Лацио» — «Фейеноорд». Прогноз и ставка (к. 2.80) на Лигу чемпионов 7 ноября 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Лацио» — «Фейеноорд»
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    «Фейеноорд» лидирует в группе
    7 ноября в Риме в рамках 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Лацио» сыграет против «Фейеноорда». Начало игры запланировано на 23:00 по мск. «Лацио» — «Фейеноорд»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига чемпионов. Группа E 07 Ноября 2023 года
    Лацио
  • Рим
    •  Лацио 23:00 Фейеноорд Фейеноорд
  • Лига чемпионов. Группа E
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    «Лацио»

    В 1-м туре «Лацио» Лиги чемпионов сыграла вничью с «Атлетико» (1:1) дома, одолела «Селтик» (2:1) — во 2-м и проиграла «Фейеноорду» (1:3) — в 3-м. В своей группе римляне занимают 3-е место после трех туров.

    В чемпионате Италии «Орлы» располагаются на 10-й строчке с отрывом в один балл от нынешнего соперника. Команда набрала 16 очков в 10-ти встречах.

    Коэффициенты матча Лацио — Фейеноорд

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    Накануне нового поединка в Лиге чемпионов римляне потерпели поражение. На выезде «бьянкочелести» с минимальным счетом уступили «Болонье» (0:1).

    Все прогнозы на Лигу чемпионов

    В последних трех поединках коллектив потерпел два поражения при одной победе, так что хозяева находятся не в лучшей форме.

    «Фейеноорд»

    В 1-м раунде группового раунда Лиги чемпионов «Фейеноорд» дома одержал победу над «Селтиком» (2:0), во 2-м — уступил на выезде «Атлетико» (2:3), в 3-м — обыграл «Лацио» (3:1), и теперь занимает 3-е место.

    Команда стала чемпионом Нидерландов в прошлой кампании. Причем сделала это достаточно уверенно и заблаговременно. «Красно-бело-черные» смогли набрать 82 очка и на целых семь пунктов обогнали второй ПСВ.

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  • 01/11/2023

    • В новом сезоне национального первенства «Фейеноорд» занимает третье место по итогам 10-ти туров с отставанием в два балла от лидирующего АЗ.

    В своем последнем матче клуб проиграл «Твенте» (1:2) в рамках чемпионата Нидерландов, чем прервал серию побед в три матча во всех турнирах, так что у гостей, в целом, хорошая форма.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры считают фаворитом «Лацио», коэффициент на победу которого равен 2,50. Успех «Фейеноорда» оценивается в 2,65, ничья — в 3,50.

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    В пяти из семи последних матчей гостей было забито больше 3,5 голов.

    Поэтому наши прогноз и ставка — тотал больше 3,5 голов и обе команды забьют за 2,80.

    Еще один вариант ставки — «Лацио» выиграет за 2,50, ведь хозяева будут играть дома и будут надеяться реабилитироваться.

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    «Лацио» — «Фейеноорд»: прогноз, ставка (2.80), статистика, коэффициенты матча 07.11.2023. Прогнозы на футбол. Удержит ли «Фейе» лидерство в группе Лиги чемпионов?
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