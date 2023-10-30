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    «Бешикташ» уверенно одолеет аутсайдера

    «Бешикташ» — «Газиантеп». Ставка (к. 2.09) и прогноз на футбол, Суперлига, 30 октября 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Бешикташ» — «Газиантеп»
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    Венсан Абубакар
    «Бешикташ» сыграет на своем поле с «Газиантепом» в рамках 10-го тура чемпионата Турции. Матч пройдет 30 октября, начало — в 20:00 мск. «Бешикташ» — «Газиантеп»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Турция. Суперлига 30 Октября 2023 года
    Бешикташ
  • Стамбул
    •  Бешикташ 20:00 Газишехир Газишехир
  • Турция. Суперлига
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    «Бешикташ»

    Эта команда ныне переживает не лучшие времена. «Бешикташ» сейчас занимает скромное 5 место в турнирной таблице Суперлиги.

    Причем «Бешикташ» в 9 поединках пропустил 11 мячей. А вот атака не блещет, отличившись 13 результативными выстрелами.

    В минувшем туре чемпионата «Бешикташ» снова удручил результатом. Команда проиграла «Галатасараю» со счетом 1:2.

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    Вот и в Лиге конференций стамбульцы потерпели неудачу. Команда уступила крепкому норвежскому «Буде-Глимту» (1:3).

    После двух поражений кряду «орлы» не имеют морального права терять очки на ровном месте. Так что ждем от хозяев активных атак с первых минут матча.

    «Газиантеп»

    Этой команде явно уготована лишь борьба за выживание в Суперлиге. «Газиантеп» на текущий момент пребывает на 16 месте турнирной таблицы.

    А вот с реализацией у команды откровенно не складывается. Игроки «Газиантепа» настреляли всего лишь 7 мячей в 9 матчах чемпионата.

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    • В своем предыдущем поединке команда победила. «Газиантеп» в родных стенах минимально переиграл «Антальяспор».

    Интересно, что в последних 4 своих поединках команда добыла 3 победы. Они и позволили подняться со дна таблицы.

    Оборону гостей также не назовешь сверхнадежной. Пропущено 15 мячей, что в среднем составляет чуть меньше 2 голов за матч.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Бешикташа» предлагают — 1.41.

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    На викторию «Газиантепа» дают — 7.90, ничья оценена — в 5.20.

    «Орлы» просто обязаны улучшать свои результаты, и уж точно будут активны у ворот одного из аутсайдеров.

    Наш прогноз — Фора «Бешикташа» -1.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.09. Еще вариант для ставки — Фора «Бешикташа» -2.5 за 3.28.

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    «Бешикташ» — «Газиантеп»: прогноз, ставка (2.09), статистика, коэффициенты матча 30.10.2023. Прогнозы на футбол. «Бешикташ» уверенно одолеет аутсайдера
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