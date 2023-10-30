«Бешикташ» сыграет на своем поле с «Газиантепом» в рамках 10-го тура чемпионата Турции. Матч пройдет 30 октября, начало — в 20:00 мск. «Бешикташ» — «Газиантеп»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Бешикташ»

Эта команда ныне переживает не лучшие времена. «Бешикташ» сейчас занимает скромное 5 место в турнирной таблице Суперлиги.

Причем «Бешикташ» в 9 поединках пропустил 11 мячей. А вот атака не блещет, отличившись 13 результативными выстрелами.

В минувшем туре чемпионата «Бешикташ» снова удручил результатом. Команда проиграла «Галатасараю» со счетом 1:2.

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Вот и в Лиге конференций стамбульцы потерпели неудачу. Команда уступила крепкому норвежскому «Буде-Глимту» (1:3).

После двух поражений кряду «орлы» не имеют морального права терять очки на ровном месте. Так что ждем от хозяев активных атак с первых минут матча.

«Газиантеп»

Этой команде явно уготована лишь борьба за выживание в Суперлиге. «Газиантеп» на текущий момент пребывает на 16 месте турнирной таблицы.

А вот с реализацией у команды откровенно не складывается. Игроки «Газиантепа» настреляли всего лишь 7 мячей в 9 матчах чемпионата.

В своем предыдущем поединке команда победила. «Газиантеп» в родных стенах минимально переиграл «Антальяспор».

Интересно, что в последних 4 своих поединках команда добыла 3 победы. Они и позволили подняться со дна таблицы.

Оборону гостей также не назовешь сверхнадежной. Пропущено 15 мячей, что в среднем составляет чуть меньше 2 голов за матч.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Бешикташа» предлагают — 1.41.

На викторию «Газиантепа» дают — 7.90, ничья оценена — в 5.20.

«Орлы» просто обязаны улучшать свои результаты , и уж точно будут активны у ворот одного из аутсайдеров.

Наш прогноз — Фора «Бешикташа» -1.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.09. Еще вариант для ставки — Фора «Бешикташа» -2.5 за 3.28.