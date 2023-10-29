«Айнтрахт»
Франкфуртцы пока находятся на 7 позиции. Команде слишком уж натужно даются победы: всего 3 виктории в 8 матчах.
Зато пропускает «Айнтрахт» в среднем менее гола за матч. В воротах франкфуртцев побывало всего лишь 6 мячей.
Коэффициенты матча Айнтрахт Ф — Боруссия Д
В предыдущем туре чемпионата «Айнтрахт» Фр добыл три зачетных балла. Команда уверенно переиграла «Хоффенхайм» (3:1).
После того команда выиграла еще и в матче Лиги конференций. От обороны финского ХИКа не осталось и следа (6:0).
Хозяева явно постараются продолжить свой победный сериал. Сейчас в активе франкфуртцев три виктории кряду.
«Боруссия» Д
Эта команда начала чемпионат явно хуже ожидаемого. «Боруссия» Д сейчас пребывает на скромном 4 месте турнирной таблицы Бундеслиги.
С реализацией дела у команды обстоят не лучшим образом. В 8 матчах чемпионата Германии «Боруссия» Д настреляла 17 мячей.
В минувшем туре чемпионата команда разжилась тремя очками. Дортмундцы с минимальным счетом одолели «Вердер».
После того команда победила еще и в матче Лиги чемпионов. На выезде немцы также минимально переиграли «Ньюкасл».
Наверняка «Боруссия» Д будет действовать первым номером. Вот только взломать надежные тылы хозяев будет задачей непростой.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Боруссии» Д предлагают — 2.20.
На викторию «Айнтрахта» дают — 3.29, ничья оценена — в 3.89.
Обе команды в последних матчах выглядели весьма прилично, и уж
Наш прогноз — Тотал больше 3.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.60. Еще вариант для ставки — Ничья за 3.89.