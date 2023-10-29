«Айнтрахт» Фр сыграет на своем поле с «Боруссией» Д в рамках 9-го тура чемпионата Германии. Матч пройдет 29 октября, начало — в 17:30 мск. «Айнтрахт» — «Боруссия» Д: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Айнтрахт»

Франкфуртцы пока находятся на 7 позиции. Команде слишком уж натужно даются победы: всего 3 виктории в 8 матчах.

Зато пропускает «Айнтрахт» в среднем менее гола за матч. В воротах франкфуртцев побывало всего лишь 6 мячей.

Коэффициенты матча Айнтрахт Ф — Боруссия Д 1X2Новым игрокам 3.303.702.15Бонус$9500

В предыдущем туре чемпионата «Айнтрахт» Фр добыл три зачетных балла. Команда уверенно переиграла «Хоффенхайм» (3:1).

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После того команда выиграла еще и в матче Лиги конференций. От обороны финского ХИКа не осталось и следа (6:0).

Хозяева явно постараются продолжить свой победный сериал. Сейчас в активе франкфуртцев три виктории кряду.

«Боруссия» Д

Эта команда начала чемпионат явно хуже ожидаемого. «Боруссия» Д сейчас пребывает на скромном 4 месте турнирной таблицы Бундеслиги.

С реализацией дела у команды обстоят не лучшим образом. В 8 матчах чемпионата Германии «Боруссия» Д настреляла 17 мячей.

В минувшем туре чемпионата команда разжилась тремя очками. Дортмундцы с минимальным счетом одолели «Вердер».

После того команда победила еще и в матче Лиги чемпионов. На выезде немцы также минимально переиграли «Ньюкасл».

Наверняка «Боруссия» Д будет действовать первым номером. Вот только взломать надежные тылы хозяев будет задачей непростой.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Боруссии» Д предлагают — 2.20.

На викторию «Айнтрахта» дают — 3.29, ничья оценена — в 3.89.

Обе команды в последних матчах выглядели весьма прилично, и уж точно будут активны в атаке .

Наш прогноз — Тотал больше 3.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.60. Еще вариант для ставки — Ничья за 3.89.