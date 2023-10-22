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    «Енисей» — «Сокол». Ставка (к. 2.17) и прогноз на футбол, Первая лига, 22 октября 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Енисей» — «Сокол»
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    «Енисей»
    «Енисей» сыграет на своем поле с «Соколом» в рамках 15-го тура чемпионата России. Матч пройдет 22 октября, начало — в 10:00 мск. «Енисей» — «Сокол»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. ФНЛ 22 Октября 2023 года
    Енисей
  • Красноярск
    •  Енисей 10:00 Сокол Сокол
  • Саратов
    •

    «Енисей»

    Эта команда выступает не лучшим образом. Красноярцы хотели бодаться за топ-4, но сейчас находятся на 15 месте — аккурат над пропастью.

    Отрыв от опасной зоны минимальный. Да и вообще, выиграл «Енисей» всего лишь в 4 матчах из 14.

    В предыдущем туре чемпионата «Енисей» снова проиграл. На выезде команда минимально уступила «Химкам».

    Прогнозы на ФНЛ

    Плюс ко всему, красноярцы еще и вылетели из Кубка России. Команда с минимальным счетом проиграла «Волгарю».

    Хозяева явно постараются разжиться очками. Тем паче, у соперника имеются серьезные проблемы с надежностью тылов.

    «Сокол»

    Эта команда начала чемпионат явно лучше ожидаемого. «Сокол» сейчас пребывает на 7 месте турнирной таблицы.

    С обороной дела у команды обстоят не столь позитивно. В 14 матчах первенства саратовцы пропустили уже 21 раз.

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    • В минувшем туре команда Дениса Бояринцева потеряла 2 очка. Дома «Сокол» не сумел переиграть «Нефтехимик» (2:2).

    Вот только не побеждают саратовцы уже полтора месяца. Да и вообще, в игре команды наблюдается явный кризис жанра.

    Наверняка «Сокол» не будет отсиживаться в тылах. Подопечные Бояринцева намерены разжиться хотя бы одним баллом.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Енисея» предлагают — 1.82.

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    На викторию «Сокола» дают — 4.04, ничья оценена — в 3.62.

    Обе команды сейчас выглядят не лучшим образом, так что наверняка будут осторожничать.

    Наш прогноз — Ничья в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.17. Еще вариант для ставки — Обе не забьют за 2.00.

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    «Енисей» — «Сокол»: прогноз, ставка (2.17), статистика, коэффициенты матча 22.10.2023. Прогнозы на футбол. Ничейный первый тайм заказывали?!
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