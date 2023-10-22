«Русенборг» в рамках 25-го тура чемпионата Норвегии примет «Стабек». Начало матча — 22 октября в 18:00 по московскому времени. «Русенборг» — «Стабек»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Русенборг»

Результаты «Русенборга» в последних матчах со всем не радуют болельщиков этой команды. На счету многократных чемпионов Норвегии лишь одна победа в шести крайних турах.

За этот период «Русенборг» также один раз сыграл вничью и потерпел 4 поражения. В том числе проиграл два последних матча. В итоге клуб из Тронхейма заработал на данный момент 29 очков и расположился на 9 строчке в турнирной таблице.

Команда потеряла даже математические шансы на борьбу за еврокубковые позиции. По сравнению с прошлым сезоном, когда команда заняла третью строчку, регресс «Русенборга» на лицо.

Все прогнозы на футбол

В крайнем туре команда из Тронхейма потерпела крупное поражение от «Сарпсборга». Встреча закончилась со счетом 5:2 в пользу хозяев поля.

«Стабек»

«Стабек» на данный момент располагается в зоне переходных матчей. На счету «синих» 23 очка в 24-х турах.

Команда из губернии Акерсхус выиграла две последние встречи, за счет чего выбралась из прямой зоны на вылет. «Стабек» разгромил «Хам-Кам» (5:2) и добился минимальной победы над «Лиллестрёмом» (1:0). Обе виктории клуб одержал на домашней арене.

У «синих» лишь одна победа в гостях в текущем сезоне. Первый и последний раз «Стабек» обыгрывал на выезде «Мольде» (2:3) в конце апреля этого года.

С 10 сентября команду возглавляет Боб Брэдли. Возможно, американский специалист наладит игру «Стабека», но забрать очки у «Русенборга», который не проигрывает дома на протяжении 4-х матчей подряд, будет крайне сложно.

Прогноз и ставки

По мнению букмекеров фаворитом матча является «Русенборг», на победу которого предлагают коэффициент 1.70.

Триумф «Стабека» оценен с коэффициентом 4.50, ничья идет за 4.15.

«Русенборг» не проигрывает своему сопернику на протяжении 6-ти матчей подряд.

Наш прогноз и ставка — Фора (-1) на «Русенборг» с коэффициентом 2.10.

Также поставим на то, что в матче будет забито 3 или более голов.