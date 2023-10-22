22 октября в матче 25-го тура чемпионата Норвегии сыграют «Лиллестрём» и «Волеренга». Стартовый свисток встречи прозвучит в 15:30 по московскому времени. «Лиллестрём» — «Волеренга»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Лиллестрём»

Эта команда выступает в текущем сезоне довольно средне. За шесть туров до окончания чемпионата Норвегии «Лиллестрём» занимает 7 место и практически лишился шансов на попадание в еврокубковую зону.

Перед паузой на матчи сборных «Лиллестрём» проиграл два встречи подряд, не сумев забить в них ни одного гола. «Канарейки» дома уступили амбициозному «Бранну» (0:2), а в крайнем туре минимально уступили на выезде «Стабеку», который борется за выживание (0:1).

«Лиллестрём» может спокойно завершать сезон и доигрывать матчи в свое удовольствие. Команда из одноименного города уже точно не вылетит, но и сыграть в еврокубковой кампании на будущий год ей вряд ли удастся.

Все прогнозы на футбол

В первом круге «Лиллестрём» и «Волеренга» порадовали зрителей большим количеством голов, в котором победу одержала гостевая команда (4:3). От этого матча можно ждать такой же бескомпромиссной игры, ведь «канарейки» дома еще ни разу не делили очки со своими соперниками (7 побед и 5 поражений).

«Волеренга»

А вот мотивация «Волеренги» на концовку сезона вполне ясна. Команда еще не обеспечила себе сохранение места в элитном дивизионе и всеми силами пытается как можно скорее решить эту задачу.

Сейчас столичная команда занимает 12 место в турнирной таблице, но расслабляться еще рано. Ведь отрыв от зоны стыковых матчей составляет всего один балл, а от прямого вылета — три.

В последних четырех матчах чемпионата «Волеренга» чередовала победы с поражениями. Клуб из Осло заработал важнейшие 6 очков в матчах с главными соперниками из нижней части таблицы — «Олесунном» (3:1) и «Саннефьордом» (2:1), но против лидеров «Будё-Глимт» (2:4) и «Бранна» (1:2) «Богема» не смогла заработать баллов себе в актив.

Каждая потеря очков может катастрофически сказаться на турнирном положении «Волеренги». Очевидно, что столичный клуб будет нацелен на атаку и постарается обыграть соперника, который уже практически потерял мотивацию на остаток сезона.

Прогноз и ставки

В этом матче букмекеры отдают предпочтение «Лиллестрёму». Поставить на победу хозяев поля можно с коэффициентом 2.05.

Триумф «Волеренги» оценен в коэффициент 3.30, ничья идет за 3.75.

Домашние матчи «Лиллестрёма» часто выходят результативными. В 5 из 6 таких поединках было забито не менее 3-х мячей за игру.

Наш прогноз и ставка — ТБ (3) с коэффициентом 2.17.

Также сделаем ставку на нулевую фору «Волеренги» в первом тайме.