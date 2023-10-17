Во вторник, 17 октября, в Брентфорде (Англия) сборная Австралии сыграет против национальной команды Новой Зеландии в рамках товарищеского матча. Начало поединка намечено на 21:45 по мск. Австралия — Новая Зеландия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Австралия

Австралийцы после чемпионата мира в Катаре провели всего лишь пять матчей. И во всех случаях — товарищеские. В Азии отборочный турнир на чемпионат мира начнется только в следующем месяце.

В марте команда Грэма Арнолда сыграла сразу два матча с Эквадором. В первом «соккеруз» одержали победу — 3:1, а во втором уступили — 1:2.

Коэффициенты матча Австралия — Новая Зеландия 1X2Новым игрокам 1.534.006.80Бонус$9500

В июне сборная Австралии провела очень бодрую встречу с Аргентиной (0:2). Уже осенью были ничья с Мексикой (2:2) и поражение от Англии (0:1).

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На сегодня у коллектива безвыигрышная серия в четыре поединка при трех поражениях и одной ничьей, так что у хозяев плохая форма, но также стоит не забывать о классе соперников в этих играх.

Новая Зеландия

Сборная Новой Зеландии не хватает с неба звезд. Однако команда способна выдать отдельный яркий поединок.

Состав сборной лишен звезд мировой величины. Зато боевой дух у команды сильный, да и вообще, этой новозеландцам палец в рот не клади!

В своем последнем поединке «Киви» добыли викторию. В товарищеской встрече была обыграна ДР Конго (1:1). До того они потерпели разгром от Швеции (1:4).

В девяти последних поединках во всех турнирах, включая товарищеские встречи, коллектив одержал одну победу при шести поражениях и трех ничьих, так что у него еще более плохая форма.

Прогноз и ставки

Букмекеры логично считают фаворитом Австралию, коэффициент на победу которой равен 1,53. Успех Новой Зеландии оценивается в 5,61, ничья — в 4,01.

В четырех из шести последних матчей «Соккеруз» и в трех последних играх «Киви» забивали оба соперника.

Поэтому наши прогноз и ставка — обе команды забьют за 2,14.

Еще один вариант ставки — тотал больше 2,5 голов за 2,07, ведь в четырех из шести последних матчей Австралии было забито больше 2,5 голов.