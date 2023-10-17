Австралия
Австралийцы после чемпионата мира в Катаре провели всего лишь пять матчей. И во всех случаях — товарищеские. В Азии отборочный турнир на чемпионат мира начнется только в следующем месяце.
В марте команда Грэма Арнолда сыграла сразу два матча с Эквадором. В первом «соккеруз» одержали победу — 3:1, а во втором уступили — 1:2.
Коэффициенты матча Австралия — Новая Зеландия
В июне сборная Австралии провела очень бодрую встречу с Аргентиной (0:2). Уже осенью были ничья с Мексикой (2:2) и поражение от Англии (0:1).
На сегодня у коллектива безвыигрышная серия в четыре поединка при трех поражениях и одной ничьей, так что у хозяев плохая форма, но также стоит не забывать о классе соперников в этих играх.
Новая Зеландия
Сборная Новой Зеландии не хватает с неба звезд. Однако команда способна выдать отдельный яркий поединок.
Состав сборной лишен звезд мировой величины. Зато боевой дух у команды сильный, да и вообще, этой новозеландцам палец в рот не клади!
В своем последнем поединке «Киви» добыли викторию. В товарищеской встрече была обыграна ДР Конго (1:1). До того они потерпели разгром от Швеции (1:4).
В девяти последних поединках во всех турнирах, включая товарищеские встречи, коллектив одержал одну победу при шести поражениях и трех ничьих, так что у него еще более плохая форма.
Прогноз и ставки
Букмекеры логично считают фаворитом Австралию, коэффициент на победу которой равен 1,53. Успех Новой Зеландии оценивается в 5,61, ничья — в 4,01.
В четырех из шести последних матчей «Соккеруз» и в трех последних играх «Киви» забивали оба соперника.
Поэтому наши прогноз и ставка — обе команды забьют за 2,14.
Еще один вариант ставки — тотал больше 2,5 голов за 2,07, ведь в четырех из шести последних матчей Австралии было забито больше 2,5 голов.