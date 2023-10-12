Алжир сыграет на своем поле с Кабо-Верде в рамках международного товарищеского матча. Матч пройдет 12 октября, начало — в 22:00 мск. Алжир — Кабо-Верде: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Алжир

Эта команда уверенно прошла квалификацию на Кубок Африканских наций. В своем квартете алжирцы заняли 1 место.

По именам сборная выглядит довольно прилично. Один только Рияд Марез чего стоит, да и имя Софьяна Фегули давно на слуху.

Коэффициенты матча Алжир — Кабо-Верде 1X2Новым игрокам 1.404.408.50Бонус$9500

В своем предыдущем поединке Алжир победил. В контрольной встрече команда минимально переиграла сенегальцев.

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Отметим надежную оборону алжирцев. В пяти последних матчах в сетке их ворот побывало всего два мяча.

Алжир наверняка будет активен в атаке. Тем паче, команда уже 23 (!) года не обыгрывала кабовердийцев.

Кабо-Верде

Эта команда также квалифицировалась в финальную часть Кубка Африканских наций. В своей группе она заняла 2 место.

Причем в группе сборная Кабо-Верде опередила сильную команду Того. Отрыв от оппонента составил два очка.

Свой предыдущий поединок команда снова провела неудачно. Сборная Кабо-Верде как раз уступила тоголезцам (2:3).

До того команда уверенно переиграла Буркина-Фасо (3:1). Впрочем, стабильности в игре кабовердийцев явно недостает.

Вот и в этой встрече гости наверняка будут пытаться добиться позитивного результата. Да и последнее очное свидание с алжирцами завершилась победой.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу Алжира предлагают — 2.28.

На викторию Кабо-Верде дают — 3.59, ничья оценена — в 3.04.

Алжирцы сыграют не в самом оптимальном кадровом сочетании, однако все равно выглядят сильнее оппонента .

Наш прогноз — Победа Алжира. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.28. Еще вариант для ставки — Обе забьют за 2.44.