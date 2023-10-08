В воскресенье, 8 октября, в рамках 9-го тура испанской Примеры «Вильярреал» на своем поле сыграет против «Лас-Пальмаса». Начало игры — в 15:00 по мск. «Вильярреал» — «Лас-Пальмас»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Вильярреал»

«Вильярреал» в прошлом чемпионате Испании финишировал на пятой строке и получил билет в Лигу Европы, где уже провел два матча в группе, проиграв в Греции «Панатинаикосу» 0:2 и накануне обыграв дома 1:0 «Ренн».

В этом же розыгрыше Примеры «подводники» в восьми играх набрали только восемь баллов и расположились с ними на 13 позиции в турнирной таблице, опережая на три очка зону вылета.

Коэффициенты матча Вильярреал — Лас-Пальмас 1X2Новым игрокам 1.634.105.50Бонус$9500

«Желтые» за всю турнирную дистанцию смогли отпраздновать две виктории, столько же встреч они еще свели вничью и потерпели четыре фиаско, забив 10 мячей при 13 пропущенных.

Календарь и таблица испанской Примеры

К предстоящему поединку «Вильярреал» подходит с 3-матчевой безвыигрышной серией в рамках чемпионата страны, где раз уступил и дважды сыграл вничью. В минувшем туре он поделил очки на выезде с «Хетафе» 0:0.

«Лас-Пальмас»

«Лас-Пальмас» в минувшем сезоне выступал во втором по рангу дивизионе Испании и смог занять там второе место, благодаря чему получил прямой билет в элиту.

В Примере канарцы за восемь проведенных матчей заработали восемь баллов и находятся в турнирной таблице на одну строку ниже, чем предстоящий противник.

Островитяне также в текущем первенстве выиграли два матча, дважды сыграли вничью и потерпели четыре поражения, но забили всего четыре мяча при семи пропущенных.

Отметим, что в трех последних встречах «Лас-Пальмас» проиграл 0:2 в Мадриде «Реалу», а также на своем поле одолел 1:0 «Гранаду» и 2:1 «Сельту» в прошлом туре. К слову, в гостях канарцы проиграли всухую все четыре поединка в этом чемпионате.

Последний раз между собой эти клубы играли в Примере в сезоне 2017/18. И тогда «Вильярреал» выиграл обе поединка — 4:0 и 2:0.

Прогноз и ставки

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Вильярреала» предлагают — 1.69.

На викторию «Лас-Пальмаса» дают — 5.30, ничья оценена — в 4.27.

В данном противостоянии прогнозируем викторию «Вильярреала», так как «Лас-Пальмас» в этом чемпионате на выезде выступает очень слабо.

Но все же ждем, что островитяне наконец-то смогут забить вдали от дома свой первый мяч.