«Вердер»
Команда стартовала в Бундеслиге довольно скромно. В шести первых турах «Вердер» разжился лишь шестью зачетными баллами.
На сегодня у бременцев 12-я позиция в турнирной таблице, опережая зону вылета на пять очков, а зону плей-офф за право играть в элите — на три балла.
Коэффициенты матча Вердер — Хоффенхайм
Свой предыдущий поединок команда провела провально. Клуб потерпел выездное поражение от «Майнца», забива два мяча и пропустив четыре.
В последних трех поединках, которые пришлись на чемпионат Германии, коллектив потерпел два поражения при одной победе, так что у хозяев не лучшая форма.
«Хоффенхайм»
Команда начала чемпионат весьма продуктивно. «Хоффенхайм» сейчас пребывает на высокой шестой позиции в Бундеслиге.
Главной ценностью команды является мощная атака. В шести матчах было забито уже 13 мячей в ворота соперников, четыре из которых на счету перспективного форварда Максимилиана Байера.
Свой предыдущий поединок команда провела неудачно. Зинсхаймцы на выезде потерпели поражение от «Боруссии» Дортмунд (1:3).
Это поражение прервало победную серию коллектива в четыре поединка, поэтому и гостей, в целом, хорошая форма, которые позволяет им побеждать.
Прогноз и ставки
Букмекеры считают фаворитом «Хоффенхайм», коэффициент на победу которого равен 2,38. Успех «Вердера» оценивается в 2,73, ничья — в 3,95.
В четырех из пяти последних матчах гости победили.
Поэтому наши прогноз и ставка — «Хоффенхайм» выиграет за 2,38.
Еще один вариант ставки — тотал больше 3,5 голов за 2,14, поскольку в четырех из пяти последних матчей гостей было забито больше 3,5 голов.