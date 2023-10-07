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    «Вердер» — «Хоффенхайм». Ставка (к. 2.38) и прогноз на футбол, Бундеслига, 7 октября 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Вердер» — «Хоффенхайм»
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    «Хоффенхайм» занимает 6-е место
    «Вердер» сыграет на своем поле с «Хоффенхаймом» в рамках 7-го тура чемпионата Германии. Матч пройдет 7 октября, начало — в 19:30 мск. «Вердер» — «Хоффенхайм»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Германия. Бундеслига 07 Октября 2023 года
    Вердер
  • Бремен
    •  Вердер 19:30 Хоффенхайм Хоффенхайм
  • Хоффенхайм
    •

    «Вердер»

    Команда стартовала в Бундеслиге довольно скромно. В шести первых турах «Вердер» разжился лишь шестью зачетными баллами.

    На сегодня у бременцев 12-я позиция в турнирной таблице, опережая зону вылета на пять очков, а зону плей-офф за право играть в элите — на три балла.

    Коэффициенты матча Вердер — Хоффенхайм

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  • 2.753.952.40Бонус$9500
    •

    Свой предыдущий поединок команда провела провально. Клуб потерпел выездное поражение от «Майнца», забива два мяча и пропустив четыре.

    Все прогнозы на Бундеслигу

    В последних трех поединках, которые пришлись на чемпионат Германии, коллектив потерпел два поражения при одной победе, так что у хозяев не лучшая форма.

    «Хоффенхайм»

    Команда начала чемпионат весьма продуктивно. «Хоффенхайм» сейчас пребывает на высокой шестой позиции в Бундеслиге.

    Главной ценностью команды является мощная атака. В шести матчах было забито уже 13 мячей в ворота соперников, четыре из которых на счету перспективного форварда Максимилиана Байера.

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    • Свой предыдущий поединок команда провела неудачно. Зинсхаймцы на выезде потерпели поражение от «Боруссии» Дортмунд (1:3).

    Это поражение прервало победную серию коллектива в четыре поединка, поэтому и гостей, в целом, хорошая форма, которые позволяет им побеждать.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры считают фаворитом «Хоффенхайм», коэффициент на победу которого равен 2,38. Успех «Вердера» оценивается в 2,73, ничья — в 3,95.

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    В четырех из пяти последних матчах гости победили.

    Поэтому наши прогноз и ставка — «Хоффенхайм» выиграет за 2,38.

    Еще один вариант ставки — тотал больше 3,5 голов за 2,14, поскольку в четырех из пяти последних матчей гостей было забито больше 3,5 голов.

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    «Вердер» — «Хоффенхайм»: прогноз, ставка (2.38), статистика, коэффициенты матча 07.10.2023. Прогнозы на футбол. Удержится ли «Хоффенхайм» в зоне еврокубков?
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