«Вердер» сыграет на своем поле с «Хоффенхаймом» в рамках 7-го тура чемпионата Германии. Матч пройдет 7 октября, начало — в 19:30 мск. «Вердер» — «Хоффенхайм»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Вердер»

Команда стартовала в Бундеслиге довольно скромно. В шести первых турах «Вердер» разжился лишь шестью зачетными баллами.

На сегодня у бременцев 12-я позиция в турнирной таблице, опережая зону вылета на пять очков, а зону плей-офф за право играть в элите — на три балла.

Коэффициенты матча Вердер — Хоффенхайм 1X2Новым игрокам 2.753.952.40Бонус$9500

Свой предыдущий поединок команда провела провально. Клуб потерпел выездное поражение от «Майнца», забива два мяча и пропустив четыре.

Все прогнозы на Бундеслигу

В последних трех поединках, которые пришлись на чемпионат Германии, коллектив потерпел два поражения при одной победе, так что у хозяев не лучшая форма.

«Хоффенхайм»

Команда начала чемпионат весьма продуктивно. «Хоффенхайм» сейчас пребывает на высокой шестой позиции в Бундеслиге.

Главной ценностью команды является мощная атака. В шести матчах было забито уже 13 мячей в ворота соперников, четыре из которых на счету перспективного форварда Максимилиана Байера.

Свой предыдущий поединок команда провела неудачно. Зинсхаймцы на выезде потерпели поражение от «Боруссии» Дортмунд (1:3).

Это поражение прервало победную серию коллектива в четыре поединка, поэтому и гостей, в целом, хорошая форма, которые позволяет им побеждать.

Прогноз и ставки

Букмекеры считают фаворитом «Хоффенхайм», коэффициент на победу которого равен 2,38. Успех «Вердера» оценивается в 2,73, ничья — в 3,95.

В четырех из пяти последних матчах гости победили.

Поэтому наши прогноз и ставка — «Хоффенхайм» выиграет за 2,38.

Еще один вариант ставки — тотал больше 3,5 голов за 2,14, поскольку в четырех из пяти последних матчей гостей было забито больше 3,5 голов.