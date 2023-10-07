«Манчестер Юнайтед»
«Манчестер Юнайтед» занимает десятое место в турнирной таблице АПЛ после семи сыгранных матчей, в которых набрал девять очков.
С главным разочарованием стартового отрезка сезона уже все ясно. «МЮ» ужасно начал не только на внутренней арене, но и в еврокубках.
Коэффициенты матча Манчестер Юнайтед — Брентфорд
Ранее на этой неделе команда Эрика тен Хага проиграла на своем поле «Галатасараю» (2:3).
И для нее это уже второе поражение в текущем розыгрыше Лиги чемпионов. Перед этим «красные дьяволы» уступил «Баварии» (3:4).
В АПЛ у «МЮ» тоже проблемы. В четырех предыдущих турах один из багатейших клубов мира потерпел три поражения — от «Арсенала», «Брайтона» и «Кристал Пэлас».
«МЮ» пропустил 18 мячей в десяти матчах. Это худший показатель клуба за 57 лет.
Интересно, что больше «МЮ» в этом сезоне АПЛ пропускает только «Шеффилд Юнайтед».
«Брентфорд»
«Брентфорд» тем временем находится на 14-й строчке, набрав в семи турах семь очков.
Несмотря на турнирное положение, старт «Брентфорда» в новой кампании сложно назвать провальным.
Команда Томаса Франка до сих пор потерпела лишь два поражения в рамках АПЛ — от «Ньюкасла» и «Эвертона».
Также интересно, что «Брентфорд» не смог забить только в одной игре чемпионата Англии.
«Брентфорд» неплохо справляется в атаке с учетом того, что его главный бомбардир Айвен Тони дисквалифицирован.
Прогноз и ставка
На «Манчестер Юнайтед» в этом матче можно поставить за 1.68, ничью букмекеры предлагают за 4.20, а победу «Брентфорда» — за 4.75.
Пока что принято считать, что все проблемы «МЮ» — из-за игроков. Так сложилось, что тен Хага практически не критикуют, хотя все беды команды, похоже, связаны как раз с его слабой работой.
В прошлом году «МЮ» проиграл на поле «Брентфорда» со счетом 0:4, а потом с трудом взял реванш на «Олд Траффорд» — 1:0.
Гостям нечего терять в предстоящем матче, поэтому будет весело.
Ставка — обе команды забьют + тотал больше 2,5 за 2.03.
Также можно рассмотреть ставку на тотал «Брентфорда» больше 1,0 за 2.06. Это логично, учитывая проблемы «МЮ» в обороне.