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    «Брентфорд» усугубит положение «МЮ»?

    «Манчестер Юнайтед» — «Брентфорд». Ставка (к. 2.03) и прогноз на чемпионат Англии 7 октября 2023 года

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    «МЮ» пропустил 18 мячей в десяти матчах
    «Манчестер Юнайтед» сыграет на своем поле против «Брентфорда» в восьмом туре чемпионата Англии. Матч пройдет 7 октября, начало — в 17:00 мск. «Манчестер Юнайтед» — «Брентфорд»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 07 Октября 2023 года
    Манчестер Юнайтед
  • Манчестер
    •  Манчестер Юнайтед 17:00 Брентфорд Брентфорд
  • Брентфорд
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    «Манчестер Юнайтед»

    «Манчестер Юнайтед» занимает десятое место в турнирной таблице АПЛ после семи сыгранных матчей, в которых набрал девять очков.

    С главным разочарованием стартового отрезка сезона уже все ясно. «МЮ» ужасно начал не только на внутренней арене, но и в еврокубках.

    Коэффициенты матча Манчестер Юнайтед — Брентфорд

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    Ранее на этой неделе команда Эрика тен Хага проиграла на своем поле «Галатасараю» (2:3).

    И для нее это уже второе поражение в текущем розыгрыше Лиги чемпионов. Перед этим «красные дьяволы» уступил «Баварии» (3:4).

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    • В АПЛ у «МЮ» тоже проблемы. В четырех предыдущих турах один из багатейших клубов мира потерпел три поражения — от «Арсенала», «Брайтона» и «Кристал Пэлас».

    «МЮ» пропустил 18 мячей в десяти матчах. Это худший показатель клуба за 57 лет.

    Интересно, что больше «МЮ» в этом сезоне АПЛ пропускает только «Шеффилд Юнайтед».

    «Брентфорд»

    «Брентфорд» тем временем находится на 14-й строчке, набрав в семи турах семь очков.

    Несмотря на турнирное положение, старт «Брентфорда» в новой кампании сложно назвать провальным.

    Команда Томаса Франка до сих пор потерпела лишь два поражения в рамках АПЛ — от «Ньюкасла» и «Эвертона».

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    Также интересно, что «Брентфорд» не смог забить только в одной игре чемпионата Англии.

    «Брентфорд» неплохо справляется в атаке с учетом того, что его главный бомбардир Айвен Тони дисквалифицирован.

    Прогноз и ставка

    На «Манчестер Юнайтед» в этом матче можно поставить за 1.68, ничью букмекеры предлагают за 4.20, а победу «Брентфорда» — за 4.75.

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    Пока что принято считать, что все проблемы «МЮ» — из-за игроков. Так сложилось, что тен Хага практически не критикуют, хотя все беды команды, похоже, связаны как раз с его слабой работой.

    В прошлом году «МЮ» проиграл на поле «Брентфорда» со счетом 0:4, а потом с трудом взял реванш на «Олд Траффорд» — 1:0.

    Гостям нечего терять в предстоящем матче, поэтому будет весело.

    Ставка — обе команды забьют + тотал больше 2,5 за 2.03.

    Также можно рассмотреть ставку на тотал «Брентфорда» больше 1,0 за 2.06. Это логично, учитывая проблемы «МЮ» в обороне.

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    «Манчестер Юнайтед» — «Брентфорд»: прогноз, ставка (2.03), статистика, коэффициенты матча 07.10.2023. Прогнозы на футбол. «Брентфорд» усугубит положение «МЮ»?
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