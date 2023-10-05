«Ракув» сыграет на своем поле со «Штурмом» в рамках 2-го тура группового этапа Лиги Европы. Матч пройдет 5 октября, начало — в 19:45 мск. «Ракув» — «Штурм»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Ракув»

Эта команда весьма неплохо выступает в своем чемпионате. «Ракув» занимает 3 место в турнирной таблице.

Отставание от лидера составляет всего 3 очка. Плюс у «Ракува» еще имеется матч в запасе, да и с атакой полный порядок.

В предыдущем туре чемпионата «Ракув» добыл три очка. Команда дома нанесла поражение «Радомяку Радом» (3:0).

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А вот в стартовом туре Лиги Европы поляки проиграли. Команда на выезде по всем статьям уступила «Аталанте».

«Ракув» наверняка будет активно атаковать. Поляки вполне способны взять свои первые очки в Лиге Европы.

«Штурм»

Эта команда начала чемпионат весьма неплохо. «Штурм» сейчас пребывает на 2 строчке турнирной таблицы.

Отставание от лидера чемпионата Австрии «РБ Зальцбург» минимальное. Да и оборона «Штурма» редко дает результативные сбои.

Свой предыдущий поединок команда провела продуктивно. «Штурм» в родных стенах минимально одолел «Тироль».

А вот старт в Лиге Европы команда не может записать себе в актив. Дома австрийцы уступили лиссабонскому «Спортингу» (1:2).

И уж точно «Штурм» постарается зацепиться за очки. Австрийцы неплохо обороняются, к тому же неплохо выглядят и в атаке.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Ракува» предлагают — 2.53.

На викторию «Штурма» дают — 3.04, ничья оценена — в 3.44.

Поляки прилично атакуют , да и на родной арене мотивированы добыть исключительно три очка.

Наш прогноз — Победа «Ракува». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.53. Еще вариант для ставки — Тотал больше 2.5 за 2.03.