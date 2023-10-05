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    Три очка для «Ракува»?

    «Ракув» — «Штурм». Ставка (к. 2.53) и прогноз на футбол, Лига Европы, 5 октября 2023 года

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    «Ракув»
    «Ракув» сыграет на своем поле со «Штурмом» в рамках 2-го тура группового этапа Лиги Европы. Матч пройдет 5 октября, начало — в 19:45 мск. «Ракув» — «Штурм»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига Европы. Группа D 05 Октября 2023 года
    Ракув
  • Ченстохова
    •  Ракув 19:45 Штурм Штурм
  • Грац
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    «Ракув»

    Эта команда весьма неплохо выступает в своем чемпионате. «Ракув» занимает 3 место в турнирной таблице.

    Отставание от лидера составляет всего 3 очка. Плюс у «Ракува» еще имеется матч в запасе, да и с атакой полный порядок.

    В предыдущем туре чемпионата «Ракув» добыл три очка. Команда дома нанесла поражение «Радомяку Радом» (3:0).

    Все прогнозы на Лигу Европы

    А вот в стартовом туре Лиги Европы поляки проиграли. Команда на выезде по всем статьям уступила «Аталанте».

    «Ракув» наверняка будет активно атаковать. Поляки вполне способны взять свои первые очки в Лиге Европы.

    «Штурм»

    Эта команда начала чемпионат весьма неплохо. «Штурм» сейчас пребывает на 2 строчке турнирной таблицы.

    Отставание от лидера чемпионата Австрии «РБ Зальцбург» минимальное. Да и оборона «Штурма» редко дает результативные сбои.

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    • Свой предыдущий поединок команда провела продуктивно. «Штурм» в родных стенах минимально одолел «Тироль».

    А вот старт в Лиге Европы команда не может записать себе в актив. Дома австрийцы уступили лиссабонскому «Спортингу» (1:2).

    И уж точно «Штурм» постарается зацепиться за очки. Австрийцы неплохо обороняются, к тому же неплохо выглядят и в атаке.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Ракува» предлагают — 2.53.

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    На викторию «Штурма» дают — 3.04, ничья оценена — в 3.44.

    Поляки прилично атакуют, да и на родной арене мотивированы добыть исключительно три очка.

    Наш прогноз — Победа «Ракува». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.53. Еще вариант для ставки — Тотал больше 2.5 за 2.03.

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    «Ракув» — «Штурм»: прогноз, ставка (2.53), статистика, коэффициенты матча 05.10.2023. Прогнозы на футбол. Три очка для «Ракува»?
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