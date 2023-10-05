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    «Маккаби» Тель-Авив выстоит в Бельгии?

    «Гент» — «Маккаби» Тель-Авив. Ставка (к. 2.07) и прогноз на футбол, Лига конференций, групповой этап, тур 2, квартет B, 5 октября 2023 года

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    «Маккаби» Тель-Авив — «Гент»
    В четверг, 5 октября бельгийский «Гент» на своём поле примет израильский «Маккаби» Тель-Авив. Это будет матч 2-го тура группового этапа Лиги конференций в квартете B. Встреча начнётся в 19:45 (мск). «Гент» — «Маккаби» Тель-Авив: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига конференций. Группа B 05 Октября 2023 года
    Гент
  • Лига конференций. Группа B
    •  Гент 19:45 Маккаби Т-А Маккаби Т-А
  • Лига конференций. Группа B
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    «Гент»

    «Гент» занимает второе место в квартете В Лиги конференций. В матче первого тура группового этапа бельгийцы сыграли вничью с украинской «Зарей» (1:1). В составе «Гента» голом отметился Уго Кёйперс.

    После матча с «Зарей» в Лиге конференций «Гент» провел еще три матча в чемпионате Бельгии. Вничью были сыграны встречи с RWDM (1:1) и «Антверпеном» (0:0). А победу футболисты «Гента» одержали в игре с командой «Эйпен» (2:1).

    Все прогнозы на Лигу конференций

    В чемпионате Бельгии «Гент» занимает второе место. После 9 сыгранных туров команда набрала 19 очков. Столько же баллов у лидера лиги — «Сент-Жиллуаз».

    Матч 10-го тура бельгийского первенства «Гент» проведёт против «Генка» 8 октября.

    «Маккаби» Тель-Авив

    «Маккаби» из Тель-Авива возглавляет кварте В. В первом туре основной сетки Лиги конференций израильский клуб выиграл у исландского «Брейдаблика» (3:2).

    Победу «Маккаби» в этом матче принес гол в исполнении Дана Битона. Также в составе победителей голами отметились Иванн Макон и Эран Захави.

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    • В чемпионате Израиля коллектив из Тель-Авива вышел в единоличные лидеры. После 5 туров у «Маккаби» — 13 набранных очков. Это на три балла больше, чем у «Хапоэля» из Хайфы.

    В рамках 5-го тура «Маккаби» Тель-Авив на своем поле переиграл «Хапоэль» Петах-Тиква со счетом 2:0. Благодаря этой победе израильский коллектив вышел на чистое первое место в чемпионате Израиля.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры в этом поединке отдают предпочтение хозяевам. На победу команды «Гент» можно поставить за 1.75, ничью оценивают в 3.94. А на победу «Маккаби» Тель-Авив — 4.27.

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    Прогноз: Ожидается интересная игра со стороны обеих команд. Фаворит пары, конечно же «Гент», но «Маккаби» может дать бой.

    Ставка: «Маккаби» Тель-Авив не проиграет с коэффициентом 2.07.

    Альтернативный прогноз: Также есть вероятность, что в матче будет забито много голов.

    Альтернативная ставка: ТБ 3 с коэффициентом 2.10.

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    «Гент» — «Маккаби» Тель-Авив: прогноз, ставка (2.07), статистика, коэффициенты матча 05.10.2023. Прогнозы на футбол. «Маккаби» Тель-Авив выстоит в Бельгии?
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