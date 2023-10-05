«Гент»
«Гент» занимает второе место в квартете В Лиги конференций. В матче первого тура группового этапа бельгийцы сыграли вничью с украинской «Зарей» (1:1). В составе «Гента» голом отметился Уго Кёйперс.
После матча с «Зарей» в Лиге конференций «Гент» провел еще три матча в чемпионате Бельгии. Вничью были сыграны встречи с RWDM (1:1) и «Антверпеном» (0:0). А победу футболисты «Гента» одержали в игре с командой «Эйпен» (2:1).
Все прогнозы на Лигу конференций
В чемпионате Бельгии «Гент» занимает второе место. После 9 сыгранных туров команда набрала 19 очков. Столько же баллов у лидера лиги — «Сент-Жиллуаз».
Матч 10-го тура бельгийского первенства «Гент» проведёт против «Генка» 8 октября.
«Маккаби» Тель-Авив
«Маккаби» из Тель-Авива возглавляет кварте В. В первом туре основной сетки Лиги конференций израильский клуб выиграл у исландского «Брейдаблика» (3:2).
Победу «Маккаби» в этом матче принес гол в исполнении Дана Битона. Также в составе победителей голами отметились Иванн Макон и Эран Захави.
В чемпионате Израиля коллектив из Тель-Авива вышел в единоличные лидеры. После 5 туров у «Маккаби» — 13 набранных очков. Это на три балла больше, чем у «Хапоэля» из Хайфы.
В рамках 5-го тура «Маккаби» Тель-Авив на своем поле переиграл «Хапоэль» Петах-Тиква со счетом 2:0. Благодаря этой победе израильский коллектив вышел на чистое первое место в чемпионате Израиля.
Прогноз и ставка
Букмекеры в этом поединке отдают предпочтение хозяевам. На победу команды «Гент» можно поставить за 1.75, ничью оценивают в 3.94. А на победу «Маккаби» Тель-Авив — 4.27.
Прогноз: Ожидается интересная игра со стороны обеих команд. Фаворит пары, конечно же «Гент», но «Маккаби» может дать бой.
Ставка: «Маккаби» Тель-Авив не проиграет с коэффициентом 2.07.
Альтернативный прогноз: Также есть вероятность, что в матче будет забито много голов.
Альтернативная ставка: ТБ 3 с коэффициентом 2.10.