В четверг, 5 октября бельгийский «Гент» на своём поле примет израильский «Маккаби» Тель-Авив. Это будет матч 2-го тура группового этапа Лиги конференций в квартете B. Встреча начнётся в 19:45 (мск). «Гент» — «Маккаби» Тель-Авив: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Гент»

«Гент» занимает второе место в квартете В Лиги конференций. В матче первого тура группового этапа бельгийцы сыграли вничью с украинской «Зарей» (1:1). В составе «Гента» голом отметился Уго Кёйперс.

После матча с «Зарей» в Лиге конференций «Гент» провел еще три матча в чемпионате Бельгии. Вничью были сыграны встречи с RWDM (1:1) и «Антверпеном» (0:0). А победу футболисты «Гента» одержали в игре с командой «Эйпен» (2:1).

Все прогнозы на Лигу конференций

В чемпионате Бельгии «Гент» занимает второе место. После 9 сыгранных туров команда набрала 19 очков. Столько же баллов у лидера лиги — «Сент-Жиллуаз».

Матч 10-го тура бельгийского первенства «Гент» проведёт против «Генка» 8 октября.

«Маккаби» Тель-Авив

«Маккаби» из Тель-Авива возглавляет кварте В. В первом туре основной сетки Лиги конференций израильский клуб выиграл у исландского «Брейдаблика» (3:2).

Победу «Маккаби» в этом матче принес гол в исполнении Дана Битона. Также в составе победителей голами отметились Иванн Макон и Эран Захави.

В чемпионате Израиля коллектив из Тель-Авива вышел в единоличные лидеры. После 5 туров у «Маккаби» — 13 набранных очков. Это на три балла больше, чем у «Хапоэля» из Хайфы.

В рамках 5-го тура «Маккаби» Тель-Авив на своем поле переиграл «Хапоэль» Петах-Тиква со счетом 2:0. Благодаря этой победе израильский коллектив вышел на чистое первое место в чемпионате Израиля.

Прогноз и ставка

Букмекеры в этом поединке отдают предпочтение хозяевам. На победу команды «Гент» можно поставить за 1.75, ничью оценивают в 3.94. А на победу «Маккаби» Тель-Авив — 4.27.

Прогноз: Ожидается интересная игра со стороны обеих команд. Фаворит пары, конечно же «Гент», но «Маккаби» может дать бой.

Ставка: «Маккаби» Тель-Авив не проиграет с коэффициентом 2.07.

Альтернативный прогноз: Также есть вероятность, что в матче будет забито много голов.

Альтернативная ставка: ТБ 3 с коэффициентом 2.10.